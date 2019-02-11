专家：破解大学生就业难 需高度关注就业质量

2019年，我国高校毕业生数量将达834万人，比2018年增加14万人，再创新高。专家认为，以更多维度审视高校毕业生就业，应对大学生就业形势充满自信。

2019年，我国高校毕业生数量将达834万人，比2018年增加14万人，再创新高。专家认为，以更多维度审视高校毕业生就业，应对大学生就业形势充满自信。

稳就业是政府工作的重要着力点。2018年召开的中央经济工作会议提出，要把稳就业摆在突出位置，重点解决好高校毕业生、农民工、退役军人等群体就业。记者采访部分高校招生工作人员时了解到，近年来，校园招聘呈现出新变化，很多企业启动招聘更早、岗位数量更多、签约速度也比往年更快。

“感觉找工作问题不大，但想找到一个既专业对口自己又满意的岗位就不太容易了。”自2018年9月秋季学期开学以来，首都师范大学的2019届硕士毕业生王丹就开始物色心仪的岗位。

“待遇不必太高，但是希望工作能更稳定一些，有一个帮助自己更好成长的工作环境。”王丹对记者说。

智联招聘日前发布《2019届应届生就业市场景气报告》也显示，2019年大学生就业形势好于上年同期。通过对应届生的招聘、求职及调研数据的整合显示，今年供需双方的数据都呈现出上升趋势。

“高校毕业生是支撑我国新经济发展的宝贵人力资源。”中国劳动和社会保障科学研究院副院长莫荣表示，随着区域经济迅速发展，对以高校毕业生为代表的人才需求愈加增多。新经济创新层出不穷，也为高校毕业生创造出巨大就业空间，保障了我国高校毕业生就业总体平稳。

在莫荣看来，高校毕业生就业的稳定跟市场环境也有关系。“我们调研发现，近年来大学生在第三产业的就业比例呈显著上升趋势。第三产业成为吸纳毕业生就业的主体，这也符合第三产业具有较强岗位吸纳能力和劳动力承载能力的特点。”莫荣说。

近年来，我国经济运行总体平稳，支撑了社会对高校毕业生需求的总体稳定。不过，2019年高校毕业生就业创业工作面临复杂严峻的形势。一方面，高校毕业生就业总量压力不减；另一方面，近年来大学生中出现的“择业难”“慢就业”等新问题、新趋势，也需要关注重视。

日前，教育部在关于做好2019届全国普通高等学校毕业生就业创业工作的通知中，明确提出19项具体举措。受访专家认为，破解大学生就业难，要高度关注毕业生的就业质量问题，为此，政府和学校都必须提供更加精准化的促就业举措，包括就业管理、就业信息服务、就业指导等。

“要引导和深化高等教育改革，提升高等院校人才培养与市场需求的匹配度。根据劳动力市场变化，在设置专业、使用教材教学改革等方面采取举措，及时将市场需求反映在教学过程中。还要优化针对高校毕业生的创业服务，因人而异提供更加精准有效的就业服务。”莫荣说。