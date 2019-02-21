创意作业让学生快乐度寒假

寒假余额已不足，当很多学生奋笔疾书赶寒假作业时，有些孩子则因学校的创意作业而显得轻松。

寒假余额已不足，当很多学生奋笔疾书赶寒假作业时，有些孩子则因学校的创意作业而显得轻松。因为他们所在的学校响应国家对中小学生减负要求，布置了家务劳动、社会实践、体育运动等颇有创意又贴近年龄特点易于完成的寒假作业。这些作业寓教于劳动、社会实践和体育运动，让学生真正走进生活。

每天睡到自然醒

今年寒假，浙江杭州长江实验小学所有年级都不布置学科书面寒假作业，让学生每天睡到自然醒。

校长丁杭缨解释说：“我们觉得孩子们平时的学习生活非常紧张，寒假就应该适当放松。让孩子们把平时学到的知识活学活用，而不是重复平时的学习内容，这样才是一个完美的假期。”

据了解，这所小学不布置学科书面寒假作业主要考虑两个因素：一是寒假时间比较短，中间夹了个春节，走亲访友肯定免不了，留给孩子们写作业的时间不多；二是既然是假期，就应该和平时上学不一样，让孩子们每天睡到自然醒，做一些自己喜欢但上学时没空做的事。

当然，此举并不意味着让学生彻底“放空”。学校希望学生利用寒假做一件非常有意义的事：给学校准备一份生日礼物，因为今年是长江实验小学建校20周年。这份礼物形式不限，可以是一个与学校有关的温暖故事，也可以是一幅书法、一张画、一篇作文，或者搭一个校园某幢建筑物的模型……总之，学生要发挥自己的特长，做一份独一无二的礼物。

点评：这种寒假作业响应了国家对中小学减负的要求。2018年12月28日，教育部等九部门联合印发《中小学生减负措施》，其中规定“严控书面作业总量。小学一二年级不布置书面家庭作业，三至六年级家庭作业不超过60分钟，初中家庭作业不超过90分钟，高中也要合理安排作业时间。”虽然这份文件并没有对寒暑假作业做出规定，但是因为寒假作业包括书面和非书面的，所以杭州长江实验小学没有布置学科书面寒假作业是符合这一文件要求的。

“解锁”家务技能

今年寒假，在上海市长宁实验小学的寒假作业单里，有一条是“勤劳小当家”——学生要尝试“解锁”一项家务劳动技能，主动承担起力所能及的家务劳动，为长辈做一些实事。学校希望学生不仅能做自己力所能及的事，而且还要主动做家里的事。

上海市长宁区适存小学也给学生布置了一道“中华小当家、父母好帮手”的寒假家庭劳动作业。学校要求学生根据自己的能力，选择“今日我当家”，全面展现自己一天所做的多项家务劳动，或者选择一项家务技能，如炒菜、做点心、洗衣服、整理房间、美化家庭环境等，展现自己在家务劳动中的一技之长。学校同时要求学生用照片、微视频等方式记录下他们劳动的过程和成果，并且写下个人感言。

就做饭而言，最简单或者说最基本的就是西红柿炒鸡蛋。然而就这道家常菜，现在许多孩子都不会做。有家长反映，寒假里孩子跟自己学炒这道菜，既增进了父母和孩子的感情，又锻炼了孩子的基本生活能力，还促进了三代家庭的其乐融融，真是一举多得的好寒假作业。许多学生表示，以后要多分担家务活儿，养成爱劳动的好习惯。

点评：这种寒假劳动作业具有不可替代的价值和意义。它不仅让学生回到日常生活实践中去，尊重劳动，热爱劳动，热爱生活，而且有利于培养学生日常生活的基本动手能力和生存能力，发展和提升他们自食其力的生活技能，促进素质全面发展。此前，教育部、共青团中央、全国少工委曾联合印发《关于加强中小学劳动教育的意见》，明确要求中小学生劳动教育在新时代不仅不能缺席，而且还应该更加重视起来。

变身“体育达人”

