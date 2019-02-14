2019国考面试将扎堆举行 随意放弃或记入诚信档案

作为考生实现公务员梦想的重要一环，国考的面试将怎么考？又侧重考察考生哪方面的能力？

近日来，多部门密集公布了2019年度国家公务员招录的面试公告，多数招录单位的国考面试将在本月扎堆举行。作为考生实现公务员梦想的重要一环，国考的面试将怎么考？又侧重考察考生哪方面的能力？

多部门将扎堆举行公务员招录面试

2019年度国考共有中央机关75个单位和20个直属机构参加，计划招录1.45万余人。公共科目笔试已于2018年12月2日进行。

此后，国家公务员局于2019年1月18日公布了中央机关及其直属机构2019年度考试录用公务员笔试成绩，并公布了面试人员名单。

每年的国考中，热门岗位的竞争都较为引人关注。观察近年来的国考报名，一些职位的竞争热度高达“千里挑一”的现象已经并不鲜见。

例如，在本次国考中，计划招录3人的国家知识产权局商标评审委员会案件审理处主任科员及以下职位，报名阶段的竞争比就超过2000:1。在国家知识产权局商标评审委员会公布的面试名单中，这一职位面试分数线高达137.5分，最终有15人入围面试。

再如，国家统计局云南调查总队西双版纳调查队业务科室科员(2)一职计划招录1人，报名阶段的竞争比更是超过3000:1。最终，根据国家统计局云南调查总队发布的面试名单，该职位的分数线为134.4分，有3名考生入围面试名单。

在面试时间方面，记者观察，绝大多数招录单位的面试时间定在本月中下旬扎堆举行，尤其是2月21日至25日，招录单位在这一时段的面试安排最为集中。

国考面试考些啥？

——人际沟通、组织管理、团队协作等多种能力

观察各招录单位的面试公告，结构化面试、无领导小组讨论等面试方式被经常提及。例如，国家机关事务管理局就明确，面试采用结构化小组面试形式，面试顺序由现场抽签确定。

相比于单一的面试形式，还有部门会针对考生报考职位的不同，采用不同的面试形式。例如，国务院国资委的面试公告中则提出，该单位招录部门中，企业改革局、资本运营和收益管理局、企业领导人员管理二局采用结构化面试方式，其他职位采用无领导小组讨论方式。

“结构化面试就是一种标准化面试，体现在报考同一岗位的考生在同一时间同一地点，面对同样的考官，回答同样的问题，以此评判考生的素质差异；无领导小组讨论一般6-9人分为一组，共同讨论一个开放性问题，其中各个考生平等发表观点，没有领导、没人组织。”华图教育公考辅导专家齐宏明告诉记者。

“无论哪种面试形式都紧紧围绕公务员能力素质展开测评，主要测评的能力包括岗位匹配和自我认知、人际沟通能力、应急应变、组织管理、综合分析、团队协作等多种能力。此外，面试当中还有着装礼仪、举止仪表和言语表达的考察。”齐宏明称。

面试如何保证公平公正？

——对面试过程全程记录

近年来，每年国考笔试期间的考场纪律都被舆论标签为“最严”，进入面试环节，如何保证公务员选拔的公平公正，更备受关注。

2015年，中组部、人社部和国家公务员局联合下发《公务员录用面试组织管理办法(试行)》。这份《办法》从面试试题命制到考场纪律，再到考官管理都作出详细规定。

例如，面试现场，面试考官、考生和相关面试工作人员应将手机等禁止使用和携带的设备交由指定的工作人员统一保管。面试室应当配备录像或录音设备，对面试过程全程记录。

按照程序，主考官和面试监督员应对本面试室所有考官履行职责和执行考试纪律情况进行监督，并在评分表上签字确认。面试监督员未到面试现场的，不得进行面试。未经监督员签字认可的，面试成绩无效。

面试官也并非所有人都能担任。根据要求，省级以上公务员主管部门应当对面试考官参加培训情况、面试场次数量和行为表现以及廉洁自律情况等建档登记；对履职情况进行定期评估。评估结果不合格的，不得继续担任面试考官。面试考官、面试工作人员和面试命题人员凡与面试考生有利害关系、亲属关系等，应当回避。

国考可以放弃面试机会吗？

——随意放弃或记入诚信档案

今年国考前夕，国家公务员局曾发布名为《诚信报考 从我做起》的通知，提醒考生“诚信履约”。

通知称，进入面试以后环节的考生，不临时随意放弃面试资格和录取资格，以免错失实现职业理想的机会，影响其他考生权益和招录机关的正常补员需求。

齐宏明介绍，考生可以放弃面试机会，只要在招录单位规定的时间内本人签署《放弃面试资格声明》，扫描发送到指定邮箱或者传真给招录单位，自身就不会受影响。

但面试资格并不能随意放弃。记者观察多部门的面试公告发现，多部门都对此类情况作出规定。例如，民政部、国家税务总局、国家文物局等多家单位提出，考生未在规定时间内提交放弃声明或者发送确认参加面试电子邮件后、又因个人原因不参加面试的，视情节将上报中央公务员主管部门记入诚信档案。

此外，齐宏明说，对于面试失败或者没进面试的考生来讲，在此次国考中，也未必就完全没有机会。如果该岗位有人放弃面试机会，招录单位就会递补，当初没进入面的考生就会顺次进入面试。

“而如果面试未通过，考生也不用沮丧，国考在每年四、五月份，一些部门由于考生面试不合格、体检不合格等情况未招满，还会进行一次调剂，此外，近年来每年四月举行的省考招录，也是考生的机会。”齐宏明说。