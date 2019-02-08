放下手机陪父母做家务聊天，找回最温馨的年味

春节是中国民间最隆重、最热闹的传统节日。新春贺岁以除旧布新、迎春接福、祈求丰年等活动形式展开，气氛浓郁，内容丰富。

春节是中国民间最隆重、最热闹的传统节日。新春贺岁以除旧布新、迎春接福、祈求丰年等活动形式展开，气氛浓郁，内容丰富。

在日新月异的时代，传统春节习俗被赋予新的内涵与展现方式。但有些习俗依旧延续下来，如扫尘、办年货、贴年红、团圆饭、守岁……传统习俗，你知道多少？解放日报社会调查中心联合KuRunData中国在线调研，进行一项有关“农历春节习俗”的调查。

调查采取在线方式，样本总数1000份，按年龄分布：18—24岁、25—34岁、35—44岁、45—54岁、55岁以上各200份。调查数据显示，对于传统的过年习俗，表示“大体知道一点”的最多，占57.6%，“基本知道”的其次，占38%，“完全不了解”的仅4.4%。从年龄分布看，年龄越长，对传统习俗的知晓率越高，反之则低。对于传统习俗的态度，55%的受访者表示“应部分予以肯定并保留”；42.6%的受访者表示“应全部予以肯定并保留”；仅2.4%的受访者“全盘否定”，认为“时代变了，没保留必要”。

团圆饭、办年货、贴年红最有年味

春节习俗有很多，有些耳熟能详，有些似已淡忘。据不完全梳理，调查列出16项传统春节习俗，请受访者勾选心目中最了解的习俗，同时选出最能体现春节团圆、喜庆气氛的习俗。这16项传统春节习俗分别为：扫尘、办年货、贴年红、团圆饭、守岁、压岁钱、拜岁、舞狮、游神、祭祖祈福、（非禁放地区）放爆竹、迎财神、拜年、逛庙会、初一初二不扫地、破五。

数据显示，有6项习俗被超过半数的受访者选为“最了解”，其中，“团圆饭”以83.3%的选择率拔得头筹；其次是“压岁钱”，选择率81.3%；第三位是“办年货”，选择率81.1%；“守岁”选择率63.6%，排第四；第五位是“贴年红”，选择率63%；第六位是“扫尘”，选择率57.3%。而最能体现春节团圆喜庆气氛的习俗，有三项相对集中，“团圆饭”以72.7%的选择率再度拔得头筹；排位第二的是“办年货”，占47.8%；排第三的是“贴年红”，占40.2%。看来，无论时代如何变迁，团团圆圆红红火火过大年，终究是不变的传统。

除夕夜的“团圆饭”在两项选择中均列首位属意料之中。团圆饭又称年夜饭、团年饭。据称，早年团圆饭不但丰富多彩，而且很讲究意头。饭前要先拜神祭祖，席上一般有鸡（寓意有计）、鱼（寓年年有余）、蚝豉（寓好市）、发菜（寓发财）、腐竹（寓富足）、莲藕（寓聪明）、生菜（寓生财）、生蒜（寓会计算）等以求吉利。而今，团圆饭早已不只是一顿饭，而是乡愁、亲情、传统、新潮等的象征。但团圆饭终究还是一顿饭，繁文缛节或许不再，但一桌桌菜里还是包含着人间烟火与市井人情，还有人寿年丰的美好祝愿。年夜饭后，长辈会给晚辈发“压岁钱”，得到压岁钱，晚辈可以平平安安度过一年。

团圆饭哪里吃？虽然近些年“饭店吃”有渐盛趋势，不过调查数据却显示，受访者中85.5%表示“家里吃”，因为“在家里自己动手做然后与家人一起吃，很温馨”；选择“去饭店和家人一起吃的”有13%；另有1.2%的受访者或出于工作等原因，选择“和朋友同事一起吃”。但选择在家吃并不等同于对“饭店吃”就持否定态度，数据显示，受访者对此并不完全排斥，相反，认为“省时且方便”的有34.7%；认为“比家中饭菜新颖精致”的也有30.5%；表示“不很赞成”者仅32.1%；另有2.7%的受访者选择“无所谓”。

团圆饭后，全家人一起守岁。“一夜连双岁，五更分二年”，据说古时守岁有两种含义：年长者守岁为“辞旧岁”，有珍爱光阴的意思；年轻人守岁，则为祈祷延长父母寿命。

家人团聚、走亲访友是“主流”

在春节，你能和家人团聚吗？是否会和老人一起过年？69.2%的受访者表示，一般来说家人都能聚齐，会和家里长辈一起过年；28%的受访者表示大部分时间可以聚齐，没有特别的事基本会选择回家与家人团聚；但也有2.8%的受访者的回答多少有点无奈：家人分散在各处，要聚到一起太不容易，已经好多年没有全家团聚了。

