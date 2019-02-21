“职教20条”释放了什么信号

日前，国务院发布《国家职业教育改革实施方案》，把奋力办好新时代职业教育的决策部署细化为若干具体行动，提出了7个方面20项政策举措。

最近一段时间，“职教20条”成为职教人最常说起的“关键词”与“流行语”。日前，国务院发布《国家职业教育改革实施方案》（下称“职教20条”），把奋力办好新时代职业教育的决策部署细化为若干具体行动，提出了7个方面20项政策举措。

“职教20条”具体举措有哪些？新时代职业教育路线图长啥样？19日，教育部举行新闻发布会，对此进行了权威解读。

重点一 普通本科高校向应用型转变

“职教20条”提出，到2022年，职业院校教学条件基本达标，一大批普通本科高等学校向应用型转变，建设50所高水平高等职业学校和150个骨干专业（群）。

教育部发展规划司副巡视员楼旭庆指出，近年来，教育部支持省级试点高校发挥示范作用。广东、河南等20多个省（区、市）出台了引导部分普通本科高校向应用型转变的文件，运用项目建设和试点遴选的方式，从简政放权、专业设置、招生计划、教师聘任等方面对试点高校给予支持，激发高校向应用型发展的内生动力与活力。300所地方本科高校参与改革试点，大多数是学校整体转型，部分高校通过二级学院开展试点，在校地合作、校企合作、教师队伍建设、人才培养方案和课程体系改革、学校治理结构等方面积极改革探索。

楼旭庆透露，未来将进一步支持应用型本科高校发展，一是要支持各地调整优化高等教育布局结构，在高校设置工作中更加重视应用型本科高校，探索建立高等教育分类体系，推动高等学校多样化办学、特色化发展。二是推动高校招生计划向产业发展急需人才倾斜，提高应用型、技术技能型和复合型人才培养比重。新增高等教育招生计划主要向应用型、技术技能型人才培养倾斜。三是重点加强应用型本科高校实验实训实习环境、平台和基地建设，鼓励吸引行业企业参与，建设产教融合、校企合作、产学研一体的实验实训实习设施。

重点二 “双师型”教师队伍建设

“职教20条”提出，从2019年起，职业院校、应用型本科高校相关专业教师原则上从具有3年以上企业工作经历并具有高职以上学历的人员中公开招聘，2020年起基本不再从应届毕业生中招聘。到2022年，“双师型”教师（同时具备理论教学和实践教学能力的教师）占专业课教师总数超过一半，分专业建设一批国家级职业教育教师教学创新团队。

教育部教师工作司副司长黄伟指出，2018年，我国职业院校专任教师133.2万人，其中，中职专任教师83.4万人，高职专任教师49.8万人。“双师型”教师数量稳步提升，总量为45.56万人，其中中职26.42万人，占专任教师比例31.48%；高职19.14万人，占专任教师比例39.70%。截至2018年，各地省级财政列支专项经费用于支持兼职教师聘用，累计投入8.2亿元，支持中高等职业院校1.6万个专业点聘请4.4万名兼职教师，一批企业工程技术人员、高技能人才、能工巧匠到学校兼职任教。

黄伟说，下一步将研制《深化新时代职业教育教师队伍建设改革实施方案》。建立健全分层分类的职教教师专业标准体系，明确新时代“双师型”教师素养的国家要求。建立“双师型”教师资格准入、任用管理制度。全面落实教师5年一周期的全员轮训，探索建立新教师为期1年的教育见习和为期3年的企业实践制度。

“此外，还将建立校企共建的100个教师培养培训基地和100个教师企业实践基地。职业院校、应用型本科高校教师每年至少1个月在企业或实训基地实训。完善‘固定岗+流动岗’资源配置新机制，支持中职、高职、应用型本科高校聘请产业导师到学校任教，遴选、建设兼职教师资源库。”黄伟强调。

重点三 启动1+X证书制度试点

“职教20条”提出，从2019年开始，在职业院校、应用型本科高校启动“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点（以下称1+X证书制度试点）工作。试点工作要进一步发挥好学历证书作用，夯实学生可持续发展基础，鼓励职业院校学生在获得学历证书的同时，积极取得多类职业技能等级证书，提高就业创业本领，缓解结构性就业矛盾。

教育部职业技术教育中心研究所所长王扬南介绍，职业技能等级证书是1+X证书制度设计的重要内容，是一种新型证书，也是毕业生、社会成员职业技能水平的凭证，是对学习成果的认定。证书体现岗位（群）能力要求，反映职业活动和个人职业生涯发展所需要的综合职业能力，全面涵盖专业知识、职业素养和技能操作，分为初级、中级、高级。学生自主选择参加职业技能等级证书培训与考核，不作为毕业的限制条件。

王扬南强调，职业技能等级证书的开发与实施，将面向社会招募培训评价组织，实行目录管理，建立退出机制。培训评价组织对接职业标准，与国际先进标准接轨，按有关规定开发职业技能等级标准，负责实施职业技能考核、评价并证书发放。教育部将联合行业部门、行业组织，并积极发挥全国行业职业教育教学指导委员会等专家组织作用，定期对职业技能等级证书有关工作进行“双随机、一公开”的抽查和监督，对培训评价组织行为和职业院校培训质量进行监测和评估。教育部、人社部两部门目录内职业技能等级证书具有同等效力，持有证书人员享受同等待遇。

“下一步，我们将会同有关部门研制试点方案，在部分省份和学校，围绕先进制造业和现代服务业技术技能人才紧缺领域，部署启动试点工作。”王扬南说。

重点四 启动实施“特高计划”

“职教20条”提出，启动实施中国特色高水平高等职业学校和专业建设计划（下称“特高计划”），建设一批引领改革、支撑发展、中国特色、世界水平的高等职业学校和骨干专业（群）。

教育部职业教育与成人教育司司长王继平强调，“特高计划”中央早就有部署，我们一直在推动这项工作。这是涉及中国职业教育往何处走，办成什么样，具有何种地位的一个大问题，所以进行了充分的论证，我们也向各方征求意见。“‘特高计划’的核心任务，一是集中力量建成一批高素质技术技能人才培养培训基地，二是建成一批技术技能创新服务平台。”

他说，今年会印发关于“特高计划”的文件，该计划也即将启动。

重点五 建设多元办学格局

“职教20条”提出，经过5~10年左右时间，职业教育基本完成由政府举办为主向政府统筹管理、社会多元办学的格局转变，由追求规模扩张向提高质量转变，由参照普通教育办学模式向企业社会参与、专业特色鲜明的类型教育转变，大幅提升新时代职业教育现代化水平，为促进经济社会发展和提高国家竞争力提供优质人才资源支撑。

王继平认为，这是一个利好消息，也是我们要坚持的基本方向。在建设过程中，要发挥社会资本的作用。“在职业教育这块，我们把握这一点时，一方面是要把公办的院校继续办好，另一方面也欢迎社会资本进入职业教育领域。但同样，我们要进行严格规范的管理，包括清单式管理等。”

他说，我们要避免社会资本进入职业教育后，将其办成摇钱树或者印钞机，“这是绝对不行的，因为公益性是教育最基本的属性。我们欢迎各种资本进来，但是不能违背公益性原则。放开并不意味着要把职业教育作为产业去办。”