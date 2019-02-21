我国将启动1+X证书制度试点

国务院日前印发的《国家职业教育改革实施方案》（下称《方案》）提到在职业院校、应用型本科高校启动“学历证书+若干职业技能等级证书”（即1+X证书）制度试点，该工作将于3月启动。

记者19日从教育部发布会上获悉：国务院日前印发的《国家职业教育改革实施方案》（下称《方案》）提到在职业院校、应用型本科高校启动“学历证书+若干职业技能等级证书”（即1+X证书）制度试点，该工作将于3月启动。

据介绍，1+X证书制度鼓励学生在获得学历证书的同时，积极取得多类职业技能等级证书。试点将从5个领域的证书开始，年内陆续启动约10个领域，在部分地区遴选符合条件的院校开展试点，试点的省份采取自主申报的方式确定，试点的院校采取自主申报和省级教育行政部门推荐的方式确定，未纳入试点范围的省份和院校也可按照国家有关标准和要求自行开展试点工作。

为落实《方案》，教育部还将进一步完善“双师型”特色教师队伍建设制度。将研制《深化新时代职业教育教师队伍建设改革实施方案》，建立健全分层分类的职教教师专业标准体系，明确新时代“双师型”教师素养的国家要求，建立“双师型”教师资格准入、任用管理制度。下一步还将推动高校招生计划向产业发展急需人才倾斜，提高应用型、技术技能型和复合型人才培养比重。

“《方案》提出，职业教育和普通教育是两种不同的教育类型，具有同等重要地位，开启了职业教育改革发展的新征程，提出了深化职业教育改革的路线图、时间表、任务书，明确了今后5年的工作重点，为实现2035中长期目标以及2050远景目标奠定重要基础。”教育部职业教育与成人教育司司长王继平介绍。