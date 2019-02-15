节后求职小心陷阱 牢记四不要

近年来有多起不法分子以招聘名义骗取求职者财物的行为，提醒广大求职者，一定要擦亮眼睛，谨防受骗。

春节假期过后，许多求职者开始寻找工作。在求职招聘高峰即将到来之际，沈阳市公安局提醒大家，近年来有多起不法分子以招聘名义骗取求职者财物的行为，提醒广大求职者，一定要擦亮眼睛，谨防受骗。

不要轻易相信街头的高薪招聘

2017年2月，四川张先生在达州街头看到了一则招收公安协警、防暴特勤队员的通知。该“通知”称，人员经过专业培训结业后，将被安置到成都市各公安分局、派出所、110报警中心、防暴大队、交警大队、包括机场、地铁、安检等处，保证月工资待遇（包吃住）2800-4900元每月不等，并表示其招收行为获得了公安部门的委托。张先生交了培训费4960元，培训后被安排到了一家工厂做保安。张先生要求退还培训费用，遭到拒绝。

警方提醒：一般的招聘应该在正规地点举行，街头招聘流动性强，往往埋伏着陷阱。求职者应到正规的招聘会等场所应聘。

不要随意交纳各类报名费

“直签正式终身合同，无学历也可以，底薪3083元加万能津贴600元+加班费、每年13月薪水、五险一金、过年过节600节日津贴、每年4月份发年终奖10000元左右……”2018年8月，34岁的沈阳市民甄先生在朋友圈看到这样一则招聘启事，报名参加了面试。人力资源部门工作人员告诉他，须交7万元入职手续费。甄先生交了手续费，才和对方签订了“入职协议”。之后的两个月，甄先生几次催促帮助他们办理入职的人，但是得到的答复是：“再等等，快了。”后来，甄先生没能等到入职的消息，而是接到沈阳警方电话，告诉他帮助他办理工作的人已经被抓获。原来，甄先生落入一场“看起来很像”的骗局。

警方提醒：近年来，以“报名费”“培训费”为名目诈骗的案件屡见不鲜。求职者应提高警惕，一开始就收钱，很可能有猫腻。

不要轻易到宾馆等地去面试

2015年年初，江苏女孩小陆去某宾馆应聘网店服装模特，被招聘者骗试拍，结果拍出裸照并借此威胁要求发生性关系。招聘者不仅勒索小陆苹果手机一部，还要求小陆打2万元到他的账户上去，否则就将公开小陆的裸照，此后，该男子又曾几次发短信骚扰小陆。遭多次骚扰的受害人小陆到公安机关报警。

警方提醒：晚上独自一人去宾馆，不仅有危险，如果发生了意外，寻找招聘者也是难上加难。求职者一定要去正规的地点面试。

不要相信所谓的“招聘男女公关”

2016年年初，26岁男子张某某在网站上看到了“招聘男公关”之类的信息，便联系了一个“每天晚上8点至11点左右上班，日薪2000至8000元不等，提成+奖金+小费，当日结；保证来去自由，终身保密，永不泄露个人资料”的地方。联系了招聘经理后，张某某来到酒店，拨打了招聘经理的手机。招聘经理称已在大厅监控看到了张某某，称其已经通过，要交500元办理健康证，张某某便往一个银行账号打了500元。随后，该招聘经理又以保证金、拜师费为由，先后索要了3600元。张某某发现交钱多了，想退钱，对方让他联系一个“财务”。“财务”称公司目前只有5000元面额的支票，需要再打来900元才可全额退款。转账后，“财务”又称5000元面额的支票刚用完，只剩8000元面额的了，再打3000元即可退款。张某某这才怀疑是陷阱，到派出所报案。

警方提醒：不要轻信加QQ、微信联系的招聘方法，正规的面试应该面对面进行，仅通过网络交流，很有可能是不法分子设下的陷阱；不要抵押个人重要证件，个人重要证件应随身携带，不可抵押给招聘者，避免被不法分子利用而遭受损失。