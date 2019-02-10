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怎样选择靠谱留学中介？

2019-02-10 08:38 来源：中国教育报
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　　近年来，留学人数逐年增多。虽然越来越多的中国学生选择自主申请(DIY)之路，但对于很多人来说，还是会选择留学中介来实现留学申请。目前，国内留学中介行业鱼龙混杂，如何判断和选择，确实需要认真思考。

　　怎么选择靠谱留学中介

　　要想在选择留学中介的时候减少被坑的几率，需要着重关注两个方面。

　　首先，在咨询留学中介之前，要对自身有一个清醒和客观的认识，也要对留学国家和院校等有一个初步的了解。有些同学在去咨询的时候都不了解自己，也不知道应该问什么，所以在很懵懂的情况下就只能听顾问介绍。其实，这样很被动，因为留学是关乎自己前途的大事，一定要多上心，不能把自己的未来完全交给别人。为此，保持清醒很重要。哈佛大学是好，但不是人人都能考上哈佛，也不是人人都适合上哈佛，要先了解自己的情况，合理定位，选择适合自己的道路。如果自视过高或者毫无主见，都很容易落入留学中介的套路。

　　必要的时候，可以多咨询几家留学中介，“货比三家”。当然，咨询多了会发现另一个难题，就是各家留学中介所说的话大相径庭，不知道该相信谁或者不该相信谁。这时候，就需要多做功课了，比如多上网查阅读信息，做到有备无患。不过，查学校信息的时候，一定要谨防留学中介的“软广告”，为此还是直接查询国外学校的官网最为妥当。

　　其次，在签署留学协议时一定要看清条款，问清权责，透彻了解费用。协议签了字盖了章就生效了，所以千万不能草率，一定要看清楚条款，特别是有没有隐藏的问题，不懂的地方一定要问清楚。其中，最重要的信息包括这么几点：一是院校和专业。一定要明确校名和专业，最好是汉语和外语同时备注，毕竟有些学校的名字翻译起来模棱两可，容易出问题。二是各种时间节点，包括提交材料、申请、签证之类的时间流程。三是双方权责，即明确哪些工作是自己做的，哪些是机构做的。四是费用。这个特别重要，尤其要了解清楚各项收费都包含什么，是否还有其他第三方费用等，因为国内留学协议签署一般只包含国内留学服务的中介费用，但有时候有些费用在开始中介不会告知客户，但后面却以录取通知相要挟，强制缴纳。五是退费条款。这是重中之重。一般来说，根据合同条款，无论办理到什么阶段，自行退出是不退费或者只退很少费用的，别听有顾问忽悠说“不想出去了可以随时退费”。当然，主动退出项目，自己承担经济损失是合理的，但有一点一定要提前明确，因为在规定时间内没有申请到约定的学校或者被拒签了，这种情况下要求退出，是应该退费的。关键点在于时间的约定。对于有些不道德的中介来说，这个时间不确定，所以他会一直拖着申请者，让申请者一直申请或者一直签证，就是不退费。

　　当然，找留学中介是个技术活。在整个过程中，可能还会有很多地方需要注意，因此只要还有自己不放心或者不明确的地方，就不要先确认。有时候，找中介更多的是找顾问，遇到一个靠谱顾问，比找一家获奖无数的机构要重要得多。

编辑： 柯丹洁

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