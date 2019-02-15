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同一个专业，如何“变幻”出一千种学法？

2019-02-15 08:05 来源：科技日报
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　　一个专业 如何“变幻”出一千种学法

　　互联网时代，教育有了诸多的创新“玩”法。如：翻转课堂、微课、慕课……人们尝试着体验这些“进口”的新教学模式后，或多或少有些许体会：尝着“新鲜”，坚持起来却似乎有点难以为继，仍需不断探索，让它们“服水土”。

　　近日，记者从2018高等教育国家级教学成果一等奖的一项获奖成果中，发现了一种“古老”的互联网教育新模式。说其“古老”，是这一教学模式探索了十多年。说其“新”，则因为“翻转课堂”之类被引进的创新教育，在充分调动学生创造性方面，尚未“新”过这种来自我国本土的教学方法。

　　它，来自湖南大学何人可教授团队“面向国家战略的数字化与国际化设计创新人才培养体系”，是基于互联网“用户创造内容”的思路，衍生出的“学生创造内容”的“另类”教育。

　　专业不分“贵贱” 班级没有“界限”

　　课程不感兴趣？可以“忽略”不上。上课老师“风格”和我不搭？可以换老师上课……在湖南大学设计艺术学院，这些都不是“做梦”。在这里，学生都有着可不分专业“贵贱”、不分年级“高低”，也没班级“界限”，能拥有“一人一课表”的很“自我”的学习方式。

　　同样神奇的还有，这个学院仅工业设计这一门专业，就被教得“千变万化”，获得“一千个哈姆雷特”的工业设计人才。仅近5年，学院培育的学生共获国内外各类设计大赛奖400多项，286名学生进入微软、华为、阿里巴巴、腾讯等全球500强企业和国际知名设计机构工作。走出了张文泉——全球最顶级设计公司“意大利IDG公司”的首位中国籍设计师，和被《福布斯》杂志评为“中国最具发展潜力设计师”的范石钟等优秀学子。

　　这样的成绩，与这所学院的“另类”教育方式有关。基于与国际、互联网、数字化接轨的考虑，团队为这一门专业开发了模块化课程体系，这个体系就像一个“魔方”，每门课程则是魔方上的一格方块。旋转一次“魔方”，就能产生一套课程组合。整个专业，划分出了高端装备与交通工具、智能产品与交互设计、媒体艺术与社会创新等三大“套餐”。学生有权利自选一套“套餐”深入学习，甚至如果学生后悔自己的“初心”，还可切换“套餐”学习。

　　不仅如此，模块化课程体系被“数字化”处理，“植入”团队与华为共同开发的、国内首家Pinwall(图钉墙)数字化设计教学评估与资源平台中。这是个开放式协同创新教学平台：教师自带简历供学生选，“魔方”与“套餐”也“明码标价”，任学生“点”。

　　自由度大的“佛系”教学体系，唯一的条件，仅为学生毕业时，要在其中一套“套餐”里交出毕业设计答卷。这些由学生创造的新成果，均必须“植入”图钉墙中，对所有人开放共享。

　　异于“翻转课堂” 学生也能创造内容

　　随着移动互联网的发展和移动终端的迅速普及，基于互联网特性，人们不断探索重构教学流程和教学模式。也引进了不少国外的探索模式。其中，包括被加拿大《环球邮报》评为影响课堂教学的重大技术变革的翻转课堂。

　　传统课堂教学思路为，教师在课堂传道受业，学生在课后消化吸收知识。“翻转课堂”则变换成以学生为中心，构建了课前传授知识、课中探讨、深化知识，以及课后巩固知识的教学三步曲。

　　美国缅因州国家训练实验室的学习吸收率金字塔显示，这类教学有助于突破传统课堂讲授法存在的“天花板效应”，可将学生学习知识的保持率大幅提升。2015年，新加坡南洋理工大学投资7500万美元实施“翻转课堂计划”，拟到2020年将一半课程均实施“翻转课堂”教学。近两年，随着国内自主研发的移动应用愈发成熟，“翻转课堂”在中国的实施也有了诸多低成本解决方案。

　　不过，何人可团队的“玩法”，仍与“翻转课堂”有本质不同。“翻转课堂”的本质依然是教师创造内容。但何人可团队的教学，却是“学生创造内容”。

　　“互联网时代有一个重要特色，即用户创造内容。比如微信、微博，都完美体现了这一特色。那么，互联网时代的教学，为何不能实现‘学生创造内容’？”何人可说。

　　“有了淘宝，多少人还去实体店购物？教学资源都在数字化教学平台里，学习为何局限于固定的课堂和时间？”他反问。他认为，既然互联网时代让知识变得“唾手可得”，那么教师、特别是年长教师等互联网的“移民”，与互联网“土著民”的学生相比，“搜商”更显劣势。“学生掌握知识的方式方法，特别是在新知识的获取和掌握方面，并不比教师差。既然知识在互联网上是‘开放’的，那学生完全可以自主获取‘知识’，消化吸收后结合社会实践，创造出新‘内容’。”他说。

　　这种创新的教学理论和方式，经学院十多年的实践证明，确实管用。2018年，北京亦庄举行的世界机器人大会，在其中一类机器人设计竞赛中，何人可团队带的3组学生，轻松包揽了一、二、三等奖。

　　“同一门课程，每年的教学都完全不一样，它们都迭代了每一届学生学习中所添加的新内容，形成了‘新’的‘教科书’。”何人可说。

　　这一教学方法是否方便复制？何人可坦言，尽管正在推广，但现下仍有推广难度。最大阻碍来自很多教师尚不能适应互联网时代下教学模式的变更。“推广需要来自教师的‘内生动力’，而非行政‘强推’。”他说。

编辑： 唐巧燕

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