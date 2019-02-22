2019年高水平运动队招生这样变

日前，教育部发布了《关于做好2019年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》和《关于公布2019年普通高校高水平运动队技术调整结果的通知》，今年高水平运动队招生有哪些新的变化呢？

日前，教育部发布了《关于做好2019年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》和《关于公布2019年普通高校高水平运动队技术调整结果的通知》，今年高水平运动队招生有哪些新的变化呢？

01 招生项目

去年教育部鼓励和支持有条件的高校组建足球运动队，今年又增加了冰雪项目。另外，今年一大变化是除足球项目外，高校体育类专业已涉及的运动项目，高水平运动队不再进行招生。主要加强从普通在校生中选拔培养运动队成员。

02 资格审核

加强考生报名资格审核，考生所持本人运动员技术等级证书中的运动项目应与报考高校的运动项目一致（原则上运动小项也应对应一致，田径项目须严格对应）；高校可通过中国运动文化教育网“运动员技术等级综合管理系统”查询核验运动员等级证书。

03 专业测试

高水平运动队专业测试采取全国统考、高校联考和高校校考等多种组织方式。今年实施全国统考的项目由原来的12个变为10个，各地各高校不再组织相关项目的省级统考、校考。有关高校根据全国统考成绩分布情况提出本校相关项目专业合格成绩要求，结合报名资格审核结果，确定并公示本校专业考试合格名单。

04 反兴奋剂教育

试点高校应面向广大考生开展反兴奋剂宣传教育，可联系国家体育总局开展兴奋剂检查工作，体育专项测试之前，应与考生签订《反兴奋剂承诺书》。拒不签订承诺书或拒绝接受兴奋剂检查的考生，视为主动放弃考试资格。

05 文化课成绩录取要求

对于少数体育测试成绩特别突出的考生，高校可适度降低文化成绩录取要求，但不得低于生源省份本科第二批次录取控制分数线的65%（对于合并本科批次省份的情况，高校可参照艺术类专业文化课划线有关要求予以适当提高）。文化课考试与运动训练专业单独招生文化课考试统一组织，高水平运动队录取此类考生的文化课最低线不得低于运动训练专业统一划定的文化课最低线。

06 高校数量和项目变化

2019年具有高水平运动队招生资格的高校共287所。2019年停止了柔道、摔跤等项目的高水平运动队招生。各校棋（牌）类、定向越野、龙舟、赛艇等生源不足的高水平运动队项目也将逐步停止招生，并在2022年前调整到位。今年高水平运动队新增项目以足球、冰雪为主。

（阳光高考信息平台）