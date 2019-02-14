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出国留学 需要办理哪些公证

2019-02-14 08:27 来源：北京日报
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　　出国深造的中国学生在办理各种留学手续时，办理涉外公证可以说是最为重要的一个环节。

　　由于我国尚未加入《海牙关于取消外国公文书认证的公约》，因此根据有关国家要求，中国学生留学的各类公证书仍需办理领事认证，即外交部认证和外国驻华使领馆认证。那么，留学生出国需要办理哪些公证呢？

　　通常，出国办理哪些公证书要根据所去国家及有关部门的要求决定。它与当事人出国的目的及其在国外停留的时间有关。一般来讲，出国留学需提供与学历有关的公证，如毕业证书、学位证书、成绩单、出生证明、无犯罪记录等公证，其父母需办理收入证明、资产证明、法定监护人等为学生留学担保的公证。

　　如果毕业证书、学位证书等已带往国外，该如何申办学历、学位公证呢？这时，当事人必须将证书送回国内，交公证处审核后方能为其办理学历、学位公证。如果证书遗失，当事人应到原发证学校补办毕业证书、学位证书。确实无法补办的，可由发证学校出具学历、学位情况证明并给公证处出具说明函，公证处对学校补发的相关证明予以公证。

　　很多人办理时会发现，成绩单原件已存入个人档案，本人手中并无成绩单，这时该怎么办？其实，可由档案管理部门将存入档案的成绩单复印两份，在其中的一份上说明与存档原件相符，并加盖档案管理部门公章，由申请人交给公证处存卷。另一份复印件原样交公证处办理公证。

　　在办理涉外公证书时，办理人需要到司法部批准的具有涉外资格的公证处办理，同时要遵守公证管辖的规定。按照公证法规定，自然人、法人或其他组织，可以向住所地、经常居住地、行为地或者事实发生地的公证处申请涉外公证。简单地说，凡是户口在北京，或持有北京市居住证、中小学学生卡，或行为地或者事实发生地在北京的，都可以向北京地区具有涉外资格的公证处申请办理。

　　此外，笔者提醒办理人，涉外公证书需要双认证或外国驻华使领馆单认证的，因各国使领馆的时间不同，具体时间不好确定，因此要多打出些时间提前量。

编辑： 唐巧燕

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