教育部：加强网络学习空间建设与应用

近日，教育部发布《关于加强网络学习空间建设与应用的指导意见》，提出到2022年，面向各级各类教育、全体教师和适龄学生，全面普及绿色安全、可管可控、功能完备、特色鲜明的实名制空间。

近日，教育部发布《关于加强网络学习空间建设与应用的指导意见》，提出到2022年，面向各级各类教育、全体教师和适龄学生，全面普及绿色安全、可管可控、功能完备、特色鲜明的实名制空间。

指导意见指出，要以空间为纽带，贯通学校教学、管理与评价等核心业务，将空间作为基于信息技术教育教学的基本环境，作为数字教育资源公共服务体系共享服务的主要渠道，作为先进文化建设和家校共育、校企共建的有效载体。此外，要充分发挥市场机制的作用，引导企业、科研机构等社会力量参与。

在实施层面，指导意见提出了8项主要任务，包括：整体推进网络学习空间建设，全面实现“一人一空间”；发挥空间主渠道作用，优化教育资源配置；推动管理者率先应用，促进教育治理现代化；组织教师创新应用，实现教学应用常态化；组织教师创新应用，实现教学应用常态化；引导学生主动应用，实现学习应用常态化；鼓励家长积极应用，实现家校互动常态化；加强能力建设，提升空间应用和支持服务水平；加强典型区域和学校培育，促进空间应用推广普及。

指导意见要求，各级教育部门应要求空间服务提供方加强空间数据的持续规范采集，实施网络安全等级保护，建立健全内容审核、应急处置等管理制度；要求各级各类学校加强对各类人员网络安全教育培训，提高自觉维护网络安全、抵制不良信息的能力，确保空间网络、信息、数据和内容安全。