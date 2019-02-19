真招实招让教师更有获得感

评职称难、发展空间小、待遇长期得不到提高……不少乡村教师长年扎根三尺讲坛，却往往面临着上述对职业生涯前景的困惑。

“为了让教师安心乡村教育，马边2014年1月开始实施乡村教师生活补助政策，惠及全县114所学校1186名教师，乡村教师收入人均增加14%以上。这项政策的实施，增强了乡村教师岗位吸引力，如今要求调动和离职的教师大幅减少，还出现部分县城优秀教师主动回流到乡村学校任教的现象。此外，还有一些优秀大学毕业生不断加入我们的队伍，其中很多是本科生，还有一些研究生。”彝族教师、四川省马边县建设乡光辉中心校校长李学梅欣喜地介绍着身边乡村教师队伍发生的变化。

教育是国之大计、党之大计；教师是立教之本、兴教之源。李学梅的讲述可以说是近年来教师队伍建设的一个缩影。一年前，中共中央、国务院引发全面深化新时代教师队伍建设改革的意见，一年以来全国各地贯彻落实情况如何？下一步深化教师队伍建设改革的思路是什么？2月15日，教育部举行新闻发布会，对相关情况作了介绍。

提高入口质量，吸引更多优秀青年报考师范

“我将来想当一名老师，上师范院校将来的前景如何？”填报志愿时，北京高考生小李的心中一直存在困惑。教师教育、师范教育未来的发展方向是什么，如何让师范生成为更有吸引力的选择？

教育部教师工作司司长任友群在发布会上介绍了今后推动教师教育发展的5个举措。第一，进一步加强师范教育体系建设。重点建设一批师范教育基地，加强教师教育学科建设，推动一批有基础的高水平综合性大学积极参与基础教育和职业教育教师培养和培训工作；建立以师范院校为主体，高水平非师范院校参与的中国特色师范教育体系；推动地方加大对师范教育的投入力度，提高师范生的生均拨款标准。第二，进一步提高师范生生源质量。推进地方师范生公费教育，对符合相关政策规定的，采取到岗退费、公费培养、定向培养等方式，吸引优秀青年踊跃报考师范院校和师范专业，提高教师的入口质量。第三，进一步加快推进师范类专业认证，出台职教、特教专业认证标准，健全三级五类师范专业认证体系，建立竞争机制，实现优胜劣汰，提高大学或者学院办师范专业的门槛，强化师范教育体系。第四，进一步推进升级培养卓越教师。推进地方政府、高等院校和中小学“三位一体”协同育人，分类深化中小学、幼儿园、中职教师培养模式改革，示范带动教师培养质量的不断提高，分类指导不同教师的培养。第五，进一步提升在职教师素质能力。

“原来的体系叫师范教育，目前已经形成了一个更加开放的体系，所以我们用了一个新的词，叫‘教师教育’。实际上师范大学仍然承担着培养教师的重要任务，但现在师范大学中有一部分专业不培养教师了，而非师范大学也可以从事教师培养培训。培养好教师首先是要办好教师教育，因此教育部实施了‘教师教育振兴行动计划’。”任友群说。

据了解，全国各地陆续开始了“振兴行动”，加大对师范教育的支持力度。“针对师范教育弱化问题，福建提出了师范院校师范类专业在校生应原则上不低于三分之一，明确将师范专业生均拨款标准上浮50%。增列师范专业评估项目，开展师范类专业认证，并通过改革师范类招生、扩大公费师范生的比例、探索本硕一体化培养、提高师范生专业奖学金标准等举措，吸引优秀学生报考师范专业，促进师范院校把师范生的培养摆在更加突出优先发展的地位。”福建省委教育工委书记、省教育厅厅长林和平说。

“广东省加大师范院校的支持力度，提高师范专业生均拨款标准，2019年拨款系数提高到2018年的1.25倍，支持师范院校与地方政府、中小学协同创建教师教育改革试验区，还单列考核师范院校，实施粤东西北中小学教师公费定向培养计划等，为师范院校的发展积蓄了良好的发展后劲。”广东省肇庆学院教师教育学院院长肖起清介绍。

“我们力求通过一系列举措来加快教师教育的振兴步伐，奠定高素质教师培养的坚实基础，努力培养造就一支让党和人民满意、符合新时代要求的高素质专业化创新型教师队伍。”任友群总结。

