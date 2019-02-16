广东2019艺考即将开始 舞蹈和编导专业首次统考

春节假期刚刚过去，艺考校考即将拉开帷幕。我省2019年普通高考艺术类术科考试已经在1月10日—27日举行，成绩已于1月31日公布，2月—3月各院校将密集组织校考。

春节假期刚刚过去，艺考校考即将拉开帷幕。我省2019年普通高考艺术类术科考试已经在1月10日—27日举行，成绩已于1月31日公布，2月—3月各院校将密集组织校考。

广东省教育考试院负责人指出，从考生成绩看，今年音乐和美术术科成绩与去年相比基本持平，体育术科考试成绩比去年略高。鉴于艺术类高考招生的要求提高，考生须综合考量、谨慎选择参加校考的院校，并尽快投入到文化课考试备考中。

“上线”比例略有提高报考须谨慎

2019年我省艺术类术科统考合格线为美术185分，音乐180分(其中，报考统考规定18种乐器之外的器乐统考合格线为120分)，舞蹈145分，广播电视编导175分。音乐和美术术科统考合格线以上的考生比例比去年略有提高，舞蹈和广播电视编导术科专业今年首次实行统考。

根据教育部部署要求，各省要逐步提高艺术类各专业高考文化课成绩录取控制分数线。省考试院负责人提醒考生，目前，我省高考术科统考已经结束，建议考生集中精力备考文化课考试，报考艺术类术科校考的考生，可结合自身术科统考成绩和招生院校往年录取情况，适当选择报考相应艺术类术科校考的院校，避免盲目报考。

设7个校考考点广美恢复地方考点

记者留意到，今年在广东设点招生单考院校仅有38所，对比此前，保留校考的主要是30所专业艺术院校、15所参照独立艺术院校和部分民办艺术本科院校，校考逐步减少而以省级统考取而代之的趋势越来越明显。在这些院校中，比较受关注的四川美术学院将于本月24日—26日考试，中国美术学院考试时间为15日—18日。在粤组织校考的院校将分布在省教育考试院指定的7个考点内考试，考点位于广州、佛山和深圳。

今年广州美术学院在省内恢复在地方设置考点，分布于广州美术学院(大学城校区)、深圳行知职业技术学校、南海艺术高中、湛江机电学校、中山实验中学和揭阳职业技术学院，参加造型类、设计类考试的考生可以就近赴考。省外有郑州、桂林、沈阳、杭州、重庆和长沙等考点。参加理论类和书法类考试的，则须到广州美术学院(大学城校区)参加考试。考试时间方面，造型类和设计类省外考生1月21日和22日考试，省内考生3月2日和3日考试。理论类和书法类考试时间为2月27日和28日。

报考摄影专业或可“逆袭”读本科

记者查阅省教育考试发布的《2019年广东省普通高校招生艺术类专业校考院校专业的通知》发现，今年组织校考的院校里，有一批民办特色本科院校，这类高校招收的摄影专业比较显眼。

据了解，摄影专业培养的是具备广泛科学文化和艺术理论知识，具备电影、电视、广告和图片摄影摄像能力的专门人才，横跨美术和传媒。对于美术类考生来说不失为一个好选择，往年就有部分考生通过摄影专业“逆袭”成功考取本科。在这一批院校里，我省院校有两所，即华南农业大学珠江学院和广东海洋大学寸金学院，广东的考生和家长可以关注。