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在滚烫的挫折中教孩子做咖啡豆

2019-02-19 08:03 来源：中国教育报
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　　耐挫力是一个人走向成功的必备品质。生活中并不存在万事如意，人总会遇到这样那样的困难与挫折，有的人在挫折面前倒下来，有的人在挫折面前变得强大。

　　土耳其有个“胡萝卜、鸡蛋、咖啡豆”的故事，说的是一个当厨师的父亲为激励失恋的女儿，分别将胡萝卜、鸡蛋、咖啡豆放入三个锅中煮20分钟，只见本来强壮的胡萝卜变软了、本来易碎的鸡蛋变硬了，而咖啡豆把滚烫的水变成了香浓的咖啡。

　　面对生活的煎熬与挫折，怎么教孩子不做胡萝卜、鸡蛋，做咖啡豆呢？

　　一些父母看孩子遇到挫折，首先想到的是尽己所能去帮忙，替孩子化解困难。这种做法看上去是爱孩子，实质是剥夺了孩子磨炼的机会，消弭了孩子应对挑战的勇气。久而久之，孩子一遇到挫折，第一反应不是依靠自身力量而是寻求外援。外援一旦消失，胡萝卜就“软”下来了。

　　靠自己而不借助外力生长出来的生命，才有韧性、有力度，才会处乱不惊。磨意味着疼痛，好事总是多磨。任何挫折都是人生的历练，如果说孩子是一把有待打磨的剑，挫折好比磨刀石，父母总想替孩子收掉磨刀石，孩子如何在打磨中变得锋利？

　　当孩子有了挫折感，父母应该给予理解而不是责备。“这么不争气，你太令我失望了！”这是否定孩子的感受，否定孩子沮丧的心情，让孩子觉得挫折感是个坏东西，加重了孩子的无助感。这时父母应该充分肯定孩子的感觉，让孩子明白失败其实是难免的，每个人都会遇到挫折，产生沮丧情绪是正常的。

　　当孩子有了挫折感，父母应该给予帮助而不是漠视。被挫折感过度浸泡，孩子会产生自卑的消极情绪体验。所以父母不能对孩子的挫折感视而不见，避免孩子过度自责，培养孩子面对挫折的勇气。但帮助的方式不是包办代替，而是用支持性谈话引导孩子分析产生挫折的原因，充分了解挫折感的根源，是自己准备得不充分，还是困难的程度太大？同时引导孩子从挫折中吸取教训，努力寻找化解之策，积累人生经验，让挫折变得更有价值。

　　当孩子有了挫折感，父母应该给予无条件的安慰。人在挫折中总是脆弱的，无论孩子犯了什么错，遭遇多么大的挫折，父母都要坚定地和孩子站在一起，不离不弃，做孩子最安全的避风港和最坚强的靠山。

　　一个人的强大并不是肉体的强壮，而是精神的强大。孩子的耐挫力提高了，将来无论对待学习还是工作，无论走过的是顺境还是逆境，他总能逢山开道、遇水架桥，凭借自己的力量到达成功的彼岸。

　　前不久，两只熊爬雪山的短视频在网络上很火。熊妈妈爬上山顶后，一直站在高高的山顶上等着。它没有出于母爱驮着孩子爬山，而是相信孩子一定能爬上来，不管爬的过程多慢、多曲折。熊宝宝屡败屡战、百折不挠，令人动容。当熊宝宝登上山顶，从它撒着欢儿跟着妈妈奔跑的背影，我们能感受到满满的快乐、自信和成就感。

　　当孩子攀登人生的高山时，智慧的父母走在前面示范、站在山顶等待。既然挫折难以避免，我们就教孩子做咖啡豆，把滚烫的挫折变成香浓的祝福。

编辑： 柯丹洁

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