2019年中职升本科试点工作安排时间表出炉

日前，各高校将陆续公布试点工作招生录取工作方案和考试大纲，明确了对口招生的中职专业、专业技能课程证书等级等要求，以及报名、资格审核、考试及成绩公布等相关安排。

为建立符合现代产业发展需要的职业教育体系，推动我省职业教育健康有序发展，2019年，我省继续开展“中职升本科”试点工作，韶关学院、韩山师范学院、嘉应学院、广东技术师范大学等4所应用型本科高校护理专业、车辆工程、环境设计、产品设计、烹饪与营养教育5个专业拟面向全省招收中职毕业生260人，对口招生涵盖的中职专业包括护理、汽车类、美术类、烹饪类五大类13个专业。

我省自2018年起开展“中职升本试点”工作，符合广东省普通高考报名条件、获得专业技能课程证书且中职就读专业与本科招生专业对口的中职毕业生均可报考。根据省招办《关于做好2019年普通高等学校招收中职毕业生“3+专业技能课程证书”考试招生工作的通知》（粤招办普〔2018〕63号）精神，2019年我省本科高校招收中职毕业生仍纳入“3+专业技能课程证书”考试，主要有三个方面的调整：一是增加职业技能测试的考试科目，在全省统一文化科目考试成绩公布后、填报志愿前由本科院校自行组织。二是改革本科批次志愿设置。本科批次从去年的三个院校志愿调整为两个院校志愿，每个院校可填报1个招生专业，按照顺序志愿原则进行投档。三是改革录取办法，本科院校采取“文化成绩+职业技能测试”方式。在本科批次录取最低分数线（220分）上，省招生办根据考生填报志愿，将符合招生专业对应的专业技能课程证书要求且中职就读对口专业、职业技能测试考核合格的考生，投档给高校，由高校按照5:4:1的比例（全省统一文化科目考试成绩占50%、职业技能测试考核成绩占40%、专业技能课程证书考试等级折算成绩占10%）合成总分（满分450分），择优录取。

日前，各高校将陆续公布试点工作招生录取工作方案和考试大纲，明确了对口招生的中职专业、专业技能课程证书等级等要求，以及报名、资格审核、考试及成绩公布等相关安排。职业技能测试报名及资格审核将于2月下旬开始，主要采取“网上报名+现场确认”（电话确认）的方式。各高校职业技能测试成绩及合格名单初定将于3月6日前在各学校官网公布。符合报考条件的考生可查阅各高校招生录取工作方案，了解相关要求，提前做好参加职业技能测试的准备，同时，密切关注省教育考试院官微官网及相关高校网站的消息。

2019年中职升本科试点工作安排时间表

1月上旬，进行全省统一文化科目考试，各高校编制招生计划及专业目录；

1月下旬，公布全省统一文化科目考试及本科批次录取最低控制分数线；

2月初，本科批次院校公布招生录取工作方案及职业技能考核大纲；

2月下旬，报考本科批次院校考生报名并参加院校组织的职业技能测试；

3月初，各本科院校公布职业技能测试成绩及合格名单；

3月上旬，职业技能测试合格的考生填报志愿；

3月中旬，高校进行招生录取，并发放录取通知书。