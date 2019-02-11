“小孩小孩你别馋，过了腊八就是年。二十三，糖瓜粘；二十四，扫房子；二十五，磨豆腐；二十六，炖大肉；二十七，宰公鸡；二十八，把面发；二十九，蒸馒头；三十晚上熬一宿；大年初一走一走。”

“小孩小孩你别馋，过了腊八就是年。二十三，糖瓜粘；二十四，扫房子；二十五，磨豆腐；二十六，炖大肉；二十七，宰公鸡；二十八，把面发；二十九，蒸馒头；三十晚上熬一宿；大年初一走一走。”

你有没有想过，在没有手机和春晚的古时候，古人是怎样过春节的呢？

说起过年，就想起香喷喷的饺子。但也许你不曾想到，现在我们吃的饺子年头儿也是相当“古老”了，饺子发明的时代远早于唐代，不信你看，东汉庖厨陶俑面前的菜案上就赫然放着一个饺子！

有趣不有趣？那么，古人过年还有哪些有意思的活动呢？

首先，无论是古代还是现代，置办年货都少不了买买买！

从清代丁观鹏的《太平春市图》中即可想象当时置办年货的热闹场景。清朝《京都风俗志》里记载，“十五日以后，市中卖年货者，星罗棋布，如桌几笔墨。人丛作书，则卖春联者。五色新鲜，千张炫目，则卖画幅者。以及芦棚鳞次，摊架相依，则佛花供品，杯盆杵臼，凡祭神日用之物，堆积满道，各处皆然。……买麻秸、栢枝、米面、菜蔬，果品、酒肉，鸡鱼，凡食用之物，置办一新，以预过年……”

除夕是一年最后一天的晚上。“除”是除旧布新的意思。一年的最后一天叫“岁除”，所以那天晚上叫“除夕”。

除夕有守岁的风俗，苏轼《守岁》诗：“儿童强不睡，相守夜欢哗。”

《红楼梦》中也有关于除夕的记载：“已到了腊月二十九日了，各色齐备，两府中都换了门神，联对，挂牌，新油了桃符，焕然一新。”

在除夕，桃符是必不可少的。王安石在《元日》中写道：“千门万户曈曈日，总把新桃换旧符。”陆游也在诗里写道：“半盏屠苏犹未举，灯前小草写桃符。”

当然，门神也是不能少，钟馗也要来一个！明代以前，悬挂钟馗像是年节时一项重要的风俗活动，用以驱鬼辟邪，至明清之交此风俗才渐渐移向端午，所以下面这幅“岁朝佳兆图”可以看作是一幅祈祥祝福的宫廷年画。

图中画钟馗，犀利的目光紧盯着飞来的蝙蝠，一手持如意，一手扶在小鬼的肩头；小鬼双手捧着盛有柿子和柏枝的托盘，寓意“百事如意”。

一切准备就绪，那么，腊月里就开始“磨刀霍霍向猪羊”的古人过年都吃些啥呢？

《荆楚岁时记》记载，在元旦，也就是正月初一那天，“长幼悉正衣冠，以次拜贺，进椒柏酒，饮桃汤，进屠苏酒，胶牙饧，下五辛盘。进敷于散，脚却鬼丸。各进一鸡子。”而且“凡饮酒次第，从小起”。

也就是说，正月初一全家老小端正穿戴，依次祭祀祖神，祝贺新春。敬奉椒柏酒，喝桃汤水，饮屠苏酒，吃胶牙糖，吃五辛菜。服“敷于散”和“却鬼丸”。每人吃一个鸡蛋。饮椒柏酒，是用以祭祖或献之于家长以示祝寿拜贺之意，而且喝酒的次序是从年纪最小的开始。

到了正月初七，是人日。据传说，正月一日为鸡，二日为狗，三日为猪，四日为羊，五日为牛，六日为马，七日为人。在古诗词中，高适就曾经写过《人日寄杜二拾遗》，“人日题诗寄草堂，遥怜故人思故乡”，以表达对杜甫的思念之情。

闲话不多说，重要的是，在人日，古代人要吃啥呢？

史料记载又来了！“以七种菜为羹。翦彩为人，或镂金箔为人，以贴屏风，亦戴之以头鬓。亦造华胜以相遗。”《荆楚岁时记》里所说的七菜羹，即取七种早春新鲜蔬菜做粥或羹，取迎新去晦之意。

七菜羹长啥样？小编想象了许久，也许放到今天是这样子的吧……

除此之外，放灯、观灯也是古人在春节期间重要的娱乐活动，《帝京岁时纪胜》记载：“初八日传为诸星下界，燃灯为祭。灯数以百有八盏为率，有四十九盏者，有按玉匣记本命星灯之数者。”《燕京岁时记》也说：“初八日，黄昏之后，以纸蘸油，燃灯一百零八盏，焚香而祀之，谓之‘顺星’。”

到了“花市灯如昼”的正月十五，观灯之景就更热闹了，既有“月上柳梢头，人约黄昏后”的浪漫，又有“东风夜放花千树，更吹落、星如雨”的华丽盛景。

由此可窥见，古人的春节也别有一番趣味呢，虽然没有手机，没有wifi，也没有春晚，但有最朴素又最真挚的祝福和热闹。想不想穿越回古代，和古人一起过春节？反正，小编是挺想的。好啦，春节马上就来到了，祝大家新春快乐哦！