职业教育有了努力奔跑的路线图

近日，国务院印发了《国家职业教育改革实施方案》。《方案》指出，要把职业教育摆在教育改革创新和经济社会发展中更加突出的位置。笔者认为，《方案》既是新时代职业教育发展的目标愿景，也是今后一个时期职业教育努力奔跑的线路图。《方案》直面问题，突出问题导向，从问题根源着手，从核心环节发力，以国际视野准确定位，以体制机制为支点，从根基上撬动未来一个时期职业教育的发展大局。

近日，国务院印发了《国家职业教育改革实施方案》。《方案》指出，要把职业教育摆在教育改革创新和经济社会发展中更加突出的位置。笔者认为，《方案》既是新时代职业教育发展的目标愿景，也是今后一个时期职业教育努力奔跑的线路图。《方案》直面问题，突出问题导向，从问题根源着手，从核心环节发力，以国际视野准确定位，以体制机制为支点，从根基上撬动未来一个时期职业教育的发展大局。

改革开放四十年来，我国职业教育取得了举世瞩目的伟大成就，为经济社会发展提供了有力的人才和智力支撑，服务经济社会发展能力和社会吸引力不断增强。目前，我国已建成世界上规模最大的职业教育体系，每年的新增劳动力中，职业院校毕业生占到70%。

然而，随着我国进入新的发展阶段，各行各业对技术技能人才的需求越来越紧迫，职业教育重要地位和作用越来越凸显，但是，职业教育存在的体系建设不够完善、制度标准不够健全、产教融合协同育人未真正落实、企业参与办学的动力不足、人才培养质量参差不齐等突出问题，也制约了国家产业升级和经济结构调整。从我国经济社会发展实际出发，大力发展职业教育，提升职业教育水平已成为社会各界共识。

多年来，虽然国家层面一直在强调要大力发展职业教育，但职业教育“矮人三分，低人一等”的问题始终存在。去年，某省份大幅提高普通高中的录取比例，在全国范围内引发了“还要不要中职”的热议。一些高职院校的招生困境也引来了“还要不要继续发展高职”的质疑。对此，《方案》给出了响亮的回答：“职业教育与普通教育是两种不同教育类型，具有同等重要地位。”职业教育与普通教育要进一步深度融合，要进一步提高中等职业教育发展水平，要把发展中等职业教育作为普及高中阶段教育和建设中国特色职业教育体系的重要基础，保持高中阶段教育职普比大体相当，使绝大多数城乡新增劳动力接受高中阶段教育。要推进高等职业教育高质量发展，把发展高等职业教育作为优化高等教育结构和培养大国工匠、能工巧匠的重要方式，使城乡新增劳动力更多接受高等教育。推动一大批普通本科高等学校向应用型转变。

职业教育和培训体系在“标准”的引领下将会更加完善。用“标准”引领发展，是《方案》的一大亮点。《方案》明确指出：“没有职业教育现代化就没有教育现代化。”问题在于，职业教育现代化的标准是什么？职业教育如何实现现代化？对此，《方案》提出了一系列定向定量的举措，如要完善中等、高等职业学校设置标准，实施教师和校长专业标准，持续更新并推进专业目录、专业教学标准、课程标准、顶岗实习标准、实训条件建设标准，巩固和发展国务院教育行政部门联合行业制定国家教学标准等。

有了“标准”，职业教育和培训体系的发展就有了“准星”。有了“准星”还需要有样板，有示范。对此，《方案》提出，要建设50所高水平高等职业学校和150个骨干专业（群）。建成覆盖大部分行业领域、具有国际先进水平的中国职业教育标准体系。打造一批优秀职业教育培训评价组织，推动建设300个具有辐射引领作用的高水平专业化产教融合实训基地。从2019年开始，在职业院校、应用型本科高校启动“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点工作。

职业教育的办学格局在深化产教融合的时代背景下将会更加多元。长期以来，职业教育在“普教化”和“技能化”的两个极端中徘徊摇摆。“普教化”远离了职业教育的根本，丢掉了职业教育的“职业功能”；“技能化”将职业教育窄化为“就业培训”，丢掉了职业教育的“教育功能”。《方案》有针对性地提出了三个“转变”：由政府举办为主向政府统筹管理、社会多元办学的格局转变，由追求规模扩张向提高质量转变，由参照普通教育办学模式向企业社会参与、专业特色鲜明的类型教育转变。随着三个“转变”的落实，校企协同育人、育训结合、多元办学将会成为职业教育发展的主旋律。与此同时，职业院校的办学活力、自主发展能力将会明显增强，办学渠道将会大大拓宽，服务经济社会发展的功能将会进一步凸显。