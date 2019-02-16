大学生就业新动向：一线城市首选 二线城市期望攀升

2018年高校毕业生都去了哪里就业？择业主要考虑的是什么？对于所选工作是否满意？

近期，全国多个省份及各地高校相继发布了2018年高校毕业生就业质量报告。在“抢人大战”“95后成求职主力军”等浪潮下，高校毕业生的就业选择成为社会关注的焦点。

2018年高校毕业生都去了哪里就业？择业主要考虑的是什么？对于所选工作是否满意？新年伊始，本报进行了采访。

赴二线城市就业毕业生增加

——应届毕业生期望就业地中，二线城市占比上升；民营企业成为吸纳大学生就业主力

“毕业的时候想去新的地方体验，但又不想离开一线城市。上海是一个很有魅力的城市，知名大企业多、生活也丰富多彩，所以就选择了这里。”王晶晶2018年毕业于中山大学，如今就职于上海的欧莱雅总部，对于自己的就业选择，她如是说。

像王晶晶一样有类似就业选择的高校毕业生不在少数。知名职场社交平台领英近日发布的《2018年轻职场人城市流动趋势洞察》显示，对于新毕业的“95后”年轻人来说，一线城市仍是毕业后职场起步的首选。

专家指出，当前，一线城市吸引人才能力仍然很强，但也有越来越多高校毕业生离开一线城市、去往二线城市就业。

梳理北京市高校毕业生就业质量报告可以发现，北京地区高校已就业的2018届毕业生中，京外就业占37.51%，较上年有所提高。具体从学校来看，多所高校京外就业率超过50%。其中，清华大学全体毕业生赴北京以外地区就业比例已连续6年超过50%并逐年增长。

与此同时，智联招聘、BOSS直聘等机构最新发布的调研报告显示，由于二线城市推出人才吸引政策等因素，毕业后选择留在当地求职的高校毕业生数量有所增加。BOSS直聘研究院日前发布的一份报告显示，2018年，二线城市应届本科生整体留存率达到64%，同比2017年增加3.5个百分点。智联招聘发布的2018年应届毕业生就业力市场调研显示，期望就业地中，二线城市占比25.94%，同比上升了4.74%。

白舒玮毕业于山西财经大学，毕业后选择了在中海地产集团有限公司太原分公司工作。“太原生活幸福指数高。父母都在这边，生活压力没那么大，再加上我是在这里毕业，就选择了留在太原。”

就业地区之外，就业单位类型也广受关注。不少知名高校2018年签约民营企业的毕业生人数超过了国有企业、三资企业。如清华大学签约民营企业的占31.8%，而国有企业、外资企业分别占29.9%和5.4%；上海交通大学签约民营企业的占27.04%，国有企业、三资企业分别占19.47%、19.26%；北京航空航天大学签约民营企业的占39.52%，国有企业、三资企业分别占22.33%、6.33%。

智联招聘调研报告也指出，从实际签约情况来看，对应届毕业生吸纳能力最强的是民营企业，实际签约比例高达58.62%。与三资企业较为类似的民营企业成为吸纳就业的绝对主力，从一个侧面体现了我国民营企业的成长正不断加速，虽然雇主品牌的知名度还需要进一步打造，但已经具备了和跨国公司竞争最佳雇主的市场实力。

实现个人价值成为重要考量

——在越来越多年轻人眼中，一份好工作的标准不再是“钱多事少离家近”，而是实现自我价值

值得一提的是，近年来，越来越多的高校毕业生开始选择去西部和基层就业。其中，2018届北京地区高校(含科研院所)毕业生赴西部就业共14827人，在已就业人员中占9.2%；赴基层就业共24663人，占比15.3%。江苏省2018年高校毕业生中，到基层就业的毕业生33.8万人，占就业总数高达62.1%。

中国矿业大学银川学院2018届本科毕业生高玉堂，是众多赴西部和基层就业高校毕业生中的一员。高玉堂来自甘肃武威，现就职于新疆维吾尔自治区第三师图木舒克市托云牧场，来到基层工作是他自愿的选择，“在大学期间与学校团委、自治区团委工作接触比较多，之前一次偶然机会听了几个师兄师姐在基层支教的经历，很受感动，当时就决定毕业后也要去基层锻炼，贡献自己的一份力量，实现自我价值。”

智联招聘调研报告显示，2018年，大学生在具体求职过程中，最被看重的要素是“实现个人价值”。在越来越多的“90后”以及“95后”眼中，一份好工作的核心标准不是“钱多事少离家近”，而是能够在职场中实现自我价值，并从事符合自己兴趣爱好的工作。

