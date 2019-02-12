教育部教育发展研究中心为研学旅行“把脉”

近年来，研学旅行受到越来越多中小学生的青睐。在市场火热、社会广泛关注的同时，研学旅行的制度建设和保障机制如何完善？

近年来，研学旅行受到越来越多中小学生的青睐。在市场火热、社会广泛关注的同时，研学旅行的制度建设和保障机制如何完善？如何合理布局？如何避免低效旅行，实现高效研学？教育部教育发展研究中心研学旅行研究所日前邀请全国各地教育专家代表展开研讨。

教育部教育发展研究中心研学旅行研究所2018年对全国31个省区市的4000多所学校、3.3万名家长开展随机抽样调查，发现全国研学旅行学校参与率平均为38%，其中上海最高，达到了66%。全国各地中小学校研学旅行参与率存在不平衡性。此外，2017至2018年全国遴选了621家研学实践教育基地和营地，在组织管理、课程开发、专业指导和评价方面，都需要持续追踪研究。

研讨会上，专家提出，要强化体制机制建设，加强研学旅行顶层设计，明确课程地位；要规范出台各类标准；要重视基地营地研学导师的培养培训；要积极推进基地营地建设，加强对旅行社的指导，突出研学旅行的社会效益。

据了解，教育部教育发展研究中心2018年专门成立研学旅行研究所，从研学实践教育的政策理论、课程设计、教师队伍建设、管理标准与评价制度、安全与经费保障机制等方面开展重点研究，对全国的研学旅行把脉问诊，旨在构建研学旅行理论研究、实践探索、经验提升、问题解决、成果总结等的研究交流与实践指导平台，为全国研学旅行事业的健康发展提供全方位的政策理论咨询与实践指导。