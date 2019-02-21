让职业教育真正“扬眉吐气”

职业教育发展得好，能提供更多样化的成长成才路径，有效分流高考升学的压力，为深化教育改革创造更好的条件

职业教育发展得好，能提供更多样化的成长成才路径，有效分流高考升学的压力，为深化教育改革创造更好的条件

提起职业教育，人们常常想起“使无业者有业，使有业者乐业”，想到“大国工匠”，可在目前我国各级各类教育中，职业教育还会被一些人看成是“洼地”与“短板”。

不久前，国务院印发《国家职业教育改革实施方案》，这份被看做“办好新时代职业教育的顶层设计和施工蓝图”的方案，第一句话就指出，“职业教育与普通教育是两种不同教育类型，具有同等重要地位。”不仅明确了职业教育在我国教育体系中的重要地位，也为我国职业教育指明了未来的发展方向。

职业教育对于国家发展极为重要。世界经济的竞争，很大程度上是科学技术和制造业的竞争，这种竞争不仅需要一流的管理人才和研究人才，也需要一流的能工巧匠。推进中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、制造大国向制造强国转变，必须建设一支高素质的产业工人队伍，培养更多的“大国工匠”。

从就业创业的维度打量，当前推动高质量发展、壮大实体经济，需要数量充足的技术技能人才作为支撑，职业教育肩负着传承技术技能、培养多样化人才的职能，对接市场需求、更大规模开展职业教育和培训，可以帮助学生掌握一技之长，实现更高质量、更充分的就业创业。

职业教育更是深化教育改革的重要突破口。职业教育发展得好，能提供更多样化的成长成才路径，有效分流高考升学的压力，从而缓解“千军万马过独木桥”的现象，为深化教育改革创造更好的条件。

当然，目前职业教育发展还面临着挑战和难题，如社会认识存在偏差、技术技能人才发展的渠道窄、职业教育吸引力不强、企业参与办学的积极性不高等。面对这些挑战与难题，必须深刻把握职业教育面临的形势任务，着眼全局、落实政策、解决问题，推动新时代职业教育不断改革发展。

这次的《方案》是中央深化职业教育改革的重大制度设计，是推动职业教育基本实现现代化的关键举措。职业教育工作者应抓住这个发展机遇期，下大力气解决那些长期制约职业教育发展的体制机制难题，实现更高质量发展，真正做到“扬眉吐气”。