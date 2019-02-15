让孩子调整作息成“上学模式”

些家长正在烦恼，如何帮助得了“假期综合征”的孩子尽快适应上学节奏？有教育工作者建议，以阅读带动孩子进入学习状态。

下周，广州中小学将陆续开学。有些家长正在烦恼，如何帮助得了“假期综合征”的孩子尽快适应上学节奏？有教育工作者建议，以阅读带动孩子进入学习状态。

据了解，“假期综合征”常见症状有困倦乏力、情绪低落、心烦意乱、学习效率低下、精神难以集中。若缺乏过渡性调整，在突然进入规律性很强的开学状态后，“小患者”的身体、精神状态都难以适应。

家长郭先生告诉记者，读初二的女儿有“假期综合征”，最近每天睡到中午才起来，下午开始赶假期作业，一直赶到晚上12点。如何让女儿尽早进入开学状态？他为此操碎了心。

对于如何让学生尽快从“假期综合征”状态恢复到正常学习状态，昌岗中路小学校长陈海源建议：“孩子调整作息成上学模式，恢复体育锻炼，检查寒假作业，整理书包文具，与同学见面交流见闻，做好新学期的学习规划——这些都有利于尽快恢复开学的状态。”

广州市教育研究院院长方晓波建议：“一是阅读，让孩子思考‘我能学习吗？’。孩子阅读教材及其衍生读物，能静下心来，进入学习状态。二是交流，引导孩子‘你是谁？在干什么？’。每个人都是生活的主人，与父母、师长、同学交流，回过神来，进入任务状况。三是自省‘我是谁？该干什么？’‘我是最棒的’，静思自省，反思自我，进入从容状态。”