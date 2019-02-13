家长缘何不买教育减负的账

当线下的课外班纷纷放假停课后，线上课程成为家长们的首选。从１月底到正月初十，周周有两个线上短期强化班，就连大年初一和初四的上午，周周也有两节线上英语课。

●教育改革在不断深化，教育资源在不断均衡，过于焦虑的家长们需要好好思考这样一个问题：人生不是短跑比赛，而是一场马拉松，总想着赢在起跑线上、拼命地冲刺，效果就一定好吗

●校内资源多样化，教育质量能提升，有针对性地提升教学内容和教师队伍。把该上的优质课程资源放在校内，课后负担就减轻了。校外作为补充教育，以查漏补缺为主

●教育行业的基本规则是依据儿童的成长发展需要，去进行教学和开展评价，建立健全一个良性的评价体系，在这种良性评价体系里，对学生的评价必然具有多样性，不会像现在这样过度集中和单一

周一全天英语课；周二、周四线上数学课；周三舞蹈课；周五线上英语课；周六上午绘画课、下午视唱练耳。

这是４岁的北京女孩周周在一周内的课程安排。但这并非全部。

按照周周父母的计划，2019年春暖花开后，要给周周安排一项运动，现在的备选是花滑课程。不过，目前最大的问题是，这堂运动课安排在哪天上。

“看到这样的安排，很多人都会觉得对孩子来说，太残忍了。但现实是，孩子因为热爱而有了兴趣，现在英语、数学、舞蹈这些课程都是她自己坚持要上的。”作为周周的妈妈，刘凤楠并不认为女儿属于“别人家的孩子”，而不给孩子减负是目前中产阶层家庭中比较普遍的现象。

2019年春节假期，在海南过年的周周依旧没有闲下来。当线下的课外班纷纷放假停课后，线上课程成为家长们的首选。从１月底到正月初十，周周有两个线上短期强化班，就连大年初一和初四的上午，周周也有两节线上英语课。

“线上课程的选择性更多一些，更受家长们青睐。明显感受到2018年下半年各类线上课程扩张得很快，我们现在担心过快的扩张会影响教学质量。”刘凤楠吐槽到，“如今，线下课程教得越来越简单了，不好。”

不想抢跑更不愿落单

家长培优心理在作祟

按照曾经的计划，现在每周只上四天课的周周，将在两年后提前从幼儿园“毕业”，开始学前班生涯，之后直接进入小学。之所以做出这样的安排，原因很简单——“方便幼小衔接”。

对于这样的幼儿园安排，刘凤楠说她并非拍脑门决定，而是前辈们的经验之谈。

刘凤楠的好朋友鄢紫的女儿在2018年上小学，也属于幼儿园的提前“毕业生”。 谈及提前“毕业”的原因，鄢紫说缘于和幼儿园老师的一次谈话。

“当时，孩子上幼儿园大班的下半学期。老师对我们说，‘全班25个孩子，有9个已决定不来上大班了，这些孩子都去上学前班学习小学一年级课程’。”鄢紫说，“听到这个情况时，我就开始纠结了。”

鄢紫告诉记者，她当时就打听了附近孩子的学习情况，最差的也是在上小学一年级前在培训机构上了两个月的“暑期幼小衔接”。“但这是两年前的情况，现在已经大不一样了。所以，这个情况对我来说已经没有参考性了，如今让孩子参加‘幼小衔接’培训班的风气有愈演愈烈的感觉，我女儿她们班居然走了一半的孩子，这让我始料未及。”鄢紫说，这样的情况出现在很多公办幼儿园。

2018年7月，教育部发布《教育部办公厅关于开展幼儿园“小学化”专项治理工作的通知》。此后各地教育部门开展整顿工作，严禁幼儿园提前教授小学内容，但一些家长的对策却是让孩子退园，参加各种各样的“幼小衔接”培训班。

不过，2019年年初，刘凤楠改变了计划，原因是目前有关部门对培训机构的一系列整顿。

“我的一个朋友给孩子报了一个非常有名的学前教育机构，一年费用将近4万元，以前是上下午全部是文化课，中午有小床睡觉。整顿之后，变成上午两个小时的文化课，下午就是玩，中午只能趴在桌子上休息。”刘凤楠说，有关部门的整顿让培训机构尤其是学前班越来越不稳定，“瞬息万变，我们不能再全部寄托于未来的学前班，只能细水长流”。

随着调查的深入，记者发现，与周周类似的情况非常普遍。

“我不想让女儿‘抢跑’，但更不想‘落单’。”5岁北京女孩梓萱的妈妈告诉记者，幼儿园一放假，她就与相识的几个家长一起报了名，“报了班之后我才发现，原来以为教孩子认识了100多个字已经很多了，没想到与‘启蒙班’的家长一交流，发现竟然有识字四五百个的孩子。这样的‘学霸’娃娃都在‘启蒙’，像女儿这样的‘白纸’孩子必须得加油了。”

