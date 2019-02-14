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年味儿还未退去 艺考大幕已经开启

2019-02-14 08:27 来源：北京晚报
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　　中央戏剧学院2019年本科招生专业考试12日上午正式开始。今年共有67946人次报考中戏，比去年增长1.6万余人，为历年报考人数之最。

　　早上8点，京城飘起了雪花，位于南锣鼓巷的中戏东城校区前，等待入场的考生已经排起几十米的长队。今天是正月初八，年味儿还未退去，不少考生告诉记者，这个春节假期他们选择了在京备考过年。在候考教室，记者见到了来自山东的考生王佳吻，她正手捧材料，认真准备着朗诵篇目，一首现代诗《纸船——寄母亲》。小王告诉记者，为了实现自己的表演梦想，她已经两年没有回家过年了，准备这首诗是想表达自己对家的思念，也希望这份思乡之情能带给自己好运。

　　上午9点，报考表演系的第一批考生走出考场。他们告诉记者，考生以20人为单位进入考场，考场内有5位考官。考生每人先做一段自我介绍，然后进行一段朗诵。“考官都非常亲切，不会太紧张。”来自北京海淀某重点高中的考生邓紫琦说。今年中戏对文化课提出了更高要求，对此小邓表示非常赞同，“学表演不仅要有好看的皮囊，更应该注重自己的内在修养。”

　　今年中戏共有7个本科专业24个招考方向计划招生573人。中戏教务处处长张娜介绍，今年共有67946人次报考中戏，其中表演系共有11441人报名，报录比高达229比1。报名人数增长最多的系为电影电视系，共增长4500余人，人数高达19290人；其中广播电视节目主持专业方向计划招收25名学生，报录比高达362比1。除此之外，各招考方向报名人数均有大幅增长，舞台美术系报名总人数翻了一番，共6543人；戏剧文学系增长2000余人，戏剧教育系也有千人以上的增长。中戏表示，今年的专业考试实行了严格的考试管理方式，首次引入人脸识别设备，尤其针对笔试类科目，严防替考及作弊等行为。

　　随着中戏艺考开始，今年的艺考大幕正式拉开。本月15日，中国传媒大学将开启艺考复试；16日，北京电影学院将开始艺考初试。

编辑： 唐巧燕

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