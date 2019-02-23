中戏北电美术相关专业报考人数激增 背后隐藏着影视热

在北京，经教育部批准，独立设置的本科艺术院校（可组织校考）有中央美术学院、中央戏剧学院、北京电影学院、北京舞蹈学院、中国戏曲学院、中央音乐学院、中国音乐学院。经教育部批准参照独立设置本科艺术院校（可组织校考）的学校为清华大学、中国传媒大学、中央民族大学。这份名单中，设有美术专业校考的高校一共只有8所。

眼下，中央美院的艺考正在火热进行。相比于往年，央美八个二级学院共计划招收811名本科生，与去年招生计划相同。不同的是，今年央美允许考生兼报专业，报考人次便从去年的4万人次跃升为今年的6.3万人次。这个数字的显著上升，不仅源于兼报这个因素，还有一个很重要的原因——高校美术类专业招生的校考大幅减少。央美作为为数不多还可以组织校考的院校，自然成为热门报名学校。更令人惊讶的是，那些原本美术类专业在其教学体系中处于相对冷门、偏门的高校也出现了异常火爆的报考现象。

所有的变化，要从2019年元旦前夕说起。2018年12月29日，教育部网站发布《教育部办公厅关于做好2019年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》。其中，在《2019年普通高等学校部分特殊类型招生基本要求》中提出，“除经教育部批准的部分独立设置的本科艺术院校（含部分艺术类本科专业参照执行的少数高校）外，2019年高校美术学类和设计学类专业一般不组织校考。”

在北京，经教育部批准，独立设置的本科艺术院校（可组织校考）有中央美术学院、中央戏剧学院、北京电影学院、北京舞蹈学院、中国戏曲学院、中央音乐学院、中国音乐学院。经教育部批准参照独立设置本科艺术院校（可组织校考）的学校为清华大学、中国传媒大学、中央民族大学。这份名单中，设有美术专业校考的高校一共只有8所。

即便这份名单早已抛出，许多考生原本也并未太过焦虑，因为毕竟按照原计划，到2020年，曾经设立校考的一些综合类院校才会关闭校考，统一使用省级统考成绩。2019年这一届的美术生，将成为最后一批享受大范围校考的毕业生。各大高考美术培训画室里，老师们还在带着美术生们抓紧冲刺练习。

哪知2019年元旦过后，情况发生剧变。1月4日，北京航空航天大学宣布取消美术类校考；1月7日，首都师范大学宣布取消美术类专业校考；1月9日，北京工业大学宣布取消设计学类校考。与此同时，全国多个省份高校也纷纷在一月初发出类似通知。

“特别沮丧，准备了大半年，结果校考取消了。”已经营多年的美术考试辅导机构、北京非凡画室负责人说，一开始，学生们只是有些抱怨，觉得少了证明自己实力的机会，但很快，大家意识到，余下的校考学校的竞争将会无比惨烈。

由于美术生可报考的本科专业，除了国、油、版、雕这些传统纯美术专业之外，还包括文物保护与修复、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、公共艺术、工艺美术、数字媒体艺术、艺术与科技、戏剧影视美术设计、动画等总共24个专业，这直接导致了部分并非以美术类为主，只是设有美术相关专业的学校，遭遇了报考人数激增。

中央戏剧学院的舞美系报考人数比去年翻了一番，达到6543人。而该专业只计划招生108人，录取比例达61∶1。北京电影学院的美术学院报考人次达7777人次，同比增长150.06％；该学院的新媒体艺术专业报考人数同比增幅甚至达到了全院之最，达284.36%；数字媒体学院报考1888人次，同比增长98.95％；动画学院报考6550人次，同比增长39.07％。

“仔细分析可以发现，美术生报考设计等泛美术专业看起来变火了，但其实大家还是偏向于与影视相关的专业，其本质还是影视热。”一位不愿具名的高校招办老师说。

的确，刚刚结束报名工作的北京服装学院虽然迎来了3.1万名报考学生，但这个数字与去年持平。北京舞蹈学院的艺术设计系今年的报名考生只有1300余人，只是比去年略涨。中国戏曲学院舞美系和新媒体艺术系，分别迎来4180名和5776名考生，均大幅低于去年。“去年，由于我们艺考时间早，是北京的第一家，报名人数非常多。今年可看作是恢复正常。”该校舞美系主任马路介绍，中国戏曲学院的舞美系明确是为戏曲舞台艺术培养人才同时兼具综合课程，许多考生首先要考虑自己对戏曲舞台的兴趣，报名也会更加审慎。

掩盖在美术艺考热背后的影视热，还会持续多久，目前还无法预知。但可以肯定的是，明年美术生还将迎来更大的变化。伴随着艺考改革试点的逐步推进，继湖南、甘肃、内蒙古、广东、吉林、江西、辽宁、安徽、湖北、四川、重庆等地执行艺考新政后，北京也将于明年全面执行艺考新政，艺术类专业将会更加重视文化课成绩。到明年，对美术的爱无论真假，最终都要靠艺术与文化两方面的成绩来证明自己的实力了。