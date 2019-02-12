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新职业不断涌现 职业变迁折射社会新发展

2019-02-12 08:59 来源：人民日报
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　　春节前夕的一个傍晚，时针已经指向了18点，下班时间到了，不巧正赶上一个项目的收尾阶段，大数据技术工程师郑雪舟和同事们为了完成工作，计划延长工作到21点后。这样的工作节奏，对于一个大数据技术工程师来说是常态，项目忙的时候，他有时会一周工作超过50个小时。

　　今年1月底，大数据工程技术人员等15个新职业，被人力资源和社会保障部初步确定为拟发布的新职业，并进行了公示。从本次拟发布的15个新职业来看，其中既能找到时下热门的人工智能、物联网、大数据岗位，也能看到一些与传统产业相关联的职业，比如农业经理人、城市轨道交通列车检修工等。

　　专家指出，随着时代的发展，人们的就业方式不断发生新变化，一个个新职业应运而生的同时，也有一些旧职业消失在日常生活中。职业结构的变迁，映射着社会的新发展，也反映出人们就业观念的改变。社会发展的巨轮，正是由一个个不同的从业者努力向前推动的，而天生具备创新活力的新兴职业，将为社会进步注入新动力。

　　新职业炙手可热

　　1999年，《中华人民共和国职业分类大典》颁布。进入21世纪以来，随着经济社会发展、科技进步和产业结构调整升级，中国的社会职业构成和内涵发生了很大变化。伴随着一些传统职业开始衰落甚至消失，一些新职业不断涌现并迅速发展。

　　2015年7月，新修订的《中华人民共和国职业分类大典》颁布。其中，职业分类结构为8个大类、75个中类、434个小类、1481个职业。与1999版相比，维持8个大类、增加9个中类和21个小类，新增了快递员等职业。

　　随着都市人消费需求的多元化、对于服务的专业化需求不断增多，新职业越来越丰富，一些原先不曾有的新职业群体不断扩大。

　　32岁的郑雪舟是一位大数据技术工程师，在北京一家为大中型企业客户服务的软件公司工作。2012年，随着行业技术升级，他从一名java（计算机编程语言）工程师转型成为大数据技术工程师。他这样介绍自己的工作内容：主要是数据产品的研发工作，包括技术调研、产品分析、制定计划、实施方案、系统测试、运维监测等。

　　郑雪舟对自己所在行业的前景很有信心，他认为大数据整体市场正呈增长趋势，未来发展比较乐观。

　　无论是大数据行业还是其他新职业所在的行业，都有广阔的发展空间和良好的增长势头。

　　清华大学中国科技政策研究中心发布的《中国人工智能发展报告2018》显示，2017年，中国人工智能市场规模达到237.4亿元，同比增长67%；中国信息通信研究院发布的2018年云计算发展白皮书显示，2017年，中国云计算整体市场规模达到691.6亿元，增速达34.32%。随着人工智能、云计算和大数据等高新技术产业成为新的经济增长点，人工智能、云计算、大数据技术工程师也成为炙手可热的新职业。

　　在电子竞技员和电子竞技运营师所在的电子竞技领域，2018年夏，在雅加达亚运会中，中国队在英雄联盟比赛项目上获得了一枚金牌；2018年冬，中国战队“IG”代表LPL赛区，获得英雄联盟S级赛的冠军奖杯，电竞行业发展迅速。

　　在农业领域，农民专业合作社等农业经济合作组织中，从事农业生产组织、设备作业、技术支持、产品加工与销售等管理服务的人员需求旺盛，农业经理人应运而生；在工业现代化之路上，通过技术换代，使用工业机器人提高效率，工业机器人系统操作员和系统运维员成为现代工业生产的一线人员。

　　中国劳动学会副会长苏海南分析：“此次拟发布的新职业并不是新产生的职业，这些职业在现实中已经存在，新职业从业人员达到了一定数量规模，并且有了比较清晰的职业内涵定义和工作要求，这些新职业对国家可持续发展能带来诸多收益。”

　　2018年，美团点评与智联招聘联合发布了《2018年新职业人群工作生活现状调研报告》，该调研覆盖了全国主要的一二三线城市、800余种新职业。该报告显示，在消费升级背景下，新职业人群的收入水涨船高，同时消费结构也发生变化，休闲娱乐消费占比增加。