具体来看，应届毕业生选择“实现个人价值”的数量，达到了选择“挣钱”的近2倍。有41.70%的应届毕业生认为，找工作时最看重的因素是“工作是我实现个人价值的重要部分”，分别有26.97%和23.19%的应届毕业生认为“工作必须符合我的兴趣，做人开心最重要”以及“工作只是谋生的手段，赚钱最重要”。

杨鹏驰2018年毕业于郑州大学，如今是中建一局集团建设发展有限公司的员工。谈到为何选择这家企业时，杨鹏驰说：“因为父母都是做建筑的，所以一直对建筑业比较感兴趣。中建一局是央企，在整个系统内的排名很高，实力很强，平台也较大，有很多学习锻炼的机会。”在杨鹏驰看来，兴趣和自我提升是他选择中建一局的主要原因。

白舒玮表示：“之所以选择中海地产，主要也是出于自身发展和兴趣的原因。中海地产是一家很优秀的公司，它在业界一直有着良好声誉。我认为刚毕业能够接受体系完善的培养很重要，而且我对房地产领域一直都很感兴趣，这也正好和本科所学的专业对口。”

第一份工作，先踏实干起来

——去年高校毕业生就业满意度总体较高；2019年高校毕业生达834万，就业挑战不小

对于自己找的第一份工作，广大高校毕业生是否满意？

本次采访的5名高校毕业生中，有4名均对目前的工作表示满意。高玉堂说：“我很满意现在的工作。薪酬不错，政府也很关心我们的生活，逢年过节领导还会来慰问我们。”

杨鹏驰也表示，对目前的工作十分满意。“公司的福利待遇很好，工资也比较有竞争力，刚入职没多久就赶上公司调整薪酬，涨了不少，比预期薪酬要高很多，而且在这里还有很多学习成长的机会。”

梳理各高校的毕业生就业质量报告发现，2018年高校毕业生满意度总体较高，不少高校毕业生的就业满意度超过70%，有的甚至超过90%。如上海交通大学本科生对签约工作满意度达到94.46%，研究生对签约工作的满意度达到95.06%；东南大学2018届博士生的工作满意度为95.52%；四川大学被调查的已就业毕业生中，93.75%对目前工作岗位基本满意，较2017届的92.50%上升了1.25个百分点。

但受薪酬、未来发展预期等因素影响，也有一些毕业生对目前的工作不太满意，甚至有跳槽的打算。毕业于杭州电子科技大学的硕士研究生徐瑶(化名)现就职于北京的一家互联网公司。她对笔者说：“公司氛围挺好的，工作也比其他互联网公司要轻松很多，没有太大压力。但薪酬较低，因此有跳槽打算，希望将来能找一家工资较高且职业发展空间更广阔的企业。”

不久前，58同城发布的一份调研报告显示，国内应届生平均期望薪资8431元/月，企业平均支付薪资7915元/月，二者存在一定的差距。其中，大学生期望薪资排名前三位的依次是北京、上海、南京，平均期望薪资分别为12992元/月、12070元/月、9771元/月，对应城市企业支付薪资分别为北京11463元/月、上海10689元/月、南京8743元/月。

业内人士指出，期望薪酬与实际薪酬存在一定差距属正常现象，毕业生对薪酬水平的期望应保持相对理性。从2018年高校毕业生就业总体情况来看，学好专业知识、拥有实习经历、充分利用校园渠道、提前进行职业规划等都有助于大学生就业。此外，大学生择业时可适当多关注热点城市和传统热门行业之外的就业机会，特别是结合国家战略发展重点领域，在时代发展中谋求借力和支持；同时，从自身的兴趣和能力出发进行定位和选择，增强长期职业发展的持续性和稳定性。

从2019年的情况来看，高校毕业生数量达到834万，较2018年增加14万，再创新高。如何更好地促进大学生就业？

人力资源和社会保障部副部长邱小平日前指出，将以实施高校毕业生就业促进计划为抓手，引导毕业生到城乡基层、中西部地区、艰苦边远地区和中小企业就业；扶持高校毕业生自主创业；加强就业服务，持续开展公共就业人才服务进校园、大中城市联合招聘、集中就业指导等活动；开展困难帮扶，对离校未就业的高校毕业生实施实名制的就业服务，落实岗位信息推送、职业培训、创业扶持等措施。