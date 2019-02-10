特殊寒假作业：签订“绿色手机使用协议”

寒假来临，江苏省丹阳市华南实验学校为学生设计了一份特殊的寒假作业：签订与执行“绿色手机使用协议”。

寒假来临，江苏省丹阳市华南实验学校为学生设计了一份特殊的寒假作业：签订与执行“绿色手机使用协议”。

该校大部分学生的父母是双职工，平时很难抽出时间陪伴孩子，假期大部分家长将孩子交给家中老人照看。很多孩子往往不听劝阻，或以网上写作业、查阅资料为由，长时间使用手机（电脑）玩游戏，这不仅影响孩子的视力，更可能让孩子养成不良习惯，影响孩子的身心健康。

丹阳市华南实验学校召集家长与教师经过讨论，共同设计了小学生“绿色手机使用协议”这种特殊寒假作业。其操作过程分为四个步骤：第一步，学通知、学协议。家长和孩子共同学习教育部等八部委印发的通知，制订寒假学习生活计划，讨论手机使用的规则和时间等，再仿照相关文本，共同编制“手机使用协议”。第二步，签字及见证仪式。家长、学生签字，班主任老师证明。第三步，执行协议。制作记录和评价表，定时做好记录，并由家长签字、简短评价。第四步，考查与评议。新学期开学后，学生应将相关情况记录和家长、学生自评表，上交学校。学校邀请学生家长、教师、社区代表等各方人士组成评议组，对学生执行“协议”情况进行评价，对“作业”完成优异的学生及其家庭给予表扬，旨在引导学生养成文明使用手机的好习惯。