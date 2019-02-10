寒假作业，其他国家这么留

在假期中给孩子布置家庭作业多年来似乎已成为中国学校的一种习惯，但家庭作业的数量也时常引发争议。这样的现象只在中国存在吗？其他国家的学校或家长在寒假又会给孩子布置怎样的家庭作业呢？

记者27日收到海淀区某小学家长寄来的一份学校给孩子的“寒假作业清单”，里面包括：英语作业，熟读或背《新概念二》课文10篇、背一至六年级课内单词、读至少五本英文书并填写分析卡;语文作业，从推荐书目和诗文中至少选择三本阅读，三篇(初中程度的)诗文背诵、结合你熟悉的民风民俗完成一篇习作;数学作业，阅读一本数学读物(类似于《迷人的数学》)并制作PPT在开学时与同学分享。这位家长表示，“孩子的假期不到40天，这个作业清单对孩子来说或许过于繁重。”

在假期中给孩子布置家庭作业多年来似乎已成为中国学校的一种习惯，但家庭作业的数量也时常引发争议。这样的现象只在中国存在吗？其他国家的学校或家长在寒假又会给孩子布置怎样的家庭作业呢？

欧洲：用寒假活动代替作业

在欧洲，寒假是指圣诞节和新年的一段假期，大概有3-4周的时间。对在假期给学生布置硬性的家庭作业，不少国家在联邦或州的教育法中明文规定，寒假不能布置作业。但寒假期间总不能让孩子在家闲着吧，于是老师和家长便给学生“下达”参与活动并记录分享的“寒假作业”。

在德国，代替“寒假作业本”的是每个城市的“寒假活动册”。《环球时报》记者观察到，这种活动册由城市青少局牵头，活动由各区的教育中心以及社会机构承办。“寒假活动册”一般有上百页，里面设置数百项活动，不仅包括游泳、舞蹈、糕点制作等兴趣活动，还有参观汽车公司、消防队等社会走访。学生只需花十几欧元买张“寒假活动卡”就可预约报名参加活动。

瑞士是个出门可见湖泊、看到大山的国家。学生的寒假活动也富有地域特色——让孩子们参加寒冷的户外活动。比如，瑞士政府机构启动一项新的推广活动，有44个滑雪场向儿童赠送滑雪通行证，可免费参加一周的滑雪课程。苏黎世家长彼得斯对记者表示：“现在的孩子平时沉浸在网络中，所以我希望自己的两个孩子通过这一活动，感受户外的乐趣，也培养意志力。”

英国是欧洲传统节日最多的国家之一。在寒假，学生们主要活动就是参加各种传统节庆活动和家庭聚会等。当然，他们也借着假期和父母到国外去走走。尤其是交换居住活动，比如今年寒假到欧洲其他国家的城市家庭居住生活，明年的假期则邀请对方家庭的孩子到英国感受不同文化。

“欧洲各国不布置寒假作业，把时间真正让给孩子们。孩子们可以放松心情，体验各种文化。这也是一种学习。”德国洪堡大学教育学者埃森辛克对《环球时报》记者表示，当然不布置寒假作业也不是绝对的，比如某方面有不足的学生，老师可与学生和家长协商，给他们布置一定的作业。此外，各国也都有针对不同年龄段的孩子设有推荐的寒假阅读清单。总体而言，欧洲寒假越来越重视体验教育，让孩子多接触校园和书本以外的世界。

美澳：布置作业看家长意愿

在美国，中小学普遍都没有寒假作业。早在2009年，《洛杉矶时报》的一篇文章中就提到减少家庭作业可以提高学生适应社会的能力，有一些地区甚至立法保障学校在周末和节假日不布置除阅读之外的作业。《环球时报》记者询问几位在美国中学任教的老师，是否给孩子布置寒假作业，回答都是一致的“没有”。当然有的老师会让学生拍一张照片回来和大家分享，作为一个小小的任务。

“在寒假，最重要的作业就是忘记跟学校和书本有关的东西。”一位记者熟识的美国大学教授非常注意孩子的学习成绩和兴趣爱好，她鼓励自己的两个孩子在寒假不碰任何课业类书本——“尽情放松，尽情玩耍，得到充分的休息，尽力换脑子，开学之后才能做得更好。”

虽然在美国不布置家庭作业是主流，但也有许多老师和家长对此持有异议。美国加州圣塔克鲁兹的教师莎拉有超过二十年的教学经验，她告诉记者：“我希望我能够给学生布置一点家庭作业，因为有的学生本身对课业完全不在乎，家长放任不管，在这种情况下，如果没有作业，学生会把全部的时间都用来玩。”大多数亚裔父母也希望自己的孩子能够做作业：“孩子们如果一点都不看书，基本就忘光了。虽然开学后马上能衔接上。但是，习惯的养成还是应该从小开始的。我比较喜欢让他们每天保持一小时的时间学习”，来自洛杉矶的一位中国家长说。现在一些美国学校会给学生发复习大纲和练习手册，但是否完成，完成多少，完全由学生和家长选择。

在澳大利亚，社会对于是否在假期给学生留家庭作业问题上，意见从未统一。一名堪培拉的高中生告诉《环球时报》记者，作业通常是老师根据课程需要酌情布置，但老师和课程都是一年一换，所以在寒假给学生布置作业也成为假议题。

当然，对澳大利亚的中小学生来说，寒假并不意味着能完全放飞自我。不少老师和家长会想办法提升家庭作业的趣味性和价值。比如，与家长交换身份一天，在一天之内完成：编排购物清单或晚餐菜单、购买食物、烹饪等“家长工作”。此外，有学校会提供一些在线资源和辅导老师，帮助家长实施他们想要的家庭作业计划。

日韩：有补习，也有生活观察

从中学开始，日本的学生也像中国学生一样不再有轻松的假期，推特上抱怨“习题集太多”“光打印作业就费不少纸”的学生数不胜数。此外，不少学校还会要求学生阅读畅销书或知名学术类书籍，并做读书报告。还有一些学校会给学生布置体育类作业，如“每天完成15分钟跑步”，如果有学生敢偷懒，可能会遭遇开学体测不过关的惩罚。由于作业太多，日本许多城镇社区甚至开设“假期作业塾”，即专门用来辅导学生完成假期作业的课外班。

日本中小学生最知名的寒暑假作业之一，就是“观察日记”，这类作业在各种影视剧和流行作品中常常出现。观察日记虽然通常也与自然相关，如“一盆花一个假期内的成长”，但也可以是“楼下便利店店长这一个月来的工作情况”之类的社会话题。观察日记不需要方方面面都照顾到，只需先从一件小事开始，对其认真、精通，也为日后学生能够进行更有学术性的研究打基础。这种作业从低年级的学生开始，一直到高中都会进行，注重培养学生在一件事上付出持续性的热情和精力。

与中国和日本类似，韩国学生在小学升初中和高中时期的寒暑假都被各种补习班所填满。据两位首尔梨花女子大学生回忆，日记是韩国学生寒假最常见的作业。在小学和初中阶段，一天一篇日记和阅读是标准的寒假配置。不过，韩国的家长和老师同样重视让学生体验在学校学不到的内容来为学生提供日记素材。因此，一到寒假，各地的博物馆或体验项目都挤满了学生。