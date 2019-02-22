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保护野生动物，尚德机构推出特别公益课

2019-02-22 11:27 来源：南方网
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近日，尚德机构与国际环保组织“野生救援”联合推出首堂野生动物保护公益课程。尚德机构相关负责人表示，开设该课程是希望承担起更多社会责任，向包括数十万学员在内的公众传播野生动物保护的理念。

此次推出的首堂野生动物保护公益课程，由北京市十佳讲解员、北京自然博物馆科普教育部讲解员、野生救援志愿者科普顾问高源老师主讲，课程从大象的分类、特点切入，不仅深入浅出的讲解了大象与人类的关系，还揭示人们因对象牙制品的需求，造成野生象种群濒临灭绝的现实。

目前，非洲象的种群数量已从1979年的130万头减少到如今的40余万头。据介绍，中国于2017年12月31日前全面停止商业性象牙加工销售活动。尚德机构推出野生动物保护公益课，正是希望通过多渠道的宣传，呼吁更多消费者提高保护野生动物的法律意识，拒绝消费野生动物制品。据统计，该直播课程有近万人观看，他们对课程给予了良好评价。尚德机构相关负责人表示，后期计划推出更多类似的课程。

尚德机构成立以来，始终与公益结伴而行。2016年，尚德机构启动了“尚进生”公益助学项目，为有困难的学员免费提供学习一门课程的爱心资助。截至2018年10月，共有538名“尚进生”受到资助，资助金额近400万元。2019年初，尚德机构升级和调整了企业公益战略，将在公益领域继续加大投入。

野生救援（WildAid）是1999年在美国注册的非营利非政府国际环保组织。野生救援的工作是与国内外政商领袖、名人明星合作，宣传拒绝购买濒危野生动物制品，鼓励公众选择可持续的生活方式，从而达到保护野生动物和保护环境的目的。在中国内地，每年野生救援的公益宣传片和宣传活动可覆盖上亿公众。自2004年在中国开展工作以来，野生救援已经逐渐成长为中国最具影响力的公益组织之一。

编辑： 唐巧燕

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