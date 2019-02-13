教育故事：两代任教 三尺讲台写春秋

好的教育就是生命影响生命，这种影响需要眼睛看着眼睛、心灵对着心灵。

好的教育就是生命影响生命，这种影响需要眼睛看着眼睛、心灵对着心灵。

每年春节，王文丽都会和爱人将家里的老人聚在一起，共同过上一个团圆年，今年也不例外。春节假期里，记者敲开了王文丽家的门——进门处的墙壁上贴着手写的春联和福字，一家人围坐在茶几旁有说有笑，记者凑上前去，听几位老师讲起了他们的那些教育故事……

远赴越南教书

和学生亦师亦友

“春节大家聚在一起，聊的话题总是离不开教育。老人们讲一些过去的故事，对我们来说就是一种品格的传承。”春节期间，东城区教师研修中心的语文教研员王文丽全家一起过年，几个老师聚在一起，又讲起了那些教育的故事。

上世纪50年代，王文丽的公公范中武、婆婆李齐男都毕业于太原第二师范学校（原山西省国民师范），毕业后留校做了教师。1955年，学校调派范中武到越南河内华侨公立中华中学做政治老师，兼管学生工作。来到越南河内，范中武很快就和学生打成一片，“我们在课堂上是师生关系，一下课，身份就换了——一起劳动、一起打球、一起郊游……大家像兄弟姐妹一样。”

86岁的范老拿出两本相册，里面珍藏着和学生的合照，其中一张似乎曾经被水浸湿，照片上是两个青年。“这是我和一个学生的合影，他离开了越南，几经辗转到美国，照片已被海水浸湿，但他一直细心保存，后来翻拍了寄给我……”范老说，“我当时带的是一个61人的班，他们每个人的名字、去了什么地方，直到现在都印在我心里。”1959年，范中武回国被调入侨委，转行做了外交工作。他感慨道：“在越南和学生的相处，为我后来的外交工作打下了基础。”

把学生当子女

教会少数民族学生普通话

王文丽的母亲张希燕是共和国的同龄人，退休前在北京市东城区体育馆路小学做数学老师，有着34年的教龄。1968年，她作为下乡知青插队到内蒙古莫力达瓦旗，1971年开始在莫力达瓦旗实验小学做教师。当时义务教育还没有普及，乡镇学校里的教学条件非常艰苦。“我同时教语文和数学两科，学校还要求我带头进行实验教学。”多重压力下，张希燕潜心钻研教材，自己制作教学用具，当时颇有效果。

“你若拿学生当自己的孩子一样对待，他也会拿你当自己的母亲一样对待。”这是张希燕常说的一句话。有个“淘气包”男孩让她印象深刻：这个男孩因为太淘气，没上学就被学校纳入了“黑名单”，孩子的父母都没对他能入学抱期望。“那会儿是1986年《义务教育法》实施之前，当地人受教育的意识也很淡薄，认为孩子不上学也会有出路。我不忍心看孩子没学上，就主动要求让他留在我们班读书。”十几年后，张希燕又见到那个学生，当年的那个“淘气包”已经成为一名光荣的解放军战士。

“我们北京知青将知识、文化带到了那里，推动了当地的教育事业的发展。”张希燕解释，“我们所在的地区是少数民族自治旗，每个班都有少数民族的学生。一想到是我教会了他们说标准的普通话、认识汉语拼音、会写规范的汉字，我就觉得特别自豪。”每次回内蒙古，张老师都会听到曾经的学生夸奖她：“我们现在说普通话这么标准，甚至我们的孩子说得也这么标准，都与张老师的启蒙密不可分。”张希燕说，虽然下乡插队的日子很清苦，当地的气候条件也很恶劣，但是她一直保持着乐观向上的心态，这样的正能量也感染了自己的子女。

注重素质教育

姐妹俩师承母亲创新育人

“我妈妈是我的启蒙老师，她讲课时的姿态、说话的语调都会影响到我。”受母亲张希燕的影响，王文丽、王文慧于1991年、1993年先后走进教师队伍。“家里老人身上体现出来的教育就是‘行’胜于‘言’。”王文丽说，我们姐妹俩都继承了母亲做教师的传统——家访。在王文丽看来，与家长和学生面对面交流是激活情感的最宝贵方式。“好的教育就是生命影响生命，这种影响需要眼睛看着眼睛、心灵对着心灵。”

1999年，国务院发布《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》，提出全面推进素质教育，培养适应二十一世纪现代化建设需要的社会主义新人，要求教师们在教学上进行相应改进。对此，两姐妹深有体会：“过去上课，教师讲得比较多，现在更注重启发学生自己探究答案，老师适当地点拨和提升；现在还提倡课内外的结合，把课外资源也当作学习素材。”就职于东城区板厂小学，做语文老师兼班主任的王文慧举例说，她会在课堂上为学生举办小型演讲会，利用班会时间组织学生看诗词大赛、玩“飞花令”等。

“随着时代的发展，孩子们的眼界、知识面不断拓宽。他们很小就跟着父母到各地旅游，网络媒体的发展也让他们从电视、互联网上获取更多的信息。”说着，王文慧拿出手机给家人展示学生们的寒假生活，“这是我们班孩子让妈妈发给我的照片，一家人去了张继《枫桥夜泊》里写到的寒山寺……”一提到学生，王文慧就打开了话匣子，“孩子的进步也在激励着我，努力在各个方面学得更多、懂得更多。”