王继平：职业教育与普通教育具有同等重要地位

教育部职业教育与成人教育司司长王继平介绍《国家职业教育改革实施方案》的主要内容和下一步贯彻落实的考虑。

19日上午，教育部在北京召开2019年第三场新春新闻发布会，主要介绍《国家职业教育改革实施方案》（以下简称《方案》）的具体内容和下一步工作考虑。教育部职业教育与成人教育司司长王继平表示，职业教育是一种教育类型，与普通教育具有同等重要地位。

教育部职业教育与成人教育司司长王继平介绍《国家职业教育改革实施方案》的主要内容和下一步贯彻落实的考虑。

当前，我国职业教育还面临着社会认识存在偏差，技术技能人才发展的渠道窄等众多问题。王继平强调，必须深刻把握职业教育面临的形势任务，站位全局、落实政策、解决问题，推动新时代职业教育不断改革发展。

据介绍，此次《方案》共提出7个方面20项政策措施，既立足当前，又着眼长远，确保如期完成历史交汇期各项既定任务，把奋力办好新时代职业教育的决策部署细化为若干具体行动。

王继平介绍到，《方案》以落实和改革为主基调，充分体现了党中央国务院深化职业教育改革的坚定意志和狠抓工作落实的坚强决心，为我们指明了工作努力的方向。相较以往文件，此次共提出6项创新点：

一是确立以习近平总书记关于教育的重要论述精神为办好新时代职业教育的根本遵循。《方案》坚持落实高度重视、加快发展的工作方针，落实服务发展、促进就业的办学方向，落实建设中国特色职业教育体系的工作目标，努力培养数以亿计的高素质劳动者和技术技能人才，努力完善职业教育和培训体系，努力让每个人都有人生出彩的机会。

二是明确办好类型教育的发展方向。《方案》提出，职业教育和普通教育是两种不同的教育类型，具有同等重要地位，开启了职业教育改革发展的新征程，提出了深化职业教育改革的路线图、时间表、任务书，明确了今后5年的工作重点，为实现2035中长期目标以及2050远景目标奠定重要基础。

三是形成共同推动职业教育发展的合力。《方案》把职业教育摆在经济社会发展全局进行谋划，着眼推动形成各部门之间、中央与地方之间协同发展职业教育的工作合力，责任落实既重视部门作用发挥，也突出地方统筹推进，最大限度凝聚各方共识。

四是建立一批制度标准。把加快标准化进程作为打造职业教育体系软环境升级版的关键举措，持续完善学校设置、师资队伍、教学教材、信息化建设、安全设施等办学标准，建立健全职业培训标准，推动职业教育办出特色和水平。

五是推出一批有基础、可操作的重大项目。《方案》对每一项具体工作都配套设计了具体工程项目，以重点项目体现改革导向。项目设计既充分考虑已有工作基础，也努力体现时代需要，包括中国特色高水平高职学校和专业建设计划、高水平实训基地建设等。

六是启动一批重大改革试点。《方案》下决心解决一些长期制约职业教育发展的体制机制难题，提出了职业教育改革新的方向和任务，例如1+X证书制度试点、研究建立国家资历框架、探索本科职教试点、建立产教融合型企业等。

关于《方案》下一步工作的考虑，王继平表示将从加强组织协调、督促地方落实、提升培养质量、推动多元办学四个方面开展工作。