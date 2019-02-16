加强高校教学实验室安全检查工作

各地各高校全面加强高校教学实验室安全检查工作，有效防范类似事故发生，确保高校师生安全和校园稳定。

日前，教育部下发《关于进一步加强高校教学实验室安全检查工作的通知》（以下简称《通知》），要求各地各高校全面加强高校教学实验室安全检查工作，有效防范类似事故发生，确保高校师生安全和校园稳定。

高校教学实验安全工作直接关系广大师生的生命财产安全，关系学校和社会的安全稳定。《通知》明确要求，各地各高校要严查教学实验室安全管理体制机制建设与运行，构建由学校、二级单位、教学实验室组成的三级联动的教学实验室安全管理责任体系。要严查教学实验室师生安全教育，按照“全员、全程、全面”的要求，开展面向师生的教学实验室安全相关法律法规规章和标准内容教育，提高教学的针对性和实效性。要严查教学实验室危险源监管体系建设与运行，对危险源，特别是重大危险源涉及的采购、运输、储存、使用和废弃物处置等环节安全风险进行全时段、全方位管控，形成危险源安全风险分布档案和相应数据库。要严查教学实验室安全设施配置与保障体系建设，确保必要的安全防范设施和装备齐全有效，配齐配强教学实验室安全队伍，切实保证教学实验室安全经费投入。要严查教学实验室安全应急能力建设，统筹制定教学实验室安全应急预案，建立健全应急演练制度，切实做好应急人员、物资和经费的保障工作。

《通知》强调，各地各校要对照安全检查结果，充分吸取经验教训，牢固树立“隐患就是事故”的观念，完善安全管理体制，优化安全管理机制，积极查漏补缺，制定危险源分级分类处置方案，建立健全应急管理机制。充分利用信息化手段提升安全工作水平，严格教学实验室安全准入制度，不断完善应急预案，定期开展应急演练，确保能应急、有实效，确保安全责任逐级落实到岗位、落实到人头、贯穿全部环节，安全管理环节严密、分工细密、衔接紧密，实现对安全隐患的逐项消除。各高校要因校制宜制定本校教学实验室安全工作标准和具体实施方案。

随《通知》下发的《高校教学实验室安全工作检查要点（2019版）》，分层分类逐项列出了高校教学实验室在安全管理体制机制、安全宣传教育、危险源管理、安全设施与环境、安全应急能力建设等方面的关注要点。