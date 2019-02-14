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考研初试成绩2月中旬起陆续公布，6点注意事项要知道

2019-02-14 08:27 来源：南方网
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2019考研成绩什么时间公布？这应是近期考研的同学最关心的问题了。根据部分省级教育招生考试机构发布的信息，考研成绩预计2月中旬开始陆续公布。

等待成绩公布前，需要关注下面6个关键点，随教育小编一起来看↓↓↓

01考研初试成绩什么时间公布？

2019年全国硕士研究生招生考试初试成绩预计2月中旬开始陆续公布。现已确定的省份有：湖北、广西、广东、江苏、江西、黑龙江、四川、宁夏、辽宁。

其他省份研招初试成绩的公布时间，请关注省级教育招生考试机构和招生单位通知。

02考研初试成绩在哪儿查询？

考生可通过招生单位公布的途径查询。

03制定新目标，度过查分空窗期

虽然成绩还没有出来，但考生对自己的情况最为了解，而且通过估分，可能也已经心中有数。

对于成绩比较不错的考生来说，复试才是你面临的最大挑战，所以要抓紧准备复试了。

对于成绩不够理想的考生来说，可以着手准备调剂或者另谋出路。考研毕竟是一次选拔性的考试，存在一定的淘汰率。只要找到了努力的方向，就是不小的收获。

04考研复试分数线什么时间公布？

根据往年经验，34所自主划线院校将在3月陆续公布初试成绩基本要求。教育部将在3月中下旬公布全国初试成绩基本要求。

05复试时间、流程及相关要求有哪些？

复试时间一般在每年3月至4月。

复试是硕士研究生招生考试的重要组成部分，用于考查考生的创新能力、专业素养和综合素质等。复试流程大致包括体检、笔试和面试等，详见各招生单位公布的办法政策。

06如何了解考研调剂信息？

教育部公布考生进入复试的初试成绩基本要求后，考生可通过研招网调剂服务系统了解招生单位的调剂办法、计划余额信息。

建议考生提前详细了解往年调剂流程、注意事项及常见问题等，并及时关注研招网调剂服务系统开通时间。

来源 “研招网”

编辑： 唐巧燕

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