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新职业来了你准备好了吗？

2019-02-22 07:14 来源：人民日报 彭训文
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　　人工智能工程技术人员、大数据工程技术人员、电子竞技员……人力资源和社会保障部拟发布15个新职业，引发社会广泛关注。从传统的“工、农、兵、学、商”，到如今新职业、自由职业不断涌现，背后是中国经济新科技、新业态日新月异的发展。

　　新行业造就新职业

　　记者注意到，人社部近日发布的新职业大多来自目前比较新兴和热门的行业。既有现在流行的人工智能、大数据工程技术人员；也有人们不常听说的农业经理人、数字化管理师；还有与生活息息相关的职业，如城市轨道交通相关技术人员等。

　　“此次拟发布的新职业并非新产生的，它们在现实中已经存在。新职业从业人员达到一定的数量规模，有比较清晰的职业内涵定义和工作要求，这些新职业为国家可持续发展带来诸多收益。”中国劳动学会副会长苏海南说。

　　其中，人工智能工程技术人员、电子竞技员等是人们讨论的热门职业。其兴起与近年来人工智能行业的爆发和相应的“人才荒”有很大关系。清华大学中国科技政策研究中心发布的《2018中国人工智能发展报告》显示，截至2018年6月，中国人工智能企业数量已达1011家。数据预测，到2020年中国人工智能核心产业规模将超过1500亿元，带动相关产业规模超过1万亿元。《全球人工智能领域人才报告》显示，截至2017年一季度，全球人工智能技术领域专业人才数量超过190万，远不能满足市场需求。据估计，中国人工智能学科人才需求的缺口每年接近百万。

　　电子竞技员的出现与近年来电竞行业的发展关系密切。目前，中国电竞用户超过2亿，人才缺口限制电竞体育、文化、娱乐等产业价值的发挥。专家表示，随着电竞行业健康良性的发展，相关从业者正获得社会认可。

　　专家表示，这些新职业将成为未来行业的一个趋势，促进相关产业、培训行业的发展，相关专业获得更多关注。

　　技术推动职业兴替

　　一批新职业兴起，伴随着另一批旧职业退出历史舞台。铁路扳道工、弹棉花手艺人、寻呼转接员……根据2015年修订发布的《中华人民共和国职业分类大典》，有205个曾经耳熟能详的职业不再收录其中。

　　“科技和生产力的提高极大地丰富了人们的日常生活，社会需求结构随之发生改变。不少过去热门职业不能及时适应这种变化，处于即将被淘汰的境地。”人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心标准处处长葛恒双说。

　　无人机驾驶员代替了很多传统行业操作员，其兴起体现技术革新助力传统产业转型。在地理测绘、物流配送、电力巡检等诸多领域，无人机驾驶员大显身手。

　　以农药喷洒作业为例，作为一个拥有18亿亩基本农田的农业大国，中国每年为此耗费大量人力。借助无人机，不仅能节省大量人力成本、提升作业效率，还能降低农药浪费、减少对环境污染。当然，这对相关操作者的专业素质提出很高的要求。2018年发布的《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例（征求意见稿）》明确规定，个人或者组织进行植保无人机作业时必须持有无人机安全操作执照。

　　此次发布的新职业中，新增母婴护理员、蜂产品品评员、酒体设计师等与人们生活需求相关的工种。“人们对美好生活的追求反映在职业领域，传统的‘专业技术人员’‘社会生产服务和生活服务人员’呈现越来越细分化发展的趋势。”中国劳动和社会保障科学研究院研究室主任袁良栋说。

　　就业观念有新要求

　　专家表示，新职业的出现，呼唤教育、法律、培训等人才培养体系不断完善。比如，要给予学生与时代发展相匹配的在校教育，帮助其快速适应和掌握新知识、新技术、新学科，成为创新型、复合型人才。

　　相关职业技能和行业企业的评价不断规范。今年1月初，人力资源和社会保障部颁布26个新的国家职业技能标准，涉及的职业包括中式烹调师、智能楼宇管理员、汽车装调工等。此外，人社部将陆续开发行业企业评价规范。

　　对新职业及相关行业进行科学管理也很重要。以电竞行业为例，除了电子竞技员，还有教练、陪练、裁判员、解说，甚至有经纪人等周边运营人员，更细的职业分类要求更细化的运营管理。为此，2016年，教育部将“电子竞技运动与管理”增补为高等职业学校拟招生专业，旨在培养专门的运营管理人才；很多电竞俱乐部制定了严格的规章制度。

　　此外，新职业中不少采用非全时制、灵活就业的方式，对人们就业观念转变提出新要求。专家表示，当下很多年轻人在选择职业时，更注重热爱、有趣、自由。随着这种工作方式和劳动关系的普及，各方要尽快转变传统观念，及时调整相关体制机制配套。

编辑： 柯丹洁

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