南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

教育部：加强网络学习空间建设与应用

2019-02-10 08:38 来源：中国教育报 李澈
字号减小 字号增大

　　近日，教育部发布《关于加强网络学习空间建设与应用的指导意见》，提出到2022年，面向各级各类教育、全体教师和适龄学生，全面普及绿色安全、可管可控、功能完备、特色鲜明的实名制空间。

　　指导意见指出，要以空间为纽带，贯通学校教学、管理与评价等核心业务，将空间作为基于信息技术教育教学的基本环境，作为数字教育资源公共服务体系共享服务的主要渠道，作为先进文化建设和家校共育、校企共建的有效载体。此外，要充分发挥市场机制的作用，引导企业、科研机构等社会力量参与。

　　在实施层面，指导意见提出了8项主要任务，包括：整体推进网络学习空间建设，全面实现“一人一空间”；发挥空间主渠道作用，优化教育资源配置；推动管理者率先应用，促进教育治理现代化；组织教师创新应用，实现教学应用常态化；组织教师创新应用，实现教学应用常态化；引导学生主动应用，实现学习应用常态化；鼓励家长积极应用，实现家校互动常态化；加强能力建设，提升空间应用和支持服务水平；加强典型区域和学校培育，促进空间应用推广普及。

　　指导意见要求，各级教育部门应要求空间服务提供方加强空间数据的持续规范采集，实施网络安全等级保护，建立健全内容审核、应急处置等管理制度；要求各级各类学校加强对各类人员网络安全教育培训，提高自觉维护网络安全、抵制不良信息的能力，确保空间网络、信息、数据和内容安全。

编辑： 柯丹洁

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年 第02期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235