还有更拼的家长。3岁北京女孩芊芊从1岁就开始学习各种课程，从最初的唱歌、跳舞、做游戏，到两岁开始的右脑开发课程，直至现在的芭蕾、戏剧表演以及英语课程。

“唱歌、跳舞是为了让孩子的性格开朗一些，右脑开发则是为今后学习习惯以及学习能力打基础，芭蕾这样的舞蹈课程则是现在几乎所有小女孩的必修课，体态很重要。”对于另外两门课程，芊芊的妈妈黄小玲提到的原因令记者瞠目，“很多小学现在都有英文戏剧表演，所以学英语是必须的，如果口语不流利，根本没有机会上台演出，戏剧课则可以让孩子在这方面更有信心。”

2019年，芊芊又将迎来三门新课程：乒乓球和绘画、乐器。关于学什么乐器，黄小玲打算先给芊芊做个测评以后再说，因为“现在的乐器不能学得太大众化，小众乐器更容易脱颖而出”。

接下来，还有击剑、射击、滑冰甚至桥牌等可能等待芊芊去尝试。在黄小玲看来，要学就学“不一样的，别随大流，因为现在孩子们都在学”。

不敢成为同学中异类

成绩单仍是评判标准

看着因为上课而快被折腾得人仰马翻的孩子和家人，疲于陪读的黄小玲自嘲，自己已深陷家庭教育综合焦虑症，“就像滚雪球，越滚越大”。

这样的人仰马翻并非只出现在这个家庭。和芊芊在同一家游泳中心学习的4岁男孩小凯，一周七天，只有半天没有课程安排，英语课就有两种：一种偏重口语，一种偏重拼读。

在采访中，不少家长向记者无奈地表示，自己争先恐后地将孩子送到校外教育机构，并不是自己不近人情，实在是大环境使然，“赢在起跑线”的理念深入骨髓，孩子从幼儿园开始，学业竞争就不断地被提前。

也正因如此，黄小玲有了这样的反问：“当一个班的孩子大多数都去补习班，你怎么敢做‘异类’，让自己的孩子独享‘快乐’”？这背后是中国家长的集体焦虑，即使质疑各种补习班的新闻层出不穷，家长们依然我行我素。

在采访中，不少业内人士向记者表示，教育改革在不断深化，教育资源在不断均衡，过于焦虑的家长们需要好好思考这样一个问题：人生不是短跑比赛，而是一场马拉松，总想着赢在起跑线上、拼命地冲刺，效果就一定好吗？让孩子一直保持紧张的状态真能得偿所愿吗？毕竟我们要的不是一台学习机器，而是一个德智体全面发展的人。“虽然国家不断改革考试制度，各地也都积极响应以确保人才选拔的综合性，但就目前的情况来看，‘一纸成绩’仍是最直接、最重要的评判标准，特别是在升学考试的关键时候，还得拿分数说话。”北京市一家辅导机构的王老师告诉记者，“家长送学生上补习班是想让孩子除了课堂学习之外，能比其他孩子多学一点，这样才有机会在升学考试的激烈竞争中脱颖而出。”

家长比拼教育资源

美好愿景何时实现

在采访过程中，一些家长对于整顿培训机构，也保留了自己的看法：“真花钱了，还是希望课外班真教东西”“单纯整改培训机构，只能让精英家庭的娃越来越优秀，吃机构大锅饭的娃有学习能力也吃不饱，长期‘营养不良’就落后了”……

“理论上，大家的期望值是一致的。希望校内资源多样化，教育质量能提升，有针对性地提升教学内容和教师队伍。把该上的优质课程资源放在校内，课后负担就减轻了。校外作为补充教育，以查漏补缺为主，提高发展还是应该回归校内。”刘凤楠向记者表达了自己的“美好愿景”。

“希望校内教育可以多元化、基础化，以拓展视野和兴趣为主，校外机构自由竞争，家长自由选择梯度和难度。这个其实也成了美好愿望了。”刘凤楠无奈地说，现在的风气与家长的惯性焦虑有绝对关系。

这样的观点也得到了黄小玲的认同。“当一个人抢跑的时候，有一部分人在蠢蠢欲动；当一部分人下定决心也开始抢跑的时候，剩余的绝大部分人都开始惶恐，于是争先恐后。抢跑的那一批人一看差距被缩小，于是更卖力。循环一旦产生，人们就开始不随意愿而随大流。于是，就是现在这个局面了。”黄小玲说。

“如果各地学校的教育差异不大，焦虑会少很多，但教育资源不均衡，甚至某种程度上不透明，这就引起了部分家长对学校好坏的幻想，也不利于消除对名校的追逐热，降低焦虑。”鄢紫说，孩子教育的主宰者虽然是家长，但这背后的焦虑也是来自于大环境，“别人家都在努力，我家小孩一不留神就会被抛得远远的”。

采访结束后，刘凤楠给记者发来这样一条微信：倘若不用考试和分数来衡量教学质量，又有什么更好的办法呢？所谓的“素质”吗？在这个大环境下，压力不仅在学生身上，同时也在每位父母的身上。