确保待遇和权益，让教师更有获得感

“2018年全国两会上，教育部部长陈宝生说要给教师‘压担子、指路子、出点子、给位子、发票子’。我们乡村教师的地位待遇这几年一步一步地提高。从工资待遇来说，5年前我的工资不到2000元，现在有7000多元了。在我们县，乡村教师生活补助按每月150元、500元、900元、1500元、2000元的不同标准发放，而且还有每月200元、300元、400元不等的乡镇工作补助，如果是同工龄同职称，边远乡村教师的工资收入已经达到县城教师的2倍。特别是乡村教师支持计划等系列政策出台后，对我们常年坚持乡村工作的教师给予了极大的肯定和奖励，我们的生活水平也有了非常大的变化。”说起教师待遇问题，李学梅很激动。

2018年，教育部切实强化教师待遇和权益保障，进一步提高广大教师的获得感幸福感荣誉感。任友群说：“我们综合施策，强化保障，努力完善中小学教师待遇保障机制，健全工资长效联动机制；按照国务院常务会议有关精神，落实地方政府的主体责任，加快实现中小学教师平均工资收入不低于当地公务员平均工资收入水平的要求；推动高校深化薪酬制度改革，扩大分配自主权，开展国家级荣誉评选，评出国家级教学成果奖1355项，首次将香港和澳门特别行政区纳入；遴选国家教学名师人选101个。按照中央精神，各地加大保障力度，浙江制定了调整公务员收入分配政策时统筹考虑中小学教师的制度。北京等地提高公办幼儿园非在编教师的工资待遇，青海优秀教师在省内享受机场、火车站等公共场所绿色通道和国有旅游景区的半价优惠。”

“吉州作为革命老区，财政不太富裕，但对教育的投入逐年加大，占到了财政总支出的20%以上。每年安排2000多万元实现教师的九项关爱工程，专项用于名教师名校长的奖励、教师培训、教师体检、困难教职工帮扶等。同时，我们加大教师周转房建设力度，近两年建成了500余套教师公租房，提供相应的生活配套，免费提供给教师使用，还让分散在村小教学点的年轻教师能够集中居住在乡镇。我们狠抓教师工作的环境建设，实现了‘光纤入班’和‘智慧校园’的全覆盖，增强了教师职业荣誉感。”江西省吉安市吉州区区委书记朱谋俊介绍。

“2019年，我们将进一步完善教师待遇保障机制，切实将国家保障义务教育教师工资待遇政策落实到位。研制中小学教师绩效工资总量核定办法，组织好全国优秀模范教师、优秀教师、教书育人楷模的推选评选，组织认定第二批全国高校黄大年式教师团队。推进教师权益保障，出台制度性文件，明确地方职责，实行目录清单，规范检查考核评比填表及各类社会性事务，清理与中小学教师教育教学无关的各种活动，减轻中小学教师负担，创设清静的教书育人环境。”任友群表示。

破解基层评职称难，让教师更有发展空间

评职称难、发展空间小、待遇长期得不到提高……不少乡村教师长年扎根三尺讲坛，却往往面临着上述对职业生涯前景的困惑。“现在老师最愁的就是职称问题，一是评不上，二是聘不了。福建省对于乡村老师的评价采用特殊的标准，不再侧重于科研课题和论文，而是侧重于评价师德师风、教学工作、一线工作经历和实际工作业绩。为了解决聘得了的问题，我们一是实行城乡同等岗位比例，二是在同等岗位比例基础上实行倾斜。同时实行定向聘任，规定在乡村工作25年以上，只要还在当老师，符合条件直接聘任，不受岗位比例限制，保证所有的乡村老师安心从教就有机会评上中级、高级。”林和平说。

《意见》颁布一年以来，教育部深化职称制度改革，拓宽广大教师职业发展通道。任友群说：“我们大力深化中小学教师职称制度改革，明晰部门职责，人社部门主要负责制定评审政策，教育部门主要负责组织实施，并推动地方提高中高级教师岗位的比例，向农村和艰苦边远地区倾斜。比如甘肃将县以及县以下的中小学教师的高级岗位比例提高5%，其中58个连片贫困县及少数民族县乡提高6%，内蒙古实施城乡同学段学校相同的岗位比例的配置。”

“2019年，我们将研制中小学、中职、高校岗位设置指导意见，改变中小学正高名额控制办法，各地在核定岗位结构比例内开展评审，研制出台中职、高校教师职称制度改革指导意见，加强高校教师职称评审权下放的监管和服务。”任友群说，通过调整职称比例和评审方式，基层教师评职称难的问题将逐步解决。

李学梅说，这个文件颁布一年来，我和老师们真切感受到了党对我们乡村教师的亲切关怀，也深切感受到了尊师重教的浓厚氛围正在全社会形成，教师的存在感、获得感、幸福感增强。我们希望国家更加重视教育，进一步提高教师待遇，吸引更多优秀人才充实我们的教师队伍，让孩子们享受到优质的教育资源。