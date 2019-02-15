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多家高校开设恋爱课 “谈恋爱”需要在课堂上学吗

2019-02-15 10:54 来源：工人日报 尹晓燕
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　　大多数中国家长都不愿意和孩子谈论爱情，社会对此也没有给予重视——

　　如何“谈恋爱”，需要在课堂上学吗

　　当大学新生看到课表上赫然列着“恋爱课”时，是憧憬还是躲避？是不屑一顾还是充满期待？据了解，已有多家高校开设恋爱指导公开课或选修课，有的门庭若市，有的却慢慢消失。

　　“大多数中国家长都不愿意和孩子谈论浪漫的爱情，而社会对此也没有给予足够的重视。”一位高中生的父亲接受采访时说，自己的女儿坚持不和家庭条件不如自己的男孩约会。“我们的孩子怎么了?”他认为，把握良好社会关系的核心应该是认识一个人的精神美德，而不是以金钱为导向。希望学校教育引导学生树立积极正确的恋爱观。

　　开设恋爱指导课程是否有必要，谈恋爱用不用教？记者在采访中，对开设恋爱课的不同观点交锋激烈。

　　把“爱情”搬上课堂

　　近年来，开设恋爱课程的高校不在少数，内容涉及心理学，恋爱技巧，恋爱经济学，婚姻与家庭等方面。

　　早在2013年，华东师范大学就把“爱情”搬上了课堂，开设了一门名为“婚姻与爱情”的选修课，课程设定84人上课，实际报名接近500人。

　　2015年9月，郑州师范学院开设了一门“爱情心理学”的选修课，一经开设即爆满；2016年3月，天津大学名为“恋爱学理论与实践”的恋爱课程正式开讲，开课单位为校团委，该科目占两个学分，而恋爱“第一课”就是《恋爱中的法律问题》。

　　南京大学的“校园恋爱公开课”，共5讲内容，包括恋爱问卷大调查、名家点评恋爱故事等；西南政法大学的恋爱选修课，老师会教授一些表白、搭讪的小妙招，写情书成为课后作业之一；复旦大学在讲授《思想道德修养与法律基础课》时，对“关于爱情”等内容精彩开讲，视频在网络上发布后，人气迅速爆棚……

　　如何授课是挑战

　　“其实，关于恋爱心理方面的内容，是大学生健康教育这门必修课中的一部分，只是一般课时较少。”北京师范大学学生心理咨询与服务中心副教授夏翠翠介绍说。

　　采访中，不少老师表示，讲授恋爱知识，并不是让学生成为恋爱高手，而是让他们对爱情、情感、交往有更多的了解，当日后面对具体问题的时候，有能力去处理。

　　在现实生活中，不难看到有些年轻人失恋了走不出去甚至轻生的，有些不知道如何解决恋爱冲突的，还有因为个人人格问题导致恋爱失败的，“这样的学生是需要通过一些学习来解决自己的问题的。”

　　恋爱课程实际上是运用心理学的方法，加深对自我的了解、对自我成长经历的探索、梳理正确的婚恋观，以帮助大学生更好地促进恋爱关系，并为将来的婚姻家庭生活做准备。“对恋爱婚姻方面正确的教育和指导，可以培养一个人建立幸福家庭的能力，让更多的人生活得有质量。”

　　心理学方面的课程跟传统的课程是不一样的，老师不是要直接去讲，而是应该通过与学生的互动、学生之间的互动讨论，来帮助他们做引导和总结，传递一些正确的观念和理念。尤其是恋爱课程没有现成的教材和教学大纲，所以，如何更好地把理论与实际结合，这对授课老师提出了很大的挑战。

　　与其“封堵”，不若引导

　　“对我们理工男来说，不太懂与女生相处，可是也渴望爱情，当爱情来临的时候，如何去珍惜和面对就显得尤为重要。”近日，西南交大开设了一堂名为“爱上双人舞——两性交往和相处的艺术”课程，引发了许多网友的关注，该课程不仅教授学生如何正确与人相处，还会给学生普及、树立正确的婚姻观，甚至包含了对孩子的教育等内容。

　　这门课的主讲教师，西南交大心理研究与咨询中心老师高飞表示，该门课不单教学生如何恋爱，更重要的是通过理论的学习和体验告诉他们如何正确与人相处，无论是未来的恋爱、结婚或是朋友之间的相处，能少受些挫折。

　　高飞说：“有些弯路其实是因为缺乏这方面的知识和体验，只要有正确的引导，是可以一定程度上减少或者避免的，恋爱是技术活，至于能不能脱单，还得看缘分。”

　　好的恋爱可以给人的一生带来许多美好的回忆，但是一段失败的感情则会成为一生中的阴影，影响今后的生活。

　　资深心理教师建议，孩子是家庭的未来。在学校没有开设恋爱课程的情况下，作为孩子家长，当发现孩子有恋爱的苗头时，不必惊慌失措。首先，我们应该清楚，自己的孩子荷尔蒙分泌正常，这是值得祝贺的事。其次，要坦诚布公地跟孩子交流，了解他恋爱的动机，并适时给出自己的指导意见，注意矫正孩子在婚恋方面可能存在的不良认知。

　　如果家长和学校一味地禁止，可能孩子当下的恋爱行为是管控了，但将来该恋爱了，却可能由于心理障碍而不能够正常进行。就像有些大龄青年抱怨父母的那样，“该谈的时候不让谈，等大学毕业了，优秀的青年都被别人抢走了，却来催婚。”

　　采访中，多数家长表示，“我是真心希望孩子们从高中阶段开始到大学，就接受恋爱、婚姻、家庭、育儿诸方面的教育，免得社会上发生那么多恋爱、婚姻问题，以及家庭经营维系、子女教育等方面的困惑。”

　　对此表示不认同的家长也不在少数，“现代学校制度原本就有谈恋爱的属性，而谈恋爱本身是人生体验课，是教不得的。人生有起有伏，感情有得有失，再正常不过，家长学校不要太敏感，放手给孩子成长就好。最应该开设的是性行为健康安全课，还是从科学和人伦的视角帮助迷茫不知所措又无知无畏的孩子们。”

 

编辑： 唐巧燕

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