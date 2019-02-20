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体检中心三招助高考生过体检关

2019-02-20 07:52 来源：北京日报 任敏
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　　根据《北京市2019年普通高等学校招生报名通知》要求，2019年高招体检将于3月进行。北京市体检中心相关负责人近日提醒，体检中的多项突出问题，可通过调整习惯和饮食等提前预防，例如，针对视力不足问题，考生学习间隙应该适当休息缓解眼疲劳，并合理控制电子产品使用；在营养搭配上，考生应避免暴饮暴食，服用补品可能会导致转氨酶偏高，体检前一周应停服；另外，有晕针或晕血病史的考生应主动告诉医护人员。

　　【护视力】

　　控制电子产品使用时间

　　有数据表明，近年来，视力不足成为高招体检中的突出问题。2016年度，本市高招体检中，异常指标检出率排在首位的是视力不良，其检出率达89.64%，2017年度视力不足的检出率也高达89.29%。

　　北京市体检中心主任张静波分析，不科学用眼和用眼过度是导致视力不足的主要原因，而手机、电脑等电子产品的广泛应用，则加重了视力不足发生率。

　　他建议考生，平时学习时尽量注意科学合理用眼。比如，考生用眼时最好每40分钟至50分钟休息10分钟，可通过远眺、做眼保健操等缓解视力疲劳；学习时的灯光既不能太暗也不能太亮，要选择柔和的灯光；家长应注意观察孩子视力情况，提醒孩子保护视力、控制电子产品的使用，节假日期间安排孩子多进行户外活动亲近自然，让眼睛放松。

　　【慎饮食】

　　体检前一周停服各种补品

　　2016年度，本市高招体检中，男生超重肥胖检出率达37.78%，女生检出率为20.40%，而在2017年度，这一问题变得更加突出，当年高招体检考生超重肥胖检出率合计38.11%。

　　张静波说，超重和肥胖问题的形成，除基因、出生体重等遗传因素外，影响更多的是膳食因素和生活习惯。当前，西方快餐文化大量涌入，儿童青少年进餐时间短，且喜好含糖饮料，这些均直接导致超重肥胖。另外，由于居住条件限制、家庭结构影响、电子产品吸引、课外补课等因素，青少年外出、运动时间大幅减少，体力活动不足，从而增加了超重肥胖的发生。

　　高招体检一般每年3月1日开始，体检之前，在饮食方面要避免暴饮暴食。家长应该注意一日三餐尽量做到粗细搭配，蛋白质和蔬菜搭配，注意瓜果蔬菜的摄入，能保证适量能量的摄入即可，不需要再增加额外营养补充剂。

　　他还特别提醒，目前，绝大多数孩子的营养是足够的，只要均衡摄取食物，补品大可不必。相比之下，正常食物中的营养比补品中能够吸收的要多，同时经提纯的高营养补品反而会加重肝脏的负担，不利于考生的身体健康。他建议，体检前一周停服各种补品。

　　【防晕针】

　　有相关病史应主动告知

　　在每年的高招体检中都会有考生晕针的情况发生。在抽血检查前，有晕针或晕血病史的考生应主动告诉医护人员，医疗机构事前都会有相应的预案，也会有相应的处理措施，会通过卧式采血、缓解紧张情绪等方式应对。同时医疗机构还会备有糖水供晕针的考生饮用缓解症状。

　　另外，冬春变换之际，流感高发，在空气良好的情况下，房屋每天要勤通风，保持空气清新；考生避免去人员密集、空气污浊的场所，尽量避免接触出现流感样症状的患者，不得不接触时，可佩戴口罩。

　　2017年高招体检不合格原因主要是肺结核，家长特别是远郊区的家长对此应引起注意。另外，教育部等新近公布的《普通高等学校传染病预防控制指南》要求，从今年7月1日起，要将结核病筛查作为高校入学新生体检的必查项目。

编辑： 柯丹洁

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