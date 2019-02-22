小学英语阅读课重在激发兴趣

阅读教学过程可以从阅读前、阅读中、阅读后三个层次实施。

英语阅读既可以帮助学生巩固所学的单词，更是扩大词汇量的好方法。因此，在小学阶段培养学生的英语阅读能力具有重要的现实意义。

人教版小学英语教材在第三册已经出现了“读和写”的教学板块，但是部分教师对“读和写”的阅读教学认识不够，忽略了培养学生阅读能力的教学目标，采用的教学手段也较单一。而且教材提供的部分阅读内容与句型教学的部分内容相似，不能很好地调动学生的阅读兴趣。由于小学生的单词储备量不大，可供他们读的课外读物较少。在《小学英语新课程标准》的指导下，怎样才能上好小学英语阅读教学课呢？

笔者以为，小学英语阅读教学应该遵循激发学生兴趣的原则，小学英语教师在设计英语阅读教学课时应注意以下几个问题：

以趣味的形式阅读，设置任务，使阅读更具目标性。如在教学人教版小学英语教材六年级上册第三单元“我的周末计划”时，教师可以先用课件中的圣诞歌，然后出示不同节日的庆祝图片并引出问题“这些是什么节日？”激发学生的学习热情并复习关于节日的单词。

在教学的过程中，教师可采用不同的形式，训练学生的阅读能力。如选择语法相近、话题相仿、难度适宜的短文进行听力和阅读训练；采用听、读结合，多种感官参与的方式进行阅读训练；为了提高学生阅读的主动性，还可以让他们在理解的前提下，复述课文或自编对话，进行阅读与口语相结合的训练；同时还可采用阅读与写作相结合的方式，让学生仿写短文。

阅读教学过程可以从阅读前、阅读中、阅读后三个层次实施。

阅读前，第一步，激发阅读兴趣。教师可以在阅读教学之前创设情境，也可以通过设疑、表演等激发学生的阅读兴趣。第二步，排除阅读障碍。教师可以巧妙设计导出阅读材料中部分生词、短语或句子，也可以将生词渗透到复习或者自由对话之中，为学生的阅读扫清障碍。第三步，设置任务，让学生阅读有一定针对性。教师可以在阅读教学前呈现本课要解决的问题，提出具体任务，确定每一个教学阶段的阅读目的及方法，以提高学生的阅读能力。

阅读中，教师应注意培养学生的阅读习惯与技巧。如：阅读时应默读，使自己的注意力集中在文字上，生词和一些关键信息可以用笔标注出来等。注重扫读理解，这也是学生的第一遍阅读，要求学生快速阅读课文，从整体上把握课文脉络，理解课文大意。教师可以用让学生选出课文标题或者让学生总结主题思想的方式检测学生的理解程度。注重略读质疑，通过阅读标题、第一段或中心句，形成对全文内容的预测，引导学生围绕问题，带着自己的猜测去进一步理解阅读内容。注重细读赏析，教师引导学生细读短文、理解短文，并设计一些细节性的问题让学生完成。接着教师还可通过播放课文让学生跟读去欣赏短文，然后通过集体模仿朗读、自己朗读、小组朗读等形式，进一步加深对文章的理解和对语言知识的巩固和强化。

阅读后，在这一阶段教学中，可通过阅读与口语相结合的方法复述练习。教师要注意帮助学生创设语言支架，增强学生的语感及语言组织能力；还可采用阅读与写作相结合的方法，如：精心设计主要句型的书面练习，填写关键词等，既巩固了文章内容，又训练了学生的写作和理解能力。

（作者谢文慧 单位：山东省滕州市官桥镇小学）