传统的春节从腊八开始，直到正月十五才结束。不过在现代社会中，把春节过得那么长显然不可能，连休7天（含双休日）基本是过年的极限。在有限时间里，你是走亲访友还是出门看山看水、抑或在家看书发呆？在列出的5个选项中，“走亲访友，延续这种最传统的习俗”以74.4%的高占比把其余四项远远抛开，成为春节假期的主要活动；其余四项的选择率分别为：“与同学等聚会”占9%；“看书发呆玩游戏看电影”占8.6%；“和家人一起出去旅游观光”占4.6%；“更喜欢一个人待着，去做些平时没时间做的事”占3.4%。

走亲访友俗称“走亲戚”，指从大年初二开始亲戚朋友间的相互走动。多数受访者显然对这一风俗依然持肯定态度，其中超过半数占55.4%的受访者认同走亲访友是“联络感情的好机会”；有28.6%的受访者表示“没理由，必须的”；其余受访者则对“走亲访友”有自己的想法，有人相对被动，表示“不想走也得走”的有8.8%；有人觉得意义不大，表示是“无效社交”的有3.4%；还有人觉得“给钱包带来不小压力”，占3.8%。

虽然表示走亲访友会给钱包带来压力的受访者不多，但走亲戚时基本都带上礼物。调查中，93.7%的受访者表示“走亲戚”不会空手。至于原因，47.3%的受访者表示：难得回家一趟，带点礼物某种程度是心意的表达；32.2%的受访者表示“没理由，只是遵循沿袭下来的风俗”；19.9%的受访者表示“礼尚往来，再正常不过”；有6位受访者比较有意思，认为捎带礼物是不得已而为之，因为“不带怕被人说小气”。

过年除了走亲访友，有79.5%的受访者表示还会给同事或其他朋友拜年。至于拜年形式，选择“上门拜访”的仅15.2%，其余84.8%的受访者无论采用何种形式，均离不开手机，其中尤以“微信”为主要工具，包括微信点对点拜年、微信群发功能、在群里一起拜、给想拜年的人发个微信红包；此外，还有为数不多的人表示会发传统手机短信或直接打电话问候。

物质生活变化影响对年味的感受

近些年来，“年味变淡了”似乎常挂在人们嘴边。调查中，78.9%的受访者认同这一说法，不赞同的占15.7%；还有5.4%的受访者过于“佛系”，表示对此问题“不关心，不清楚”。

对于年味在部分人群中淡化的现象，受访者表达了不同意见。有人认为正常，称这是历史发展的必然；有人认为是对传统节日的不尊重，是传统文化的流失，痛心；还有人认为是某些习俗太过繁琐，年轻人较难理解与接受；生活节奏太快，没时间去讲究这些也是原因之一；最集中的意见是“生活富裕了，过年和平常差不多，所谓‘年味’自然也就淡了。”

专家表示，从表面看是物质生活的变化影响了人们对年味的感受，但深究起来，也有年俗文化意识淡漠的原因。现实压力使得传统习俗的影响力一定程度上被削弱，春节在部分人心中逐渐变为“就是一个能放假的节日。”不过也有人认为，当下人们并不缺少过年热情，也不缺少物质条件，缺少的是过年的新方式和释放情感的新载体。中国社会科学院研究员毛巧晖认为：“传统习俗与现代社会秩序相融合的新型民俗节庆是未来发展的趋势。”在新形式中，须注重节日丰富的文化内涵与功能的多样性，应将传统习俗中的重要文化元素转换为当下社会可借鉴的文化资源。

在回答“你认为哪种方式有助于春节气氛更浓”这一单选题时，41.7%的受访者认为宜从简单易行的角度切入，比如在有条件的场所挂上灯笼贴上对联，营造红红火火的过年气氛；33%的受访者认为对一些植根于乡土的传统过节习俗不能丢，可以根据各地特点，举办一些大型传统庆祝活动，比如庙会、舞龙狮、社戏等；还有22.2%的受访者表示：眼下离乡在城市奋斗的年轻人较多，是否可以考虑适当增加假期，让回乡的年轻人有更多时间陪伴亲人，更好感受并融入家乡传统的春节氛围；另有3.1%的受访者提议可以围绕春节主题，适度增加一些文娱活动。

不管“年味”淡了浓了，农历己亥年已然来临。每个人是否该想一想，怎样让春节过得更有意义？近七成受访者认为：放下手机回到从前，陪父母做做家务聊聊天，是寻常百姓最温馨的年味；当然，拍张全家福、立积极向上的家规、写一封亲情家书、给自己订一个新年规划，也都是非常有意义的事情。