　　比如，随着人们生活质量提高和健康意识加强，越来越多的人养成了去健身房锻炼的习惯，健身教练随之兴起。半年前，从高中起就有健身爱好的唐鑫在四川成都成为了一名健身教练，对于这份职业，唐鑫最满意的是每天除了给学员上课，能有固定的2个小时训练，以及与同行交流的机会，有助于完善自己的专业。

　　新职业更有“科技味”

　　在苏海南看来，不少新职业属于高新技术产业，以丰富的相关专业技术知识为支撑；新职业具有对从业人员高素质以及相关操作技能等要求的特点。

　　这些新职业所在的高科技行业，比如人工智能、大数据、电竞行业和机器人行业，都是潜力无穷的新兴行业，选择这些行业或许意味着更多的就业机会，意味着更高的薪资水平。

　　今年1月，国家批复安徽省2018年第二批高新技术企业。去年，安徽省新增高新技术企业1093家，高新技术企业总数达5403家，居全国第八位。和安徽一样，全国多地对于高新技术产业发展都有政策倾斜，这意味着高新技术企业将会面临更好的发展机遇，并将提供更多就业机会。

　　根据领英发布的全球AI领域人才报告，中国人工智能行业从业者中，62.1%有研究生及以上学历。而清华中国科技政策研究中心发布的《中国人工智能发展报告2018》显示，从人才投入看，科研机构和高校是人工智能人才的主要载体。

　　根据人力资源和社会保障部的发布信息，工业机器人系统操作员必须能够使用示教器、操作面板等人机交互设备及相关机械工具对工业机器人、工业机器人工作站或系统进行装配、编程、调试、工艺参数更改、工装夹具更换及其他辅助作业。

　　无人机驾驶员是通过远程控制设备，驾驶无人机完成既定飞行任务的人员。驾驶无人机之前也需要经过考试获得无人机驾驶执照。根据《民用无人机驾驶员管理规定》，要想获得执照必须学习航空知识和相应的飞行技能，并且满足飞行经历要求。

　　为何众多新职业纷纷呈现聚焦高科技行业和技术导向的特点？苏海南认为，中国正处于加快经济发展方式转变和经济结构调整过程中，整个职业结构也将发生较大的变化，将由原来的低端职业占多数逐渐变成中高端职业占大多数的状况。

　　新职业大有可为

　　新职业的纷纷出现，为产业、行业、职业结构的调整带来了一种引导，从新职业的产生可以看到，在转换发展方式和调整经济结构进程中，将有越来越多的新职业亮相，同时也会有某些传统职业逐渐消亡，这既给新产业、行业、职业的发展提供了支持，也给某些传统产业、行业、职业提供了一个预警。

　　在人工智能领域，《中国人工智能发展报告2018》显示，截至2018年6月，中国人工智能企业数量已超过1000家；而根据中国城市轨道交通协会发布的2017年统计报告，中国城市轨道交通进入快速发展新时期，截至2017年末，中国内地已有34个城市开通城市轨道交通，开通城轨交通线路165条，投入运营线路长度5033公里。

　　苏海南认为，新职业不断发布有利于形成好的导向，给人力资源市场就业及其服务的改进完善、大学教育专业设置调整和教学方法改革、年轻人求学、劳动者就业等提供引导。

　　以数据科学与大数据技术专业为例，2016年2月，北京大学、中南大学和对外经贸大学等3所高校率先开设本科的大数据专业；2017年，中国人民大学、复旦大学等32所高校成为第二批成功申请到该专业的高校；2018年，中国传媒大学等200多所高校获批开设该专业。

　　对于年轻学生来说，未来职业发展的空间可能会更加广阔。2018年6月11日，麦可思研究院在北京发布《2018年中国大学生就业报告（就业蓝皮书）》，其中显示，2018年，信息安全、软件工程、网络工程、物联网工程、数字媒体技术、通信工程、数字媒体艺术等专业，属于失业量较小而就业率、薪资和就业满意度综合较高的需求增长型专业。

　　专家指出，新职业是中国产业升级的产物，社会面对新职业，心态正在变得更加开放，同时也需要从制度、法律等层面入手，促进新职业的良性发展。

　　在健身教练这一行从业不久的唐鑫看来，这份工作的压力还是很大的，因为如果他达不到健身房规定的营业额，收入只能勉强维持生计。虽然工作刚起步，压力较大，但是唐鑫乐观地表示：“健身教练做得好了，工资会比较高，而且人们健康意识逐渐变强，这个行业发展空间还是很大的，自己也会不断学习相关知识，在这个行业继续干下去。”（叶晓楠 李坤晋 刘珈希）

编辑： 柯丹洁

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