教育部新令引发热议 不少家长反感线上“临时作业”

近日，有多家媒体报道，教育部明确教师不得通过手机微信和QQ等方式布置作业，将批改作业的任务交给家长，避免出现“学校减负、社会增负，教师减负、家长增负”等现象。消息一出，引发家长热议。

近日，有多家媒体报道，教育部明确教师不得通过手机微信和QQ等方式布置作业，将批改作业的任务交给家长，避免出现“学校减负、社会增负，教师减负、家长增负”等现象。消息一出，引发家长热议。

记者了解到，在广州同样存在老师线上布置作业的情况，但大多数都是作为孩子作业登记的补充，方便让家长核查作业是否完成。有家长表示，对老师在线上发布作业让家长对照检查的做法表示欢迎，但反感老师临时在线上布置作业，把责任转嫁给家长。

教育部：教师不得通过手机微信和QQ等方式布置作业

此前，有政协委员提出《关于停止小学老师用手机微信和QQ对学生及家长布置和提交作业的提案》。2018年10月，教育部在官网作出了回复。回复称，批改作业是教师履行教育教学职责的应有之义。相关法律法规对此做了明确规定。针对有小学老师用手机微信和QQ对学生及家长布置和提交作业，各地教育行政部门也作出了明确规定。

下一步，教育部将进一步强化师德建设，完善管理，规范教师教育教学行为，明确教师不得通过手机微信和QQ等方式布置作业，将批改作业的任务交给家长。避免出现“学校减负、社会增负，教师减负、家长增负”等现象。

现状：微信、QQ布置作业多为手抄作业补充

记者了解到，在广州，老师通过微信和QQ布置作业，在小学尤其是在小学低年级还是比较常见的。这种做法，多为孩子书面登记作业的补充。

吴女士的孩子正在上小学一年级。她告诉记者，孩子刚上学时，大字都不会写，老师会用图画代替文字，让孩子把作业抄在作业登记本上。朗读就画一张嘴、预习就画一本书、抄写就画一支笔。吴女士自己也觉得挺有意思的。因为担心孩子抄漏了，或者家长看不清楚，各科老师每天都会在把作业发上QQ群，方便家长对照。后来，孩子学会了拼音，开始用拼音登记作业，但是老师依然会把作业发上班群。许多家长表示，对于这种形式的“线上布置作业”，他们并不反感。“这其实是老师负责任的表现，他们不仅要写在黑板上，还要发到群里，工作量不减反增。对于线上布置作业的行为，也不应该一棒子打死。”吴女士说。

但也有家长表示，最反感老师在线上临时布置作业。家长林女士表示，孩子班上的老师经常在线上布置“临时作业”。“晚上八九点，突然就在微信群里布置一项作业，弄得家长措手不及。如果家长没有看到，孩子没有完成作业，就要被老师批评。但这能怪家长和孩子么?很可能就是老师自己忘了，突然想起来就发到群里。觉得这样自己的义务就尽到了，责任就全在家长身上了。”林女士表示，倘若没有了线上布置作业的渠道，老师自己忘了，就没有办法临时布置了，也没办法把责任推到家长身上了。所以禁止线上布置作业，在一定程度上，可以督促老师更加尽职尽责，同时为家长减负。

还有家长告诉记者，老师会在线上布置“补充作业”。“现在都要求减负，老师不敢多布置书面作业，但有的家长认为孩子吃不饱，要求老师多布置一点。于是，老师就会在线上布置补充作业，让孩子们选做。现在的家长，都担心孩子输在起跑线上，谁会不做呢?”家长刘先生说。

家长观点

这其实是老师负责任的表现，他们不仅要写在黑板上，还要发到群里，工作量不减反增，不应该一棒子打死。

——家长吴女士

禁止线上布置作业，在一定程度上，可以督促老师更加尽职尽责，同时为家长减负。

——家长林女士

校长：布置作业的方式要注重学段区分

协和小学校长孔祥明表示，微信群、QQ群是工具、是平台，对于老师来说，关键是怎样用好、管理好，教育部作出规范是有必要的。与此同时，每一个家长的需求也不一样，有的家长认为看微信群、QQ群是负担，有的家长又认为很有必要。“我们学校有一些年龄比较大的老师不太习惯用微信群、QQ群跟家长沟通，也不怎么在上面布置作业，有的家长还找我反映，希望老师多用社交平台，加强家校沟通，让老师把作业发上去呢。”孔祥明说。

他表示，布置作业的方式要注重学段的区分。小学低年级的孩子，书写能力较弱、学习习惯还在养成中，老师通过线上布置朗读、背诵、实践作业，让家长对照、监督完成，这也是家校共育的一种方式。三年级以后，日常的作业老师可以尝试放手，让孩子独立抄写老师布置的作业，不再通过线上布置让家长对照。此时孩子的能力已经达到了，如果作业没有抄齐全，他们应该自己想办法解决。如果没有完成作业，被批评的后果也应由自己承担，不应再依赖家长了。(记者 刘晓星)