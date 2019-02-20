主动作为却频引争议，中小学家委会该管些啥？

利用班费宴请教师、帮助学校强制征订校服……中小学家长委员会的一些主动作为，引发网友热议。中小学家委会应发挥什么作用？管些什么事情？自身如何管理？记者对此进行了调查。

利用班费宴请教师、帮助学校强制征订校服……中小学家长委员会的一些主动作为，引发网友热议。中小学家委会应发挥什么作用？管些什么事情？自身如何管理？记者对此进行了调查。

家委会部分做法惹争议

今年年初，网曝“湖南省郴州市二中高569班家委会家长用班费违规宴请六名教师，并赠送红包”引发热议。记者从郴州市苏仙区委宣传部获悉，经苏仙区教育局调查，该校六名教师违规接受宴请并收受红包情况属实，责成郴州市二中对六名教师作出处理。

事件发生后，有网友认为，这不仅与教师有关，也与该班家委会脱不开关系。

据湖南省纪委省监委2018年11月通报，长沙县麻林中学八、九年级违规征订教辅材料问题，也有家委会的身影。2017年12月，部分学生家长利用家委会在外联系书商，购买某系列教辅材料，供学生使用，且任课教师使用该套教辅布置作业并批阅。2018年4月，麻林中学自查发现该问题后，未有效制止和上报情况。2018年8月，该校校长冯宇受到党内警告处分；教导主任潘奇志受到诫勉谈话处理。

家委会有关的类似事件，其他地方也时有所闻。

家委会该管些啥？

教育部2012年出台《关于建立中小学幼儿园家长委员会的指导意见》，对家委会的基本职责作了明确：家委会应在学校的指导下履行职责，参与学校管理、参与教育工作、沟通学校与家庭。2015年10月出台的《教育部关于加强家庭教育工作的指导意见》中提出，“中小学幼儿园要将家委会纳入学校日常管理，制订家长委员会章程，将家庭教育指导服务作为重要任务。”

教育部鼓励成立家委会的初衷，是发挥好家委会家校沟通“纽带”的作用。可事实上，一些学校极少对家委会的组成、管理等作出详细规定。“参与教育工作”“沟通学校与家庭”等职责并无明确规定，导致一些学校的家委会违背家长意愿组织活动，甚至盲目违规参与教育教学。

广州一名小学班主任告诉记者，家委会一般由高素质的热心家长组成，在学校活动中发挥着重要作用，比如参与学校校服的设计、依托自己的职业优势进校给孩子们做一些生理心理健康、运动营养、职业认知等内容的讲座，特别是帮助学校传达一些正确的教育理念。记者在广东、山东等地采访了解到，学校基本配齐家委会，但家委会效能发挥参差不齐。

广州一位家长对家委会吐槽：其实我们也希望家委会能向校方反映家长的心声，但是感觉家委会“下达”的作用多，“上传”的作用少。“比如我们要求家委会跟校方反映问题，但是家委会却说怕得罪校方，一直不反映广大家长的呼声。”

对家委会如何选人，近年来，有的学校采取竞选方式，有些是家长推荐。还有家长反映，一些家长参加家委会是为了获得更多话语权，或让自家孩子受到优待，进而将竞选家委会成员演变为“名利秀”，令人大跌眼镜。

家委会该怎样管？

近两年，多地重视并完善家委会工作职责。如北京2018年9月出台意见，将家长委员会纳入学校日常管理，制定家长委员会章程，提及建好家长委员会，成立校级、年级、班级三级家长委员会。广东、山东等省份也出台了相关规定。

受访业内人士认为，各个区县教育部门和学校有必要因地制宜制定更加详细的家委会规章制度，确保具体化、透明化、可操作。

近年来，山东师范大学附属小学积极开展家校共建教育探索，通过家委会这一有效载体，推动学校与家庭、学校与社区、家庭与社区之间实现良好互动，努力形成了教师、学生、家长三者之间的相互理解和有效沟通。山东师范大学附属小学本部校区教育处主任张白白认为，完善的制度是保证工作正常运转的关键。

2019年1月，湖北省人大代表、省人大常委会副主任周洪宇在湖北省两会期间，建言将家委会纳入学校日常管理，定期听取家委会反馈的意见建议，合理改进教育教学工作。

暨南大学经济与社会研究院助理研究员李书娟说：“成为家委会成员一般遵循自愿原则，家委会对学校教育起到了很大协助作用，避免了许多重复的沟通与劳动。”李书娟认为，家委会的职责是为家长和学生服务，鉴于现在一些地方家委会出现的行为失范问题，教育部门要加强教师行为规范，同时让家委会工作更加公开透明。