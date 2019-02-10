中小学课后服务如何提质升级？

舞蹈班、绘画班……自从广州市番禺区校内课后服务个性化课程正式开课以来，番禺区中小学生每天放学后可选择的项目越来越多。

舞蹈班、绘画班……自从广州市番禺区校内课后服务个性化课程正式开课以来，番禺区中小学生每天放学后可选择的项目越来越多。

孩子的课后托管问题是不少家长的烦心事。2018年7月，国务院办公厅发布《关于规范校外培训机构发展的意见》，提出针对“课后三点半”难题，各地要强化中小学校在课后服务中的主渠道作用。课后服务推进过程中会遇到哪些瓶颈？如何确保课后服务工作高质量发展？在近日召开的“智慧430”首届全国课后服务高峰论坛上，与会专家就此展开了探讨。

课后服务应该成本分担

“作为一项民生工程，课后服务在经费来源、师资队伍建设、课程评价等制度方面尚需进一步完善，建立相应的政策保障机制。”中国教育发展战略学会副会长周满生表示。

课后服务费是由政府全包还是由政府和家庭分摊？这是各地在推进课后服务工作时首先要面临的选择。

教育部教育发展研究中心专题研究部主任王建认为，课后服务不是一项基本公共服务，也不面向全体学生，在强调政府投入为主的同时，建立成本分担机制非常必要。

与传统教学相比，开展课后服务工作需要教师投入更多的时间、精力。在实际工作中，中小学教师负担不轻。有调查显示，中小学教师每周的实际工作时间平均值为54.5小时。

“教师参与课后服务不能一味要求奉献、付出，必须考虑教师权益。”21世纪教育研究院副院长熊丙奇表示。

如何对参与课后服务的教师进行补偿，各地进行了一些探索，比如广州市天河区鼓励教职工参与校内课后托管，规定其参与托管所得收入在学校原核定绩效工资总量外核增，单列管理。天津市按照每年每生200元的标准安排专项经费，对参与课后服务的学校和教师进行补助，包括发放教师奖励性绩效工资。

安全问题也是教育部门和学校关心的焦点。不少与会教育行政部门负责人表示，要指导学校完善安全管理制度，并定期进行指导和检查。

“监管不是教育部门一家的事儿，要统筹各类资源，与公安、安检、卫生等部门加强合作，形成联动机制，合力完成监管。”湖北省荆门市教育局党委委员郑万学说。

课后服务不等于“写作业”

现实中，一些学校为规避“变相集体补课”“增加学生负担”等敏感问题，将提供的课后服务窄化为风险与争议较小的“看护”“写作业”等内容。

“丰富活动才能提高托管质量。”中国教育科学研究院研究员储朝晖赞同将生活教育的理念贯穿课后托管服务中。“学校托管需要履行的职责不再是怎么去学习，而是要怎么安排好这段时间的生活。”

储朝晖认为，课后活动的类型要多样化，学校应该有全面系统的活动安排，突出科学性、序列性，尊重学生的主体性、体验性。让孩子有更多的机会接触自然、接触社会，学会自治，并在这个过程中形成自己的行为准则。

“应该将个性化课后服务打造成为培养德智体美劳全面发展的平台。”据广州市番禺区教育局党组书记、局长冯润胜介绍，番禺区增加个性化特色服务，通过第三方机构开展体育、艺术、科普、非物质文化遗产传承等优质教育服务，从而丰富学生的课外生活，培养学生的核心素养。

“要把学生放在首位，尊重学生个性化发展，让课外教育活动成为学生的快乐之源。”中国教育技术协会中小学专业委员会主任王晓芸表示。

服务模式不能“一刀切”

目前，我国各地课后服务已形成4种主要模式：政府支持、学校组织模式，家长主导、学校配合模式，青少年校外教育场所组织模式，社区组织模式。

“之所以课后服务存在多种不同模式，是因为各地对课后服务的认识和需求其实是不同的，这也就要求课后服务要因地制宜探索，而不是‘一刀切’要求各地都采取一个模式。”熊丙奇认为，这是切实建立弹性离校制度，实施优质课后服务的关键所在。

长沙市岳麓区政府主任督学李晓丽认为，推进课后服务工作要坚持因地制宜、因校而异的原则，每个地区结合各自经济条件决定成本分担机制，每个学校应该要发挥自己的主体地位，结合自己学校的实际设计相关的托管内容。

据了解，广州市番禺区结合本地区实际对管理模式进行了创新，教育局采取第三方服务机构统一管理的思路，开发了智慧托管平台，家长可以线上报名、线上选课、线上交费，并及时反馈意见。通过智慧管理平台，学校可以高效调配资源，了解家长意见，而管理部门也可通过大数据分析，加强过程管理和监测。