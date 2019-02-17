教育部：2019年启动修订《教师法》

2019年教育部将全面深化新时代教师队伍建设改革，启动修订《教师法》，此外还将推动各地盘活事业编制存量，向教师队伍倾斜，并提高中小学教师入职门槛，进一步完善教师待遇保障机制。

15日，教育部召开新闻发布会介绍教师队伍建设改革情况。教育部教师工作司司长任友群表示，2019年教育部将全面深化新时代教师队伍建设改革，启动修订《教师法》，此外还将推动各地盘活事业编制存量，向教师队伍倾斜，并提高中小学教师入职门槛，进一步完善教师待遇保障机制。

推进中小学教师资格考试试点改革 提高中小学教师入职门槛

据了解，教育部推进试点改革，目前有28个省份参加，共组织了15次考试。其中，2018年下半年报名笔试人数447万人。在试点工作中，加强命题改革，严格认定把关，确保规范运行。扩大申请范围，首次将港澳台居民纳入其中。同时，提醒考生通过正规渠道报名参加考试、认定，切勿轻信虚假承诺，警惕考试诈骗。

据任友群介绍，2019年，将进一步加强顶层设计，启动修订考试办法、考试标准和考试大纲。加强管理，重申教育行政部门和考试承担机构不得以任何名义开展教师资格考试培训或相关活动。会同公安部门进一步加大工作力度，坚决防范和打击各种舞弊和证件造假等违法犯罪行为。

盘活事业编制存量 进一步完善教师待遇保障机制

针对教师总量不足、结构性缺编等突出问题，教育部加大创新力度，努力盘活事业编制存量，优先保障教育事业发展需要，多种形式增加教师总量；加大统筹调整力度，推动教师按需合理流动。根据中央精神，各地已经开展了一些有益探索。如山东实施5%的教师机动编制政策，用于补充农村中小学急需学科教师。安徽、山西、黑龙江、青海、新疆生产建设兵团等地推行周转编制制度。云南2018-2020年每年通过调剂编制、购买服务等方式补充公办幼儿园教师1.35万名。2019年，将加强体制内外研究，研制进一步挖潜创新加强中小学教职工编制保障的意见。推动各地盘活事业编制存量，向教师队伍倾斜。推动各地加大编制统筹和跨行业、跨部门、跨区域调整力度，借鉴建立事业编制周转池经验做法，把闲置编制用起来，提高编制使用效益。

2019年，将进一步完善教师待遇保障机制，健全中小学教师工资长效联动机制，开展督导，加强核查，严管到底，防止反弹，切实将国家保障义务教育教师工资待遇政策落实到位。研制中小学教师绩效工资总量核定办法。推进教师权益保障，出台制度性文件，明确地方责任，实行目录清单，规范各类检查、考核、评比、填表及各类社会性事务，清理中小学教师教育教学无关活动，减轻中小学教师负担，创设清静的教书育人环境。

持续综合整治 违反师德行为严肃处理并进行通报

任友群表示，“我国1600多万教师，总体是好的，是党和人民满意的好老师。”一年来，教育部加强制度建设，印发了新时代高校、中小学、幼儿园教师职业行为十项准则及处理办法，既有高线引领，也有底线要求。选树优秀教师典型，支持制作《李保国》《黄大年》等电影作品，宣传钟扬教授先进事迹，追授东北师大教授郑德荣、河南信阳浉河区小学教师李芳和授予大连海事大学教师曲建武等“全国优秀教师”称号。开展专项治理，查处数起违反师德事件。根据中央精神，各地加大师德师风建设力度。如上海探索建立教师师德荣誉等级制度，探索教师对学生失范行为合理惩戒办法。江西推进“万师访万家”活动常态化制度化。

2019年，将进一步完善顶层设计，出台加强新时代师德师风建设的意见。督促各地各校深入贯彻教师职业行为准则，细化制度举措，把准则要求转化为教师行为指南与禁行底线。持续综合整治，一经发现违反师德行为，依据准则严肃处理，并进行通报。加强典型宣传，创作影视作品，弘扬高尚师德。