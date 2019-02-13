留学生介绍中国文化 友善沟通跨越文化隔阂

在中国的传统节日春节，闫冠宇对“地球村”这一概念有了切实理解。

在中国的传统节日春节，闫冠宇对“地球村”这一概念有了切实理解。“我们学校举行了‘2019年第三十二届加拿大中国学生己亥年春节联欢晚会’，晚会上有很多中国传统节目，不少外国学生喜欢中国的相声与小品。”来自加拿大多伦多大学的闫冠宇说。

在加拿大，能看到中国艺术家表演已经不是一件新鲜事了。2019年初，多伦多举办了中国广播民乐团新春音乐会，二胡、琵琶、古筝、大鼓这些中国乐器让闫冠宇感受到中国文化正在向世界展示它独有的魅力。

作为一名留学生，闫冠宇在生活的点点滴滴中将中国文化介绍给了师友。2019年春节时，闫冠宇与韩国、日本的同学在一起包饺子，为他们讲中国福字倒贴的缘由、年兽的故事、压岁钱的由来；在歌唱比赛决赛时，闫冠宇为大家唱了一首《难忘今宵》。“我想把中国过年的气氛带进多伦多，带给身边的每一个人。让更多人感受中国春节的那种团圆和欢乐的氛围，对中国的文化有更深的理解。”闫冠宇说。

在闫冠宇看来，即使来自不同的国家，友善真诚的交流也能跨越文化隔阂。“我高中就出国读书，印象最深的是我读高一时，有一天买了饺子皮和肉馅，准备与寄宿家庭的主人一起包饺子。但因为在国内时没学会包饺子，只能现场通过视频电话请教外婆。外婆用中文对寄宿家庭的各个成员问好，寄宿家庭的主人用英语向外婆问好。虽然彼此听不懂对方的语言，但是脸上的笑容和肢体语言传达出了共同的情感，外婆和寄宿家庭的主人都感受到了善意与祝福。我觉得，这就是友善沟通的力量。”闫冠宇说。