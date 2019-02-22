当学历成执念：“考研热”还会降温吗？

在逐年攀升的报考数据中，“考研热”是近年来舆论场上的老话题。或为躲避就业竞争，或为寻求学历镀金，亦或因为名校情结，大学生选择考研的理由各种各样，有的人走上考研路，甚至仅仅因为毕业焦虑中的“随大流”。

自2月15日起，2019年全国硕士研究生招生考试初试成绩陆续放榜，一时间，考研成绩的话题持续占据着网络热搜榜。

在逐年攀升的报考数据中，“考研热”是近年来舆论场上的老话题。或为躲避就业竞争，或为寻求学历镀金，亦或因为名校情结，大学生选择考研的理由各种各样，有的人走上考研路，甚至仅仅因为毕业焦虑中的“随大流”。

当学历成了执念，还有多少人为学术深造而决定考研？

非985不读！求学路上的名校情结

2月15日，熊晓珊拿到了自己的考研成绩。对比去年的分数线，她有望拿到山东大学传播学专业的复试资格。

2019年研究生考试，已是熊晓珊第二次走进研究生考场。和她一同参考的，还有来自全国的290万考生。这一规模较上年激增52万，增幅达21.8%，成为近十余年增幅最大的一年。

290万考生，考研的理由也不尽相同。在熊晓珊看来，借考研冲进名校，才能在毕业生中脱颖而出。

熊晓珊的竞争压力有着现实支撑，据中国教育在线数据统计，全国高校毕业生数量近20年来一直增长。2019年，全国普通高校毕业生预计达834万人，较上一年增加14万人。

一面是高校毕业生规模的扩大，一面是僧多粥少的就业机会，熊晓珊认为，获取985高校硕士文凭才能从就业大军里脱颖而出。

连续两年，她都把目标定在山东大学。在她眼里，这所专业排名靠前的985高校，能让她在学历上打一个漂亮的翻身仗。

然而，考研升入985大学并非易事。整个大四毕业季，熊晓珊放弃了所有单位的实习和招聘机会，一心放在备考上。可第一年考试她还是名落孙山。

“再考一次。”熊晓珊很快做出决定。即便今年已是“二战”考研，熊晓珊却不打算做出任何妥协，她表示，无论是专业还是大学，自己绝不接受调剂：“不是985大学，我明年再考第三次。”

“门槛焦虑”下，高学历成考研执念

在持续升温的“考研热”里，往届生屡战考研早已不是新鲜事。

据中国教育在线发布的《2019年全国研究生招生调查报告》，2019年研究生招考试中，2018年往届生占比已达到45%，接近半数。

23岁的李佳恒，就是“往届生”考研群体中的一员。2019年的研究生考试，是他第二次参加。在他看来，一份中国传媒大学的硕士文凭能换来更好的就业机会。

随着社会整体就业门槛提高，追求高学历的就业敲门砖，成了多数大学生的考研动力。中国教育在线的数据显示，考生在报考研究生时，首要动机为就业压力大，提高就业竞争力，占比36%。

李佳恒萌发考研想法，同样来自就业的“门槛焦虑”。本科学习新闻专业的李佳恒，大四进入一家互联网企业实习，同事告诉他，入职必须是硕士学历。

“没有学历，意味着被很多单位拒绝”。在投出其他几份简历后，李佳恒意识到学历已成了进入好单位的硬门槛。

去年年初考研失利后，6月份，本科毕业的李佳恒留在北京租房准备专心“二战”。新一轮备考也让他压力倍增：同龄人或已走上工作岗位，或已升入心仪大学，唯独自己还没有着落。

就业迷茫，升学成毕业“唯一选项”？

冲刺在考研路上，有人为了踏入名校，有人为了一个更好的就业平台。但对于现年25岁何立峰来说，考研却变成了一种无奈：“没想好以后干什么，只好接着读书。”

算起来，2019年研究生考试已是何立峰第三次走进考场。用他的话说，前两次考试失败，是因为自己没找到考研动力。

2017年，何立峰从重庆某大学农学专业毕业。大四找工作时他陷入迷茫：“和专业匹配的工作寥寥无几，也不知自己的兴趣所在。”一时间，何立峰不知未来路在何方。

考研是何立峰多数同学的选择，不知所措的他也决定加入考研大军。自2016年起，何立峰走上了3年考研路。

但这条路是千军万马走独木桥。放在何立峰眼前的，是逐年递增的报考人数：2016年报考研究生人数177万，到2017年升至201万。一年时间，人数激增24万。

但何立峰却并没有花时间准备。在他的人生设想里，升学并非出于学历追求或名校梦想，只不过是自己就业迷茫之际，放在面前的救命稻草：“考上了研究生，可以推迟几年毕业。”

在就业压力面前，考研成了何立峰逃避现实的“唯一选项”。错过了应届生就业机会，对何立峰而言，无论就业还是考研，都是两难的选择。

前不久，何立峰拿到了第三次考研成绩，结果依然不理想。是坚持再战一年，还是就此走上工作岗位，这个两难的问题，又再度摆在他的面前。

考研热，怎么降温？

如今，“考研热”已持续多年。统计数据显示，自2011年以来，中国考研报名人数除在2014、2015年稍有下降，其余年份都呈增加态势，2017、2018年增幅更在10%以上。

考研是否应该成为多数学生的选择？海天考研院校大学生职业规划师吴睿对记者表示：“考生切勿将考研当成执念或理想，选择考研与否，应从自身条件和社会的外部环境出发来考虑。”

针对越来越多往届生坚持考研，在吴睿看来也有着现实的理由支撑：“工作单位学历要求提高，就业压力之下，学生不得不考取高学历。”

“即便如此，考研也不可盲目跟风。”吴睿指出，对往届考研生来说，评判自己是否继续考研，应从自身学习能力和科研能力出发：“如果学习吃力，就应该适当调整目标院校，甚至进行新的职业规划。”

除自身科研能力，外部社会环境也应成为考研与否的参考标准。

“相比学历而言，用人单位更看重职业技能，考生应从所学专业出发，结合当下就业环境和专业实用性，充分考虑读研的必要性。”吴睿说。