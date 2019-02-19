北京高校艺考目击：艺考不易 追梦无悔

在中国传媒大学，来自广东的考生张可背着画板、抱着颜料，刚走出考场，便又迎着冷风去查看另一场复试的考场安排。今年她报考了该校的3个艺术类专业，均取得复试资格。

在中国传媒大学，来自广东的考生张可背着画板、抱着颜料，刚走出考场，便又迎着冷风去查看另一场复试的考场安排。今年她报考了该校的3个艺术类专业，均取得复试资格。

春节的余温还未散去，2019年艺术类本科招生考试已悄然拉开了帷幕。连日来，在中央戏剧学院、中国传媒大学、北京电影学院的各考点外，挤满了从全国各地赶来“追梦”的考生和家长。

据悉，今年北京艺考报名人数再创历史新高，竞争更加激烈。北影今年本科计划招生520名，但报考总人次达近6万，同比增长约31%；中戏共有6.7万多人次报考，比去年增长1.6万多，为历年报考人数之最；传媒大学今年也有近5万人次报名参加初试，人数再创新高，其中2.3万多名考生进入复试，角逐793个招生名额。

面对汹涌的报考人潮，考生们在寒风中奔波各地，开启追梦之旅。

独自一人来北京考试的张可心里装着一个“动画梦”。她从初中开始就对动画产生浓厚兴趣，高中时明确了艺考方向，希望能在动画专业学习，将来制作出经典的动画作品。“艺考虽然辛苦，但为了自己热爱的事情，我愿意。”她说。

来自江西的考生张蔚楠刚走出考场，脸上挂着微笑。这个大男孩一直喜欢戏剧影视，但因为艺术道路艰辛，家人并不是很支持他艺考。“我知道从事艺术这一行不容易，但我认为艺术也是指引一个人成长的航标灯。”他说，“既然追梦，就无怨无悔。”

每年的艺考都倾注着家长们的关爱和希冀。大年初六，48岁的韩高明就带着女儿从家乡山西忻州赶到北京，帮助孩子专心准备复试。在传媒大学的考场外，他笑着介绍，女儿对导演工作有很大热情，平时也在学校的文艺活动中担任导演，希望她可以如愿攻读戏剧影视导演专业。

近年来，北京各大院校在艺考中越来越重视考生的文化素养及综合能力。今年传媒大学还在原有语数英考试类别的基础上，增加了文史哲考试类别。韩高明认为，为了国家建设需要和个人成长需要，培养孩子的文化素养、提升综合素质都非常重要。

“我最大的心愿就是她可以健康快乐成长，不断学习，做好本职工作，不仅抓艺术，也要抓文化。希望她这次考试顺利！”这位父亲说。