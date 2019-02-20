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广东2019年4月高等教育自学考试报名20日开始！

2019-02-20 07:53 来源：南方网
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　　南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/粤考宣）记者从广东省教育考试院获悉，广东省2019年4月高等教育自学考试报名即将开始！新生报名时间为2019年2月20日9:00-2月24日17:00，考生报考时间为2019年2月25日9:00-3月4日17:00。在我省居住和工作的中华人民共和国公民，不受性别、年龄、民族、种族和已受教育程度的限制，均可参加我省自学考试。港澳和台同胞、海外侨胞及外籍人士，也可参加我省自学考试。服刑人员经有关部门批准后也可参加我省自学考试。

　　据悉，新生报名分预报名和正式报名两个阶段。首次参加自学考试的新考生须先办理新生报名手续，然后才可选择课程报考。已进行过新生报名并取得准考证号的考生可直接报考。新生自行登录广东省自学考试管理系统（网址：www.stegd.edu.cn/selfec/，下同）进行预报名。根据《关于广东省高等教育自学考试专业调整有关事项的通知》（规定，此次新生报名只能选择调整后的专业名称。预报名时考生须录入个人信息并设置个人密码，预报名成功后将得到唯一的预报名号，预报名号仅当次有效。考生预报名成功后还须完成本人手机绑定方能进行正式报名。新生凭预报名号在规定的时间内到市、县（区）考办指定报名点正式报名，考生正式报名时须携带有效身份证进行电子摄像，同时打印、确认报名资料，并获得一个唯一的准考证号码。所有考生务必牢记本人准考证号，报考时须使用该准考证号方能报考。

　　考试开始前10天内，考生可登录广东省自学考试管理系统打印准考证，打印中如遇问题，可向当地市自考办咨询。

编辑： 柯丹洁

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