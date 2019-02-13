阅读过年成风尚 书香贺岁年味浓

沪上实体书店策划的新春活动、高人气讲座、文创设计展览等，获得不同年龄层读者点赞，书店功能也由传统的单一图书零售卖场变身城市精神生活打卡地。

年味不只是团圆、美食和烟火，也有诗和远方。眼下，过“文化年”“知识年”的需求不断升温，春节期间申城书店年味浓郁。记者走访发现，在红灯笼、春联、福字、年画、红包、生肖猪等节日元素的烘托下，沪上一批实体书店策划推出了各具特色的阅读盛宴，与八方读者共享春节里的热闹与诗意。

新华书店、上海古籍书店、艺术书坊、钟书阁、衡山和集、大众书局等多家书店在店面陈列、图书推荐、文创设计上凸显传统文化元素，令人耳目一新。其中，无论是“大而雅”的朵云书院，还是“小而美”的思南书局，以阅读讲座、艺术导览、诵读互动等多元活动赋能书香空间，营造别具一格的生活美学。一家老小齐逛书店的情景随处可见，许多休息浏览区座无虚席，有的书店收银台前排起长队。传统文化元素与书店空间体验相得益彰，书香浸润、新风扑面的过节方式，愈发被人们认可。

以各具特色的“策展”思维赋能书店空间

这个春节，书店不仅是闲暇时光“充电”的热门去处，也成为传统文化传播者。拾阶而上，在思南书局三楼，移步换景，徜徉在年画、福字中，新年氛围十足。书局策划邀请苏州版画艺术家、桃花坞木版年画代表传承人乔麦，带来“诸（猪）事圆满·读画知年”桃花坞年画展，以姑苏年画吉祥喜庆之寓意，精细秀雅之风貌，囊括了生肖、福字、花卉仕女、江南、二十四节气等年画主题作品。不少热爱年画艺术的读者慕名而来，现场聆听策展人的年画专业导赏。

与艺术展览相得益彰的，是思南书局特别搭配的“年画书单”板块，推荐书目包括《博物·指间苏州·年画》《桃花坞木版年画》《中国木板年画集成，桃花坞卷（上下册）》《苏州桃花坞年画》《中国年画发展史》等，读者赏画之余选书也有了方向。同期举办的“桃花依旧·年画重回春节”赏读会上，读者能深入解读年画艺术，参与制作非遗创意手工艺品等。“年画、红包等民俗文化，承载了人们朴素真挚的愿景祝福。传递艺术审美、传播传统文化，书店大有空间。”相关负责人说。

不难发现，更多书店以各具特色的“策展”思维，将年味、书香、审美交织于书店。徜徉松江远郊广富林朵云书院，1600多平方米的空间里古籍读物丰富，现场还设置了“投壶”游戏让读者感受旧时江南年味儿；在上海书城福州路店，书法家周思言现场送“福”，加盖篆刻家潘方尔的猪年贺岁印章……这些年味沙龙，也同步拉动了相关图书销售。

一批实体书店策划推出了品牌专架或专柜，吸引读者选购。比如，在上海古籍书店，多名老年读者在“喜迎建国七十周年主题书展”专架挑选党政类书籍，“中国非遗出版年度成果展”前也有不少市民流连驻足；艺术书坊推出“董其昌著作、图录、研究文集展”，并举办“让世界知道还有这样的钢笔”沙龙等。

由单一图书零售变身城市精神生活打卡地

沪上实体书店策划的新春活动、高人气讲座、文创设计展览等，获得不同年龄层读者点赞，书店功能也由传统的单一图书零售卖场变身城市精神生活打卡地。

在钟书阁徐汇店，春节期间每天都有青少年席地而坐沉浸书海，钟书阁徐汇店经理朱兵告诉记者，受科幻电影《流浪地球》热映拉动，刘慈欣同名小说持续热销，此外《战上海》《今日简史》《变量》等读物销量喜人。值得一提的是，钟书阁徐汇店、博库书城宜山路店、新华书店港汇店、大众书局正大乐城店，联手徐汇区图书馆推出“新书速借 文化过年”惠民活动，读者在这几家书店不仅能买书，也能借书。

上海的新年，因书店而添别样风情。走进由国际建筑大师安藤忠雄操刀设计的光的空间·新华书店，“读本好书，大过新年”系列活动为年味添彩。书架及展台上精选了饮食文化人气图书，比如书店联合出版方中信大方推出《国宴与家宴》主题展，为读者的春节餐桌“加点菜”。书店也为孩子推出“小小光纸剧场”，整个寒假期间周一至周五下午，荐书员以故事分享形式，与小朋友共度半小时快乐时光。多名书店负责人谈到，随着实体书店转型升级，多元业态融合满足了读者多重需求——过年逛书店，这里不仅是安静看书的心灵憩息之所、与学者交流的精神场域，也是偶遇文创惊喜的创意空间。某种意义上，好的实体书店代表城市文化的想象与追求，是人们寄托对知识和阅读美好情感的纽带。