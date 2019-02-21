广东高校“薪酬榜”出炉！谁的母校最有“钱途”？

今年广东高校毕业生预计达到57.21万人，再加上往年暂缓就业和外省来粤求职毕业生，人数更多。

元宵节刚过，南方教育智库的2019年首份榜单与您见面啦——广东高校“薪酬榜”出炉！

今年广东高校毕业生预计达到57.21万人，再加上往年暂缓就业和外省来粤求职毕业生，人数更多。

即将走出大学校门的“小白”们，如何建立“揾工”期待值的坐标系呢？智库君独家梳理了广东139所高校的《2018年毕业生就业质量年度报告》，一起看看哪些大学的毕业生“三高”——薪酬水平高、升学率高和就业率高。（广东高校“薪酬榜”完整榜单，详见文末）

南方教育智库构建的“广东教育大数据库”连续三年追踪全省高校就业的关键数据。今起，我们推出广东高校“薪酬榜”“升学榜”和“就业榜”，并连线专家学者和高校代表，分析广东高校毕业生的就业质量与未来趋势。

公办本科普遍高薪：

中大、南科大、华工毕业生月薪超7000元

不久前，省教育厅发布了《2018年高校毕业生就业质量年度报告》，全省本科毕业生平均月薪为4522元。已公布相关数据的51所本科高校中，有35所超过了全省本科毕业生的平均月薪，其中中山大学8592元、南方科技大学7864元、华南理工大学7371元名列前3位，均超过7000元。

“冲一流”和“强特色”建设高校优势明显，其中暨南大学6951元、广州美术学院6329.51元、华南师范大学6281.19元、深圳大学5939元、广东外语外贸大学5819元、广州体育学院5796元和星海音乐学院5751.89元，分别位列第4至第10位。

▲广东公办本科高校薪酬20强，中大、南科大、华工位列前3位。

仔细比较发现，三年来广东大部分高校毕业生的月薪水平逐年攀升。但受各种因素影响，不同区域、不同高校的毕业生平均月薪水平的变化不尽相同。

在珠三角地区高校中，南方科技大学239名直接就业的毕业生中，超八成留在深圳工作，就职于世界500 强企业29 人；广州美术学院毕业生平均月薪进步明显，相比去年提高了1000多元。华工毕业生平均月薪相比上一年增幅10%，超过85.5%的毕业生留在广东就业，月薪最高的是建筑学院为9080元。

在粤东西北高校中，汕头大学以5185元、嘉应学院以4948元跻身全省20强。嘉应学院33.8%毕业生从事中小学教育，有41.1%的毕业生前往深圳、广州工作，12.9%则留在梅州。

“薪酬仍是反映人才培养质量的重要指标之一，值得持续关注。”中山大学国际金融学院教授吴培冠说，广东尤其是珠三角高校的毕业生，有更多机会接触大湾区各类优质企业，增强工作竞争力，拓宽求职视野。研究型高校鼓励学生深造，应用型高校更强调学生就业，但核心都是要紧密结合经济社会发展需求来培养人才，最终为社会所用。

新建高校异军突起：

港中文（深圳）首届本科毕业生月薪破万

截至日前，全省20所民办本科高校、独立学院和中外合作大学发布了毕业生平均月薪水平。

广东有4所中外合作大学，占全国“半壁江山”。目前两所培养本科毕业生的中外合作大学占据了排行榜前2位，香港中文大学（深圳）11458.33元，北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院6378元。

港中文（深圳）是全省首个本科毕业生平均月薪过万的高校，在全省高校排名第1位。“从学生大一开始就进行生涯规划指导，大三大四时聘请行业专家作为职业导师，为学生提供生涯答疑，引导学生树立科学合理的职业观和事业观。”该校就业处处长张韶峰介绍，2018年是首届本科生毕业，268人全部来自经管学院，其中87人直接就业，集中在深圳、广州、上海、北京和香港的大型企业。

独立学院也普遍高薪，广州、珠海、中山、东莞等珠三角地区学校表现亮眼，可圈可点。其中，华南理工大学广州学院5571.58元、北京师范大学珠海分校5483元、吉林大学珠海学院5061.84元、北京理工大学珠海学院5003元、电子科技大学中山学院4805.68元、东莞理工学院城市学院4549.85元、广东东软学院4528.12元、广东工业大学华立学院4527元，分别占据第2至第10名。

▲广东民办本科、独立学院、中外合作大学薪酬20强，港中文（深圳）成全省首个平均月薪过万高校。

有关教育人士分析，学生就业质量与学校开设专业有密切关系。在“互联网+”背景下，开设软件工程、信息技术等工科专业的学校，其人才培养与市场需求吻合度高，毕业生薪酬水平也逐年攀升。

职业教育毕业生也拿高薪：

9所院校平均月薪超4100元

不久前，国务院发布《国家职业教育改革实施方案》，广东有良好的产业基础，也是职业教育大省，毕业生就业情况如何？全省67所高职院校公布了2018年毕业生的平均月薪，其中42所超过全省专科3362元的平均值。

其中，深圳职业技术学院5248元、广州民航职业技术学院5072.57元排前2位，均突破5000元。深圳职业技术学院连续三年毕业生平均月薪最高，93%毕业生留在深圳工作，这与企业密切联动分不开。华为从2016年开始接收该校应届毕业生达112人，岗位包括技术员、人力资源事务员。

在高职院校中，毕业生平均月薪超过4100元的还有7所，分别是广东体育职业技术学院4707元、广东碧桂园职业学院4504元、广州城建职业学院4396元、广东文艺职业学院4233元、广州科技贸易职业学院4209元、广东农工商职业技术学院4171元和广东工贸职业技术学院4145元。

▲广东高职薪酬10强，深职院、广州民航平均月薪超5000元，超过不少本科院校。

“产教融合、校企共育是实现人才培养目标的主要途径。”广东碧桂园职业学院是企业办学典型代表，该校院长刘惠坚介绍，2018届83.71%的毕业生293人进入碧桂园工作，大部分成为基层一线管理干部或技术骨干岗位。

“职业院校以就业为导向，学生能学到真正的技能，毕业后能获得社会认可，这是我们最高兴的事情。”广东农工商职业技术学院纪委书记黄乃文说，该校定期走访企业了解需求，制定成果导向的人才培养方案，仅2018年该校开展141场专场招聘会和宣讲会，为学生提供2576个就业岗位。“产学研用全链条也为学生就业创造机遇，在湛江5000亩的甘蔗生产基地，学生实习参与机械化作业，不少学生毕业后直接上岗。”

广东工贸职业技术学院纪委书记夏韩辉说，该校通过广东工贸—华中数控智能制造等5个特色产业学院，精准对接产业开展精准育人，目前校企合作完成641个创新创业人才培养项目。

▲广东本科院校薪酬榜。

▲广东高职院校薪酬榜。

（注：1.数据来源为各高校毕业生就业质量年度报告；2.“—”表示数据未公布）