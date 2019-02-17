留学生将中华文化带回自己国家

春节前，华侨大学留学生将中华文化带回到自己国家，在海外掀起一股“中国风”，把浓浓的年味儿吹进了海外的千家万户。

“爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏。”春节前，华侨大学留学生将中华文化带回到自己国家，在海外掀起一股“中国风”，把浓浓的年味儿吹进了海外的千家万户。

1月19日至2月20日期间，华侨大学华文学院的42名留学生利用寒假回到住在国开展春节主题系列活动，把他们在中国学习到的春节传统文化带回家，分享给当地的中小学生。这是“华文星火”中华文化海外传播团第三年在海外开展春节主题活动，队员们分赴泰国、印度尼西亚、老挝等5个国家，用自己的方式让家乡民众感受到中国春节的欢乐、祥和、喜庆氛围。

中华文化进课堂

做一个寓意“年年有余”的鱼形灯笼、挂一副笔墨飘香的书法春联、品一桌色香味全的自制团圆饭、读一首中国春节经典诗词……“华文星火”队员们用自己所画的绘本《华文星火——欢乐中国年》讲述中国春节故事。

今年“华文星火”首次走进非洲东部岛国毛里求斯的一所中学，为当地学生带去别开生面的中文课。“华文星火”队员将十二生肖与传统手工剪纸相结合，让当地学生在体验剪纸艺术的过程中，了解更多中华文化。

队员罗静霞是来自毛里求斯的华裔留学生，在华侨大学学习了4年华文教育，她希望能够向自己母校的学弟学妹们讲述中国故事、分享自己所了解的中华文化。

泰国留学生潘明珠寒假留校没有回家，但是她的假期却更加忙碌，因为她要为远在泰国东部的四色菊府一所学校的学生做春节文化直播课程。她在厦门的大街小巷寻找中国春节的年味儿，并用泰语为学生们讲解各种春节习俗。由于上述所提到的学校汉语师资力量薄弱，他们很希望能够将这种网络课程常态化，专门开辟了一间多媒体教室作为中文网络直播课堂体验教室。此外，中国学生还通过手机直播的方式向海外学生直播中国春节庙会的喜庆场面以及中国各地过年的习俗，让他们近距离了解“中国年”。

中国年味进我家

除了在课堂上讲述中国春节故事，“华文星火”队员们还努力让更多人了解中国的节庆文化。他们不仅在海外校园掀起一股“中国风”，还鼓励海外学生将自己学习的成果与家人分享，让中国文化走进千家万户。

在印度尼西亚的棉兰市慈光弥勒学校，校园里挂起学生们手工制作的灯笼，洋溢着浓浓的节日气氛。学生们将课堂上学会的中国春节故事讲给父母和朋友听，将亲手制作的灯笼、剪纸等带回家，并通过贴春联、拍全家福等方式，感受全家团圆的温暖幸福。在老挝的波里坎塞省和万荣省，学生们也纷纷将有着美好祝福和寓意的春联贴在家门口，辞旧迎新，增添喜庆的节日气氛。泰国四色菊府的教育部门也贴起春联，并向全球华人送上节日祝福。

中国故事进社区

“华文星火”队员们还走进海外社区，讲述中国故事，让更多民众能够对中国有更加全面的了解。

队长张志宏是“华文星火”项目的发起人，也是华文教育专业的一名“特殊”学生，年近40岁的他已经连续3年坚持回到自己的居住地——泰国四色菊府传播中华文化，足迹遍及四色菊府的十几所中小学校。今年寒假刚开始，张志宏就回到家乡，因为这是他毕业前的最后一个假期了。他说：“在我看来，传播汉语的每一秒都很珍贵。我热爱中华文化，我是华文教育的受益者，我也会积极做好华文教育的推广。”

今年，张志宏第一次尝试将中华文化课堂搬到社区，用村民们最熟悉的泰国方言与家乡的普通民众一起分享他所了解的中国故事。从春节“年兽”的传说到中国人期盼的“年夜饭”，从“春运”的高铁发展到“年货”采购的移动支付，张志宏努力向乡亲们展示一个立体全面的中国。