这个寒假，有小学一年级学生没有学校布置的书面寒假作业，唯一的“硬”作业便是体育运动——既包括横叉、竖叉等练习身体柔韧性的锻炼，也包括跳绳和啦啦操等体能作业。

为了让寒假体育运动落到实处，学校专门设计了监督表，注明每天每项运动的强度，比如跳绳80个至150个，学生完成后家长要在监督表上填写完成情况。校长说，按往年经验，有的孩子过完年返校变成小胖墩、小眼镜，身体没休息好、放松好、锻炼好，寒假失去了意义。因此，体育运动应成为寒假的主题。

还有的学校给学生布置了“向长辈学一个他们小时候玩过的传统游戏，开学介绍给同学们，一起玩一玩”“了解一个冬奥项目，认识我国在该项目上的知名运动员”，以及“选择自己最需要或最喜欢的运动项目，至少进行5次大运动项目锻炼”。这些体育运动寒假作业都是适合学生完成的。比如，就第一项体育运动寒假作业而言，不但非常有利于增进长辈和孩子之间的亲情，而且还有利于学生了解我国传统运动（踢毽子、放风筝、滑冰车、冰上龙舟竞赛、舞龙舞狮等）。

点评：体育运动大有好处。国内外许多科学家的研究结果都已经发现，体育运动有助于增进人的学习，包括提高注意力、记忆力、智力。体育运动还有助于发泄负面情绪，调整心理，促进心理健康。事实证明，学生身体素质的提高不能仅靠学校体育老师的督促，还要靠寒暑假和节假日锻炼与家长的监督。通过布置寒假体育运动作业，学生不仅能愉快地玩儿，提高身体素质，还能交友，甚至能认识和了解各种各样的民间体育和民族传统体育文化，真是一举多得。

别样生涯教育

还有许多学校推出了实践类的志愿活动、参观、探究学习等清奇的寒假作业。

安徽省合肥市高新区1100名学生的寒假作业是——去企业车间实地感受科技魅力。这些学生分别参加了多家企业开展的“科技冬令营”活动，他们非常兴奋，收获满满。有学生坦言，这次的科技冬令营活动着实让他们大开眼界。“以前不知道，我们身边很常见的高科技产品，如小米手环、阿尔法蛋等，都是家门口的企业生产出来的，太厉害了！”

寒假里，上海市普陀区江宁学校推出生涯教育作业，让不同年级的学生认识不同的职业。一年级学生通过绘画、诗歌、小报、作文等多种形式，创作表现“老师”的主题；二年级学生认识身边的社区服务人员，如居委会工作人员、保安、环卫等；三年级孩子则制作图文简报，认识已经或逐渐消失的职业；四、五年级学生跟着父母去上班，利用家长资源，体验父母的职业。

此外，这所学校还有两道特别的寒假心理活动作业：一是通过家庭亲子小活动，连续进行21天心理观察并做记录，以“家庭发现之旅”的形式，让父母记录孩子的小优点，让孩子记录父母的感恩点；二是设计一次家庭创意亲子美好时光，家庭成员共同完成一件事，共享一段美好时光。学校初中部八年级班主任梅晨华认为，家庭对孩子的成长有举足轻重的作用，假期是强化家庭影响力、增强家庭生命力的好时机，父母和孩子应多从小事入手，多角度观察，促进亲子和谐。

点评：这些寒假作业呈现出许多值得关注的、可圈可点的亮点，反映出新时代中小学教育理念的转变和发展。事实证明，如果学校精心设计、根据学段特点布置适合学生的寒假作业，就会格外富有创意，并且能达到预期效果。

教育观点

布置寒假作业要讲究科学

寒假作业是学校给学生布置的、由学生完成的假期任务，要想达到实效，布置起来就要讲究科学，即体现数量与质量的完美结合。

首先，要考虑学生完成寒假作业平均需要花费的时间、精力、体力、脑力，这些都要与他们的平均身心发展水平一致。其次，还要考虑学生是否能基本独立自主完成。当然，如果老师能针对每一名学生的实际，“因生制宜”地布置寒假作业，实现“量身定制”，那么将是最科学的寒假作业。

不过，现在仍有些学校单纯地追求标新立异，布置让学生难以基本独立完成，需要家长费心费力费钱参与、协助甚至替代孩子完成的奇葩寒假作业，给家长增加了不少烦恼和负担。这种寒假作业不但起不到应有的教育教学效果，还会导致学生产生懒惰、依赖的心理，应引起教育部门的关注和反思。