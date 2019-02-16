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2019考研初试成绩陆续放榜 这些复试调剂信息需了解

2019-02-16 08:12 来源：中国新闻网 杨雨奇
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　　2019年全国硕士研究生招生考试初试成绩陆续公布，研招复试及后续的调剂工作也将展开。2019年全国研究生招生考试报名人数达290万，创下历史新高。激烈竞争之下，今年考研的复试和调剂环节中，考生该注意什么？

　　2019年考研初试成绩陆续密集公布

　　2019年全国硕士研究生招生考试中，全国考生规模达290万人，这一数字较上年增加52万，增幅达21%，创历史新高。研招初试已于去年12月22日至23日举行。

　　据已经公布的消息，2019年全国硕士研究生招生考试初试成绩，将从本月15日起陆续公布。目前已确定的初试成绩放榜时间的省份包括：湖北、广西、广东、江苏、江西、黑龙江、四川、宁夏、辽宁、云南、青海等。

　　此外，已公布考研初试成绩查询时间的招生单位还有四川大学、国际关系学院、北京建筑大学等，以上高校也均在15日当天公布初试分数。

　　考生初试成绩公布后，各大高校也将进一步给出初试成绩的要求标准。根据往年惯例，34所自主划线院校将在3月陆续公布初试成绩的基本要求。而全国初试成绩基本要求将由教育部在3月中下旬统一公布。

　　考研复试环节，这些人可享优惠政策

　　全国硕士研究生招生考试分初试和复试两个阶段进行。初试和复试都是硕士研究生招生考试的重要组成部分。初试由国家统一组织，复试由招生单位自行组织。

　　初试成绩放榜之后，过关的考生们最关心的就是复试。复试作为硕士研究生招生考试的重要组成部分，用于考查考生的创新能力、专业素养和综合素质等，对考生进入心仪的学校起着重要作用。

　　按以往惯例，考研的复试时间一般安排在每年3月至4月，且将在4月底前完成全部复试工作。据了解，针对今年复试政策，教育部此前已印发《2019年全国硕士研究生招生工作管理规定》(以下简称《规定》)，并就复试差额比例、破格复试标准及加分政策给出具体要求：

　　按照《规定》，招生单位可自主确定复试差额比例并需提前公布，差额比一般不低于120%。

　　初试分数不理想，但专业科目成绩特别优秀，是否还能进入复试环节？对此，《规定》提出，初试公共科目成绩略低于全国初试成绩基本要求，但专业科目成绩特别优异或在科研创新方面具有突出表现的考生，可破格参加第一志愿报考单位第一志愿专业复试(简称破格复试)。

　　初试成绩也有相应的加分政策。例如，参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生，3年内参加全国硕士研究生招生考试的，初试总分加10分，同等条件下优先录取。

　　此外，高校学生应征入伍服义务兵役退役、参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满的考生也可享受此政策。

　　考研调剂环节，这些要点需了解

　　成绩一出，总是“几家欢喜几家愁”。若考生初试成绩不理想，则需要考虑调剂进入自己心仪的大学。

　　根据上述《规定》，招生单位应按教育部有关政策制定本单位(含所属院、系、所)调剂工作办法，详细说明接收考生调剂的时间、基本要求、工作程序、调剂复试办法、联系咨询电话等信息，并提前在“全国硕士生招生调剂服务系统”和本单位网站公布。

　　值得一提的是，根据今年的研招政策，报考“退役大学生士兵”专项计划的考生，申请调剂到普通计划录取，其初试成绩须达到调入地区相关专业所在学科门类(专业学位类别)的全国初试成绩基本要求，符合条件的，可按规定享受退役大学生士兵初试加分政策。

　　“由于每所学校的调剂要求都不相同，考生应在第一时间联系招生老师，查询自身情况是否符合调剂条件。若错过联系学校的最佳时机，可能后期电话都打不进去。”海天教育院校专业规划专家吴睿称。

　　在调剂环节的激烈竞争下，吴睿提醒，考生填写调剂信息，备注一栏不可留白。

　　针对考生如何填写调剂信息，吴睿建议，在备注说明一栏，考生务必填写清楚自己的优势特长及获奖证书，切不可留白。他解释称：“有些学校看重英语，这种情况下如果填上了自己相关的英语证书，效果会好很多。”

　　此外，吴睿提醒，由于调剂人数过多，每年都会出现考生无法第一时间挤进系统填报的现象，考生们应尽早填写调剂信息。

编辑： 唐巧燕

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