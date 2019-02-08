学霸的春节怎么过？学英语

能够击败众多高手中的高手夺得“北大年度人物”的荣誉，这名典型的理工男孩还是觉得“有些激动”。

当选北大年度人物，杭州小伙吉如一的学习经：抠细节、热爱

吉如一现在有个身份，是北京大学ICPC（国际大学生程序设计竞赛）代表队的教练。

即便在大神云集的北大燕园，这名来自杭州学军中学的大二男孩，也是很多人崇拜的偶像。能够击败众多高手中的高手夺得“北大年度人物”的荣誉，这名典型的理工男孩还是觉得“有些激动”。

那可是北大年度人物啊！每年只有10名学生当选不说，还要与众多博士硕士生竞争，殊为不易。

过年还要补英语

为留学做准备

吉如一毕业于杭州学军中学，凭借一枚全国信息奥赛金牌保送北大，现在是北大信息科学技术学院2016级本科生。

之后，他连续两年代表北大参加AMC-ICPC（国际大学生程序设计竞赛），摘得一金一银。按照这项比赛的规定，所有选手只能参加两次总决赛。还在念大二的吉如一只得“被迫”退役，在北大代表队当了一名学生教练。

除了优异的竞赛成绩，吉如一已经两次获得国家奖学金，连续两年综合绩点排名全院第一，还是北大第一届图灵班的一员。北大图灵班致力于培养计算机科学界下一代的领军人物，每届只招收30名学生。

这些成绩，集中在一名学生身上，这让他毫无争议地入选了2018年北大年度人物。能够在北大取得如此耀眼的成绩，一家人都特别为他骄傲。

但是，即便是放假，吉如一一点也不放松。他说，要利用这难得的假期提升自己的英语水平，为将来出国留学做准备。

“从高中开始，我一直在忙信息竞赛的事，英语成绩很普通。现在看英语论文的速度，比不上身边很多同学，所以我要利用所有的时间努力提升英语水平。”小伙子说。

和后辈分享学习经验

送一份特别的年货

既然是杭州本土“学神”，哪怕大过年的，也要让他分享一下学习心得。也算钱报送给大家的一份特别的年货。

吉如一从初中开始，一直学得很快。他初中读的是杭州文澜中学，用他自己的话说，初中阶段“已经把高中的内容学得差不多了”。所以，进入高中后学业挺轻松，才有更多时间搞竞赛。

在吉如一看来，身边“学有余力”的同学挺多。“课内内容当然重要，但其实我们在初中和高中时，学习新知识的阶段并不长，往往有一两年是在反复复习旧知识。对成绩不错的同学而言，可能考90分很容易，但考100分就需要反复练习，抠细节。”

这是提高分数的一种方法，但还有第二种方法，就是学习更高层次的内容。他说，低阶学习的知识点是“散”的，到了高阶后能学得更系统，反而能够更好地提升低阶的那些知识。

在中学阶段主攻竞赛，必然是枯燥又艰辛的，他是怎么坚持下来的呢？“我觉得兴趣最重要。你起码要热爱这个专业，能够在解题和探索中得到很多乐趣。”吉如一说，如果一个人对编程没兴趣，手边有台电脑，他肯定就去玩游戏了。

在中学时，吉如一经常给学弟学妹们出编程题目，常常为一道有趣的题目想上好几天，并乐此不疲。吉妈妈说，吉如一从小就养成了管理时间的习惯，绝不拖延，“什么事情在什么时间完成，非常有规律。所以到了初中，学习兴趣激发后，学习就更有动力了。”